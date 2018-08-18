Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Спасибо за заботу. Но если серьезно, то я не хочу НЛ ПА 1500 потому, что тогда в Украине будет ж.о.п.а. Даже в 2015 г. не было таких цен. Лучше дороже, но в процветающей стране. Я себе заработаю. Да и вообще, я уже нацелен на другой формат недвижимости, наверное, старею.