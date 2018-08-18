RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3827382838293830

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:13

investorkiev
Вот Вы скажите, в чем будет выражаться ваш патриотизм, если не дай бог Киев захватят москали:
1. Возьмете оружие в руки, и будете отвоевывать свои круши;
2. Продадите за сколько дадут, и уедете на загнивающий Запад;
3. Встретите оккупанта с хлебом солью;
4. Сдадите в аренду оккупанту круши, со скидкой;
5. Ваш вариант.
reus
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 21.03.12
Подякував: 257 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реус, а что вы будете делать, если в Киев войдут солдаты НАТО?
Будете партизанить и резать шеи америкосам пока хватит сил?
Или встретите хлебом-солью?

Или независимость Украины - это зависимость от кого угодно, кроме Москвы?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2291
З нами з: 06.03.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:
  Frant написав:
  adeges написав:[quote="4959256:reus"]Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше.


накапливается отложенный спрос, разве не понятно. а дальше - только вверх

зы безработица в США достигла 14.7% - самого высокого показателя с 1948 года. это просто инфо, никакого отношения к ценах на жилую недвижимость г. Киева не имеет


Кількість недобудів в Києві - зашкалює! Куди не поїдь - всюди стоять бетонні коробки з порожніми зіницями вікон!!!

Збулось моє пророцтво дворічної давнини!

Заморозки, или имитация работы все же?[/quote]У Франта очередной делирий, не обращайте внимания.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26977
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 6447 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 3827382838293830
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1840, 1841, 1842
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18413 2997367
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 18:01
flyman
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13002
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 6209
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18860)
09.05.2020 21:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.