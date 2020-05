Додано: Нед 10 тра, 2020 00:26

reus написав: adeges написав: reus написав: Я Вам давно говорил, что 1500 НЛ не будет, по многим причинам и пока прав оказался. Я Вам давно говорил, что 1500 НЛ не будет, по многим причинам и пока прав оказался.





так это, пока еще и ковида не было



reus написав: Только если совсем пипец, но надеюсь, что не настанет. Вася опытный бизнесмен. И если вы не побегите покупать, то это не значит, что не найдутся другие. Я, например, купил бы за 1500. Только если совсем пипец, но надеюсь, что не настанет. Вася опытный бизнесмен. И если вы не побегите покупать, то это не значит, что не найдутся другие. Я, например, купил бы за 1500.



надо подождать, сколько других будет к осени следующего года так это, пока еще и ковида не былонадо подождать, сколько других будет к осени следующего года

Да, тут когда-то модно было говорить о ядерной зиме, окне возможностей и т. д. Потом о рОкетах Да, тут когда-то модно было говорить о ядерной зиме, окне возможностей и т. д. Потом о рОкетах



я помню времена, когда я писал о людях доброй воли, верящих в неизбежных крах нереальных, но почему то постоянно растущих цен на киевскую недвижимость в 2002-2005 годах.



но полная остановка экономик большей части мира, и самая глубокая рецессия в великобритании за 300 лет, и максимальная с 1948 года безработица в США немного выпадают за фантазии форумчан на разных сайтах по недвижимости за последние 20 лет



и то, что в украине это пока не сильно ощущается, никак не греет.



в общем, on verra, как любят говорить французы, когда сказать больше нечего я помню времена, когда я писал о людях доброй воли, верящих в неизбежных крах нереальных, но почему то постоянно растущих цен на киевскую недвижимость в 2002-2005 годах.но полная остановка экономик большей части мира, и самая глубокая рецессия в великобритании за 300 лет, и максимальная с 1948 года безработица в США немного выпадают за фантазии форумчан на разных сайтах по недвижимости за последние 20 лети то, что в украине это пока не сильно ощущается, никак не греет.в общем, on verra, как любят говорить французы, когда сказать больше нечего

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California