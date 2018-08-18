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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3826382738283829>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реус, все идет к тому, что НЛ по1500 Вы все-таки купите: https://apostrophe.ua/news/society/kiev ... deo/196649
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:59

  airmax78 написав:Реус, все идет к тому, что НЛ по1500 Вы все-таки купите: https://apostrophe.ua/news/society/kiev ... deo/196649

Спасибо за заботу. Но если серьезно, то я не хочу НЛ ПА 1500 потому, что тогда в Украине будет ж.о.п.а. Даже в 2015 г. не было таких цен. Лучше дороже, но в процветающей стране. Я себе заработаю. Да и вообще, я уже нацелен на другой формат недвижимости, наверное, старею.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:25

  reus написав:Спасибо за заботу. Но если серьезно, то я не хочу НЛ ПА 1500 потому, что тогда в Украине будет ж.о.п.а. Даже в 2015 г. не было таких цен. Лучше дороже, но в процветающей стране. Я себе заработаю. Да и вообще, я уже нацелен на другой формат недвижимости, наверное, старею.

Да ну ладно. Мне кажется 1500 - это вполне адекватная цена за НЛ вот прямо сейчас. И я бы не сказал, что бежал бы сломя голову покупать НЛ по такой цене.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:29

  airmax78 написав:
  reus написав:Спасибо за заботу. Но если серьезно, то я не хочу НЛ ПА 1500 потому, что тогда в Украине будет ж.о.п.а. Даже в 2015 г. не было таких цен. Лучше дороже, но в процветающей стране. Я себе заработаю. Да и вообще, я уже нацелен на другой формат недвижимости, наверное, старею.

Да ну ладно. Мне кажется 1500 - это вполне адекватная цена за НЛ вот прямо сейчас. И я бы не сказал, что бежал бы сломя голову покупать НЛ по такой цене.

Если бы мне предложили на выбор Липки или Парк авеню, не задумываясь взял бы парк авеню.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:31

  airmax78 написав:Реус, все идет к тому, что НЛ по1500 Вы все-таки купите: https://apostrophe.ua/news/society/kiev ... deo/196649

ппц
там пожар + пожарники добряче весь стояк залили
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:32

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Спасибо за заботу. Но если серьезно, то я не хочу НЛ ПА 1500 потому, что тогда в Украине будет ж.о.п.а. Даже в 2015 г. не было таких цен. Лучше дороже, но в процветающей стране. Я себе заработаю. Да и вообще, я уже нацелен на другой формат недвижимости, наверное, старею.

Да ну ладно. Мне кажется 1500 - это вполне адекватная цена за НЛ вот прямо сейчас. И я бы не сказал, что бежал бы сломя голову покупать НЛ по такой цене.

Если бы мне предложили на выбор Липки или Парк авеню, не задумываясь взял бы парк авеню.

и слушал бі как самолеті проносятся над головой каждые пол часа
кайф
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:35

  hume написав:
  flyman написав:з валютної копіпаста
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4959738#p4959738
  vitaliian написав:один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.

Согласно лун
Киев - продажа в 357 жилых комплексах

Ирпень - продажа в 105 жилых комплексах, 42 тыс человек

Буча - продажа в 19 жилых комплексах, 28 тыс человек

Борисполь - продажа в 27 комплексах, 60 тысяч человек + аэропорт (как магнит для арендодателей)

Бровары - продажа в 19 жилых комплексах, 98 тысяч

Вышгород - продажа в 10 комплексах, 22 тысячи

Украинка - продажа в 1 жилом комплексе, 17 тысяч человек

Как то обсуждали, что возможно в Ирпене нашли нефть/газ/золото, или претендует на перенос столицы, или просто девелоперам нравится строить там, или стоить задача поменять деревянный лес на бетонный 1:1.

А накупил квартир под сдачу это 2? одна стоит, а во второй снизил до 3500? Он специально выбрал город с самой большой конкуренцией по новостроям?
В общем непонятно


украинка недооцененные пригород
был на днях там, очень симпатично
городок чистый, ухоженные....а пляж какой там, сказка...
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:55

  airmax78 написав:
  reus написав:Спасибо за заботу. Но если серьезно, то я не хочу НЛ ПА 1500 потому, что тогда в Украине будет ж.о.п.а. Даже в 2015 г. не было таких цен. Лучше дороже, но в процветающей стране. Я себе заработаю. Да и вообще, я уже нацелен на другой формат недвижимости, наверное, старею.

Да ну ладно. Мне кажется 1500 - это вполне адекватная цена за НЛ вот прямо сейчас. И я бы не сказал, что бежал бы сломя голову покупать НЛ по такой цене.

Я Вам давно говорил, что 1500 НЛ не будет, по многим причинам и пока прав оказался. Только если совсем пипец, но надеюсь, что не настанет. Вася опытный бизнесмен. И если вы не побегите покупать, то это не значит, что не найдутся другие. Я, например, купил бы за 1500. Строят ровно столько, чтобы удовлетворить платежеспособный спрос, но не больше. Хотя, думаю, что с продажами у них сейчас тоже не альо. Посмотрим, что будет после карантина.
Востаннє редагувалось reus в Нед 10 тра, 2020 00:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:58

  PS4 написав:
украинка недооцененные пригород
был на днях там, очень симпатично
городок чистый, ухоженные....а пляж какой там, сказка...


пригород? думаю, мы еще до таких масштабов городов-спутников не доросли
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:08

  reus написав:Я Вам давно говорил, что 1500 НЛ не будет, по многим причинам и пока прав оказался.



так это, пока еще и ковида не было

  reus написав: Только если совсем пипец, но надеюсь, что не настанет. Вася опытный бизнесмен. И если вы не побегите покупать, то это не значит, что не найдутся другие. Я, например, купил бы за 1500.


надо подождать, сколько других будет к осени следующего года
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