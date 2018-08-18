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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3827382838293830>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:55

  Унуноктий написав:
  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:Я вот думаю, если купить однушку в сданом новострое типа ЖК Вонючка или Патриотика, взяв на 50% гривневый кредит в Приват банке. Как думаете попаду под девальвацию осеннюю? Покритикуйте плиз.

Вы уверены, что будет девальваця? Если не угадаете, то будет больно платить кредит 20% годовых, получая ситуативно с аренды 6? 14 процентов улетят в никуда.

судя по вашему ответу, в "даражай" вы не верите)

Скажем так, в ближайший год шансы на дешевей, или что цены останутся на уровне плюс-минус 18-19, намного выше, чем на дорожай.
Шансы на то, что курс останется стабильным или вырастет, намного выше, чем на то, что упадет.
Лезть в гривневый кредит под грабительские проценты в наше неспокойное время приведет к шансам проиграть намного быстрей, чем выиграть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:13

investorkiev
Вот Вы скажите, в чем будет выражаться ваш патриотизм, если не дай бог Киев захватят москали:
1. Возьмете оружие в руки, и будете отвоевывать свои круши;
2. Продадите за сколько дадут, и уедете на загнивающий Запад;
3. Встретите оккупанта с хлебом солью;
4. Сдадите в аренду оккупанту круши, со скидкой;
5. Ваш вариант.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:
  Frant написав:
  adeges написав:
накапливается отложенный спрос, разве не понятно. а дальше - только вверх

зы безработица в США достигла 14.7% - самого высокого показателя с 1948 года. это просто инфо, никакого отношения к ценах на жилую недвижимость г. Киева не имеет


Кількість недобудів в Києві - зашкалює! Куди не поїдь - всюди стоять бетонні коробки з порожніми зіницями вікон!!!

Збулось моє пророцтво дворічної давнини!

Заморозки, или имитация работы все же?
У Франта очередной делирий, не обращайте внимания.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:57

  flyman написав:з валютної копіпаста
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4959738#p4959738
  vitaliian написав:один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.

Согласно лун
Киев - продажа в 357 жилых комплексах

Ирпень - продажа в 105 жилых комплексах, 42 тыс человек

Буча - продажа в 19 жилых комплексах, 28 тыс человек

Борисполь - продажа в 27 комплексах, 60 тысяч человек + аэропорт (как магнит для арендодателей)

Бровары - продажа в 19 жилых комплексах, 98 тысяч

Вышгород - продажа в 10 комплексах, 22 тысячи

Украинка - продажа в 1 жилом комплексе, 17 тысяч человек

Как то обсуждали, что возможно в Ирпене нашли нефть/газ/золото, или претендует на перенос столицы, или просто девелоперам нравится строить там, или стоить задача поменять деревянный лес на бетонный 1:1.

А накупил квартир под сдачу это 2? одна стоит, а во второй снизил до 3500? Он специально выбрал город с самой большой конкуренцией по новостроям?
В общем непонятно
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, Трибека несколько раз называл мисто квитив как вариант для аренды, анонсируя 14 тысяч аренды ,цифра показалась мне завышенной. В итоге уточнил у людей арендующих там однушку за 9500, спросил в целом о цене по комплексу.... сказали, что максимальную цену смотрели на просмотре около 11 кгрн. Спросил реально ли сдать в их комплексе за 14 кгрн... ребята ответили, что если найду д0лбоёба, то всё реально, но цена в среднем около 10кгрн.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:04

investorkiev
Солдаты НАТО в отличие от москалей без приглашения не приходят. И надо еще дорасти хотя бы до уровня Прибалтийских государств или Польши. Если бы мы в свое время вошли в НАТО, то и Крым и у нас бы не аннексировали и на Донбассе не погибло бы 10 000 украинцев. За 70 лет существования НАТО, не было ни одного случая агрессии к их членам. Варвары силу боятся и уважают.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:23

  reus написав:investorkiev
Солдаты НАТО в отличие от москалей без приглашения не приходят. И надо еще дорасти хотя бы до уровня Прибалтийских государств или Польши. Если бы мы в свое время вошли в НАТО, то и Крым и у нас бы не аннексировали и на Донбассе не погибло бы 10 000 украинцев. За 70 лет существования НАТО, не было ни одного случая агрессии к их членам. Варвары силу боятся и уважают.


Был случай, правда там обе стороны были членами альянса. Ну а так все верно
Востаннє редагувалось trololo в Суб 09 тра, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:23

  reus написав:investorkiev
Солдаты НАТО в отличие от москалей без приглашения не приходят. И надо еще дорасти хотя бы до уровня Прибалтийских государств или Польши. Если бы мы в свое время вошли в НАТО, то и Крым и у нас бы не аннексировали и на Донбассе не погибло бы 10 000 украинцев. За 70 лет существования НАТО, не было ни одного случая агрессии к их членам. Варвары силу боятся и уважают.

Похоже, Саддам Хусейн их долго и слезно умолял войти в Ирак...
Нет и никогда не было хороших Великих держав. Во все века они действовали исключительно в своих интересах. Интересы совпали с вашими - считайте повезло. Не совпали - умоетесь горючими слезами.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:29

  antey1969 написав:
  reus написав:investorkiev
Солдаты НАТО в отличие от москалей без приглашения не приходят. И надо еще дорасти хотя бы до уровня Прибалтийских государств или Польши. Если бы мы в свое время вошли в НАТО, то и Крым и у нас бы не аннексировали и на Донбассе не погибло бы 10 000 украинцев. За 70 лет существования НАТО, не было ни одного случая агрессии к их членам. Варвары силу боятся и уважают.

Похоже, Саддам Хусейн их долго и слезно умолял войти в Ирак...
Нет и никогда не было хороших Великих держав. Во все века они действовали исключительно в своих интересах. Интересы совпали с вашими - считайте повезло. Не совпали - умоетесь горючими слезами.

Это не было решением НАТО, а исключительно государства США. Я не утверждаю, что США белые и пушистые, я говорю, что в интересах безопасности Украины стать членом НАТО. У Польши или Прибалтики намного больше шансов отразить агрессию варваров, чем у нас. И я оч. сомневаюсь в том, что интересы США и московии совпадут в отношении Украины. Так же как наша независимость для москалей, как кость в горле и они никогда нас не оставят в покое.
Востаннє редагувалось reus в Суб 09 тра, 2020 22:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:43

  trololo написав:
  reus написав:investorkiev
Солдаты НАТО в отличие от москалей без приглашения не приходят. И надо еще дорасти хотя бы до уровня Прибалтийских государств или Польши. Если бы мы в свое время вошли в НАТО, то и Крым и у нас бы не аннексировали и на Донбассе не погибло бы 10 000 украинцев. За 70 лет существования НАТО, не было ни одного случая агрессии к их членам. Варвары силу боятся и уважают.


Был случай, правда там обе стороны были членами альянса. Ну а так все верно

Вы, наверное имеете ввиду конфликт между Турцией и Грецией за о. Кипр. Это тоже не решение НАТО, а конфликт двух государств, хотя и членов НАТО. НАТО создано для защиты их членов от внешнего врага. Вроде таких случаев не было. Шансы московии стать членом НАТО нулевые.
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