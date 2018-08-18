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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3827382838293830

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реус, все идет к тому, что НЛ по1500 Вы все-таки купите: https://apostrophe.ua/news/society/kiev ... deo/196649
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:59

  airmax78 написав:Реус, все идет к тому, что НЛ по1500 Вы все-таки купите: https://apostrophe.ua/news/society/kiev ... deo/196649

Спасибо за заботу. Но если серьезно, то я не хочу НЛ ПА 1500 потому, что тогда в Украине будет ж.о.п.а. Даже в 2015 г. не было таких цен. Лучше дороже, но в процветающей стране. Я себе заработаю. Да и вообще, я уже нацелен на другой формат недвижимости, наверное, старею.
reus
 
Повідомлень: 3537
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  #<1 ... 3827382838293830
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