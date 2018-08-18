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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 тра, 2020 21:13
investorkiev
Вот Вы скажите, в чем будет выражаться ваш патриотизм, если не дай бог Киев захватят москали:
1. Возьмете оружие в руки, и будете отвоевывать свои круши;
2. Продадите за сколько дадут, и уедете на загнивающий Запад;
3. Встретите оккупанта с хлебом солью;
4. Сдадите в аренду оккупанту круши, со скидкой;
5. Ваш вариант.
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reus
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Додано: Суб 09 тра, 2020 21:18
Реус, а что вы будете делать, если в Киев войдут солдаты НАТО?
Будете партизанить и резать шеи америкосам пока хватит сил?
Или встретите хлебом-солью?
Или независимость Украины - это зависимость от кого угодно, кроме Москвы?
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investorkiev
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Додано: Суб 09 тра, 2020 21:21
Hotab написав: Frant написав: adeges написав:
[quote="4959256:reus"]Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше.
накапливается отложенный спрос, разве не понятно. а дальше - только вверх
зы безработица в США достигла 14.7% - самого высокого показателя с 1948 года. это просто инфо, никакого отношения к ценах на жилую недвижимость г. Киева не имеет
Кількість недобудів в Києві - зашкалює! Куди не поїдь - всюди стоять бетонні коробки з порожніми зіницями вікон!!!
Збулось моє пророцтво дворічної давнини!
Заморозки, или имитация работы все же?[/quote]У Франта очередной делирий, не обращайте внимания.
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Faceless
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