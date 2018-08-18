Додано: Нед 10 тра, 2020 00:42

adeges написав: я помню времена, когда я писал о людях доброй воли, верящих в неизбежных крах нереальных, но почему то постоянно растущих цен на киевскую недвижимость в 2002-2005 годах.



но полная остановка экономик большей части мира, и самая глубокая рецессия в великобритании за 300 лет, и максимальная с 1948 года безработица в США немного выпадают за фантазии форумчан на разных сайтах по недвижимости за последние 20 лет



и то, что в украине это пока не сильно ощущается, никак не греет.



в общем, on verra, как любят говорить французы, когда сказать больше нечего я помню времена, когда я писал о людях доброй воли, верящих в неизбежных крах нереальных, но почему то постоянно растущих цен на киевскую недвижимость в 2002-2005 годах.но полная остановка экономик большей части мира, и самая глубокая рецессия в великобритании за 300 лет, и максимальная с 1948 года безработица в США немного выпадают за фантазии форумчан на разных сайтах по недвижимости за последние 20 лети то, что в украине это пока не сильно ощущается, никак не греет.в общем, on verra, как любят говорить французы, когда сказать больше нечего

Вы считаете, что у нас на дворе 2008 год по ценам на недвигу?Я, например, смотрю на ситуацию по-другому. Те страны, которые Вы озвучили, это государства с высокоразвитой экономикой, там есть куда падать. Мы и так лежим на глубоком дне, по сравнению с ними, нам практически некуда падать, только разве, что совсем развалиться, но это уже другая история и реалии. Думаю, что не дадут развалится. Вспомните 2014-2015, когда пу наступал по всем фронтам, когда существование Украины было под угрозой и крах финансовый оч. реальным казался, но цены на бизнес класс не просели так катастрофически, как все ждали. Поэтому не думаю, что цены просядут сильно, если вообще просядут на бизнес.