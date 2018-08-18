Додано: Нед 10 тра, 2020 00:42

adeges написав: я помню времена, когда я писал о людях доброй воли, верящих в неизбежных крах нереальных, но почему то постоянно растущих цен на киевскую недвижимость в 2002-2005 годах.



но полная остановка экономик большей части мира, и самая глубокая рецессия в великобритании за 300 лет, и максимальная с 1948 года безработица в США немного выпадают за фантазии форумчан на разных сайтах по недвижимости за последние 20 лет



и то, что в украине это пока не сильно ощущается, никак не греет.



в общем, on verra, как любят говорить французы, когда сказать больше нечего я помню времена, когда я писал о людях доброй воли, верящих в неизбежных крах нереальных, но почему то постоянно растущих цен на киевскую недвижимость в 2002-2005 годах.но полная остановка экономик большей части мира, и самая глубокая рецессия в великобритании за 300 лет, и максимальная с 1948 года безработица в США немного выпадают за фантазии форумчан на разных сайтах по недвижимости за последние 20 лети то, что в украине это пока не сильно ощущается, никак не греет.в общем, on verra, как любят говорить французы, когда сказать больше нечего

Вы считаете, что у нас на дворе 2008 год по ценам на недвигу?Я, например, смотрю на ситуацию по-другому. Те страны, которые Вы озвучили, это государства с высокоразвитой экономикой, там есть куда падать. Мы и так лежим на глубоком дне, по сравнению с ними, нам практически некуда падать, только разве, что совсем развалиться, но это уже другая история и реалии. Думаю, что не дадут развалится. Вспомните 2014-2015, когда пу наступал по всем фронтам, когда существование Украины было под угрозой и крах финансовый оч. реальным казался, но цены на бизнес класс не просели так катастрофически, как все ждали. Поэтому не думаю, что цены просядут сильно, если вообще просядут на бизнес.Да, кстати, лично я, заинтересован в низких ценах на недвигу. У меня есть с чем встретить кризис, но в это особо не верю.