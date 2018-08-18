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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 тра, 2020 00:17
adeges написав: reus написав:
Я Вам давно говорил, что 1500 НЛ не будет, по многим причинам и пока прав оказался.
так это, пока еще и ковида не было
reus написав:
Только если совсем пипец, но надеюсь, что не настанет. Вася опытный бизнесмен. И если вы не побегите покупать, то это не значит, что не найдутся другие. Я, например, купил бы за 1500.
надо подождать, сколько других будет к осени следующего года
Да, тут когда-то модно было говорить о ядерной зиме, радиоактивном пепле, и что-то там втирать нужно было в висок (это Макс был больше в курсе), окне возможностей и т. д. Потом о рОкетах
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reus
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Додано: Нед 10 тра, 2020 00:26
reus написав: adeges написав: reus написав:
Я Вам давно говорил, что 1500 НЛ не будет, по многим причинам и пока прав оказался.
так это, пока еще и ковида не было
reus написав:
Только если совсем пипец, но надеюсь, что не настанет. Вася опытный бизнесмен. И если вы не побегите покупать, то это не значит, что не найдутся другие. Я, например, купил бы за 1500.
надо подождать, сколько других будет к осени следующего года
Да, тут когда-то модно было говорить о ядерной зиме, окне возможностей и т. д. Потом о рОкетах
я помню времена, когда я писал о людях доброй воли, верящих в неизбежных крах нереальных, но почему то постоянно растущих цен на киевскую недвижимость в 2002-2005 годах.
но полная остановка экономик большей части мира, и самая глубокая рецессия в великобритании за 300 лет, и максимальная с 1948 года безработица в США немного выпадают за фантазии форумчан на разных сайтах по недвижимости за последние 20 лет
и то, что в украине это пока не сильно ощущается, никак не греет.
в общем, on verra, как любят говорить французы, когда сказать больше нечего
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Нед 10 тра, 2020 00:42
adeges написав:
я помню времена, когда я писал о людях доброй воли, верящих в неизбежных крах нереальных, но почему то постоянно растущих цен на киевскую недвижимость в 2002-2005 годах.
но полная остановка экономик большей части мира, и самая глубокая рецессия в великобритании за 300 лет, и максимальная с 1948 года безработица в США немного выпадают за фантазии форумчан на разных сайтах по недвижимости за последние 20 лет
и то, что в украине это пока не сильно ощущается, никак не греет.
в общем, on verra, как любят говорить французы, когда сказать больше нечего
Вы считаете, что у нас на дворе 2008 год по ценам на недвигу?
Я, например, смотрю на ситуацию по-другому. Те страны, которые Вы озвучили, это государства с высокоразвитой экономикой, там есть куда падать. Мы и так лежим на глубоком дне, по сравнению с ними, нам практически некуда падать, только разве, что совсем развалиться, но это уже другая история и реалии. Думаю, что не дадут развалится. Вспомните 2014-2015, когда пу наступал по всем фронтам, когда существование Украины было под угрозой и крах финансовый оч. реальным казался, но цены на бизнес класс не просели так катастрофически, как все ждали. Поэтому не думаю, что цены просядут сильно, если вообще просядут на бизнес.
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reus
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