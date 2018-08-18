Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Спасибо за заботу. Но если серьезно, то я не хочу НЛ ПА 1500 потому, что тогда в Украине будет ж.о.п.а. Даже в 2015 г. не было таких цен. Лучше дороже, но в процветающей стране. Я себе заработаю. Да и вообще, я уже нацелен на другой формат недвижимости, наверное, старею.
reus написав:Спасибо за заботу. Но если серьезно, то я не хочу НЛ ПА 1500 потому, что тогда в Украине будет ж.о.п.а. Даже в 2015 г. не было таких цен. Лучше дороже, но в процветающей стране. Я себе заработаю. Да и вообще, я уже нацелен на другой формат недвижимости, наверное, старею.
Да ну ладно. Мне кажется 1500 - это вполне адекватная цена за НЛ вот прямо сейчас. И я бы не сказал, что бежал бы сломя голову покупать НЛ по такой цене.
reus написав:Спасибо за заботу. Но если серьезно, то я не хочу НЛ ПА 1500 потому, что тогда в Украине будет ж.о.п.а. Даже в 2015 г. не было таких цен. Лучше дороже, но в процветающей стране. Я себе заработаю. Да и вообще, я уже нацелен на другой формат недвижимости, наверное, старею.
Да ну ладно. Мне кажется 1500 - это вполне адекватная цена за НЛ вот прямо сейчас. И я бы не сказал, что бежал бы сломя голову покупать НЛ по такой цене.
Если бы мне предложили на выбор Липки или Парк авеню, не задумываясь взял бы парк авеню.
reus написав:Спасибо за заботу. Но если серьезно, то я не хочу НЛ ПА 1500 потому, что тогда в Украине будет ж.о.п.а. Даже в 2015 г. не было таких цен. Лучше дороже, но в процветающей стране. Я себе заработаю. Да и вообще, я уже нацелен на другой формат недвижимости, наверное, старею.
Да ну ладно. Мне кажется 1500 - это вполне адекватная цена за НЛ вот прямо сейчас. И я бы не сказал, что бежал бы сломя голову покупать НЛ по такой цене.
Если бы мне предложили на выбор Липки или Парк авеню, не задумываясь взял бы парк авеню.
и слушал бі как самолеті проносятся над головой каждые пол часа кайф
vitaliian написав:один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.
Согласно лун Киев - продажа в 357 жилых комплексах
Ирпень - продажа в 105 жилых комплексах, 42 тыс человек
Буча - продажа в 19 жилых комплексах, 28 тыс человек
Борисполь - продажа в 27 комплексах, 60 тысяч человек + аэропорт (как магнит для арендодателей)
Бровары - продажа в 19 жилых комплексах, 98 тысяч
Вышгород - продажа в 10 комплексах, 22 тысячи
Украинка - продажа в 1 жилом комплексе, 17 тысяч человек
Как то обсуждали, что возможно в Ирпене нашли нефть/газ/золото, или претендует на перенос столицы, или просто девелоперам нравится строить там, или стоить задача поменять деревянный лес на бетонный 1:1.
А накупил квартир под сдачу это 2? одна стоит, а во второй снизил до 3500? Он специально выбрал город с самой большой конкуренцией по новостроям? В общем непонятно
украинка недооцененные пригород был на днях там, очень симпатично городок чистый, ухоженные....а пляж какой там, сказка...
reus написав:Спасибо за заботу. Но если серьезно, то я не хочу НЛ ПА 1500 потому, что тогда в Украине будет ж.о.п.а. Даже в 2015 г. не было таких цен. Лучше дороже, но в процветающей стране. Я себе заработаю. Да и вообще, я уже нацелен на другой формат недвижимости, наверное, старею.
Да ну ладно. Мне кажется 1500 - это вполне адекватная цена за НЛ вот прямо сейчас. И я бы не сказал, что бежал бы сломя голову покупать НЛ по такой цене.
Я Вам давно говорил, что 1500 НЛ не будет, по многим причинам и пока прав оказался. Только если совсем пипец, но надеюсь, что не настанет. Вася опытный бизнесмен. И если вы не побегите покупать, то это не значит, что не найдутся другие. Я, например, купил бы за 1500. Строят ровно столько, чтобы удовлетворить платежеспособный спрос, но не больше. Хотя, думаю, что с продажами у них сейчас тоже не альо. Посмотрим, что будет после карантина.
Востаннє редагувалось reus в Нед 10 тра, 2020 00:10, всього редагувалось 1 раз.