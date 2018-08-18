Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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investorkiev написав:Мой дед прошел всю войну, и что-то не помню ни разу чтобы он говорил что был меж двух огней. Наоборот, гордился Победой, 9 мая одевал ордена и медали.
А он ничего Вам не рассказывал, что они были расходным материалом, о том, что их заставляли с голыми руками, как пушечное мясо останавливать атаку фрицов, или он служил в заград отряде НКВД и стрелял в спину красноармейцев, которых без оружия загоняли под пули фашистов? А мой дед, который тоже воевал и выжил только потому, что был контужен и ранен, рассказывал много страшных вещей, и никогда не праздновал "день победы", а наливал 100 грамм в память о погибших боевых товарищах. А второй дед погиб в 1944 в Крыму.
Спасибо моему дедушке который три года провел в плену в Германии. Всегда говорил - Гермашка самая лучшая страна. Я не посрамил деда. Уже пять лет в Дейчланде.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
investorkiev написав:Реус, мы уже убедились в вашем патриотизме, когда вы в самое сложное для страны Украина время благополучно слиняли с мешком бабла в благополучную Европу.
Так держать!! Самые лучшие украинцы - это граждане Канады, США и Австралии!!
Давайте лучше ближе к теме: вы еще не всю недвижимость в Украине продали? Не все бабло вывели?
В 2014 году, в отличие от некоторых, пошел в военкомат, но меня не взяли в армию т. к. я по возрасту и по военной профессии не подходил и уже был снят с военного учета, плюс у меня большая дальнозоркость, не прошел бы комиссию. Армии финансово помогал, но адресно, тем бойцам, которых знал лично. Я гражданин Украины и гражданство не собираюсь менять. Я свободный человек и могу работать, где хочу, но в случае полномасштабной войны, уйду в партизаны, буду мочить агрессора. На пенсию, тоже планирую приехать в Украину. А мой патриотизм заключается в том, что я создал много рабочих мест в этой стране и налоги платил в белую. Не собираюсь продавать всю недвижимость, а наоборот планирую еще докупать в Украине, но чуть позже. ФК продал, т. к. достали вильнолюди, но у сына квартира еще одна там осталась, плюс у меня большой дом возле Киева.
investorkiev написав:С праздником, форумчане!!! С Днем Победы!
ИДИ НА ХYЙ!
Уже семь плюсиков. С такой динамикой выйдем в топ за неделю
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
proftpd66 написав:Yuri_61 Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны. Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.) положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!) Первоначальный взнос: 81000 Процентная ставка: 12% годовых Срок депозита: 6 лет
Результат Итоговая сумма выплат: 159879.64 в том числе %: 78879.64 т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет. зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт). Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты. ====≠=============
Я написал туда сравнение недвижимости и депозита до восстребования
При грн: 3+% + 1% в месяц до востребования. 4% за за 1 месяц. Буду выходить . Задача квартиру будет 2-8% в год .
один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.
квартира всегда останется за вами. ни девальвации, ни дефолт, ни пирамиды овгз, ни идиот во главе НБУ, ни даже утрата государственности на нее особо не повлияют. на депо влияет ВСЕ. просто нужно разумно выбирать квартиру, конечно ирпени и прочая область это неудачные вложения (под сдачу). всегда в киеве будет интереснее и ликвиднее. ставьте себя на место съемщика. им интереснее подешевле и поближе к метро.
Абсолютный бред . Недалековидность. 1) если арендатор спалит ее и убежит, документы липовые . У меня друг два года ездит на чужих документах на доверенность на авто . 2) если затопит , если вода потечёт через панели и затопит всех . 3) недострой. Не правильное подключения снабжения к дому. 4) арендатор может убить квартиры, не причинить вред, в убить. 5) нынешний закон , может у вас отобрать квартиру за 1 день. Сутенеры в погонах , могут сделать липовые уголовные статьи. До восстребования хоть можно снять из банкомата с карт, такие банки как Алла. 6) в голову клоунам прийдёт идея , сделать налог на недвижимость большую . Если купит 10 квартир , то в цене они упадут. В Германии так сделали, но потом отменили . У нас могут принять, и не отменить.
Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.
Далековидность: Бетон она же недвижимость , драг камни, золото , платина могут иметь смысл на 100лет. Через 100 лет гривны не будет . Или бумага перетрухнут. Испортится. Золото можно переплавить. Есть у них конкурент Dow Jones уже почти 100 лет или больше . Можно использовать индексы на 100лет.
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Vlad442 написав:Что бывают времена, когда деньги на аренду заработать не легко.
таких времен не бывает! аренда как пограничный пёс нюхом чует платежеспособность арендотора и устанавливает соответствующий его возможностям ценник. В крайнем случае если все совсем обнищают койки будут сдавать за хлеб, туалетную бумагу, ношенную одежду и прочие активы. Я никогда не думал что цена на нефть может быть отрицательной. Нет в нашем мире стабильно дорогого актива. Золото (кто забыл) во время блокады Ленинграда меняли на еду.
Унуноктий написав:Я вот думаю, если купить однушку в сданом новострое типа ЖК Вонючка или Патриотика, взяв на 50% гривневый кредит в Приват банке. Как думаете попаду под девальвацию осеннюю? Покритикуйте плиз.
Вы уверены, что будет девальваця? Если не угадаете, то будет больно платить кредит 20% годовых, получая ситуативно с аренды 6? 14 процентов улетят в никуда.
судя по вашему ответу, в "даражай" вы не верите)
Скажем так, в ближайший год шансы на дешевей, или что цены останутся на уровне плюс-минус 18-19, намного выше, чем на дорожай. Шансы на то, что курс останется стабильным или вырастет, намного выше, чем на то, что упадет. Лезть в гривневый кредит под грабительские проценты в наше неспокойное время приведет к шансам проиграть намного быстрей, чем выиграть.