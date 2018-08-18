Додано: Суб 09 тра, 2020 19:23

investorkiev написав: Реус, мы уже убедились в вашем патриотизме, когда вы в самое сложное для страны Украина время благополучно слиняли с мешком бабла в благополучную Европу.



Так держать!! Самые лучшие украинцы - это граждане Канады, США и Австралии!!



Давайте лучше ближе к теме: вы еще не всю недвижимость в Украине продали? Не все бабло вывели? Реус, мы уже убедились в вашем патриотизме, когда вы в самое сложное для страны Украина время благополучно слиняли с мешком бабла в благополучную Европу.Так держать!! Самые лучшие украинцы - это граждане Канады, США и Австралии!!Давайте лучше ближе к теме: вы еще не всю недвижимость в Украине продали? Не все бабло вывели?

В 2014 году, в отличие от некоторых, пошел в военкомат, но меня не взяли в армию т. к. я по возрасту и по военной профессии не подходил и уже был снят с военного учета, плюс у меня большая дальнозоркость, не прошел бы комиссию. Армии финансово помогал, но адресно, тем бойцам, которых знал лично. Я гражданин Украины и гражданство не собираюсь менять. Я свободный человек и могу работать, где хочу, но в случае полномасштабной войны, уйду в партизаны, буду мочить агрессора. На пенсию, тоже планирую приехать в Украину. А мой патриотизм заключается в том, что я создал много рабочих мест в этой стране и налоги платил в белую. Не собираюсь продавать всю недвижимость, а наоборот планирую еще докупать в Украине, но чуть позже. ФК продал, т. к. достали вильнолюди, но у сына квартира еще одна там осталась, плюс у меня большой дом возле Киева.