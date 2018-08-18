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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3826382738283829

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:03

  reus написав:
  investorkiev написав:Мой дед прошел всю войну, и что-то не помню ни разу чтобы он говорил что был меж двух огней. Наоборот, гордился Победой, 9 мая одевал ордена и медали.

А он ничего Вам не рассказывал, что они были расходным материалом, о том, что их заставляли с голыми руками, как пушечное мясо останавливать атаку фрицов, или он служил в заград отряде НКВД и стрелял в спину красноармейцев, которых без оружия загоняли под пули фашистов. А мой дед, который тоже воевал и выжил только потому, что был контужен и ранен, рассказывал много страшных вещей, и никогда не праздновал "день победы", а наливал 100 грамм в память о погибших боевых товарищах. А второй дед погиб в 1944 в Крыму.


Реус, мы уже убедились в вашем патриотизме, когда вы в самое сложное для страны Украина время благополучно слиняли с мешком бабла в благополучную Европу.
Как говорил Конговец: «вовремя спетляли с добычей».

Так держать!! Самые лучшие украинцы - это граждане Канады, США и Австралии!!

Давайте лучше ближе к теме: вы еще не всю недвижимость в Украине продали? Не все бабло вывели?
Востаннє редагувалось investorkiev в Суб 09 тра, 2020 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О, вот Хомякоид тоже отметился, поливающий Неньку грязью, но держащий прэлэсть в Чабанах.

Вот почему самые патриотичные патриоты всегда вкладывают деньги и живут за границей??
И только «вата» не стесняется делать бизнес, вкладывать деньги, жить тут, в Украине?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:07

  reus написав:
  investorkiev написав:Мой дед прошел всю войну, и что-то не помню ни разу чтобы он говорил что был меж двух огней. Наоборот, гордился Победой, 9 мая одевал ордена и медали.

А он ничего Вам не рассказывал, что они были расходным материалом, о том, что их заставляли с голыми руками, как пушечное мясо останавливать атаку фрицов, или он служил в заград отряде НКВД и стрелял в спину красноармейцев, которых без оружия загоняли под пули фашистов? А мой дед, который тоже воевал и выжил только потому, что был контужен и ранен, рассказывал много страшных вещей, и никогда не праздновал "день победы", а наливал 100 грамм в память о погибших боевых товарищах. А второй дед погиб в 1944 в Крыму.


Спасибо моему дедушке который три года провел в плену в Германии.
Всегда говорил - Гермашка самая лучшая страна.
Я не посрамил деда. Уже пять лет в Дейчланде.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:23

  investorkiev написав:Реус, мы уже убедились в вашем патриотизме, когда вы в самое сложное для страны Украина время благополучно слиняли с мешком бабла в благополучную Европу.

Так держать!! Самые лучшие украинцы - это граждане Канады, США и Австралии!!

Давайте лучше ближе к теме: вы еще не всю недвижимость в Украине продали? Не все бабло вывели?

В 2014 году, в отличие от некоторых, пошел в военкомат, но меня не взяли в армию т. к. я по возрасту и по военной профессии не подходил и уже был снят с военного учета, плюс у меня большая дальнозоркость, не прошел бы комиссию. Армии финансово помогал, но адресно, тем бойцам, которых знал лично. Я гражданин Украины и гражданство не собираюсь менять. Я свободный человек и могу работать, где хочу, но в случае полномасштабной войны, уйду в партизаны, буду мочить агрессора. На пенсию, тоже планирую приехать в Украину. А мой патриотизм заключается в том, что я создал много рабочих мест в этой стране и налоги платил в белую. Не собираюсь продавать всю недвижимость, а наоборот планирую еще докупать в Украине, но чуть позже. ФК продал, т. к. достали вильнолюди, но у сына квартира еще одна там осталась, плюс у меня большой дом возле Киева.
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