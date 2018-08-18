Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Я Вам давно говорил, что 1500 НЛ не будет, по многим причинам и пока прав оказался.
так это, пока еще и ковида не было
reus написав: Только если совсем пипец, но надеюсь, что не настанет. Вася опытный бизнесмен. И если вы не побегите покупать, то это не значит, что не найдутся другие. Я, например, купил бы за 1500.
надо подождать, сколько других будет к осени следующего года
Да, тут когда-то модно было говорить о ядерной зиме, окне возможностей и т. д. Потом о рОкетах
я помню времена, когда я писал о людях доброй воли, верящих в неизбежных крах нереальных, но почему то постоянно растущих цен на киевскую недвижимость в 2002-2005 годах.
но полная остановка экономик большей части мира, и самая глубокая рецессия в великобритании за 300 лет, и максимальная с 1948 года безработица в США немного выпадают за фантазии форумчан на разных сайтах по недвижимости за последние 20 лет
и то, что в украине это пока не сильно ощущается, никак не греет.
в общем, on verra, как любят говорить французы, когда сказать больше нечего
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:я помню времена, когда я писал о людях доброй воли, верящих в неизбежных крах нереальных, но почему то постоянно растущих цен на киевскую недвижимость в 2002-2005 годах.
но полная остановка экономик большей части мира, и самая глубокая рецессия в великобритании за 300 лет, и максимальная с 1948 года безработица в США немного выпадают за фантазии форумчан на разных сайтах по недвижимости за последние 20 лет
и то, что в украине это пока не сильно ощущается, никак не греет.
в общем, on verra, как любят говорить французы, когда сказать больше нечего
Вы считаете, что у нас на дворе 2008 год по ценам на недвигу? Я, например, смотрю на ситуацию по-другому. Те страны, которые Вы озвучили, это государства с высокоразвитой экономикой, там есть куда падать. Мы и так лежим на глубоком дне, по сравнению с ними, нам практически некуда падать, только разве, что совсем развалиться, но это уже другая история и реалии. Думаю, что не дадут развалится. Вспомните 2014-2015, когда пу наступал по всем фронтам, когда существование Украины было под угрозой и крах финансовый оч. реальным казался, но цены на бизнес класс не просели так катастрофически, как все ждали. Поэтому не думаю, что цены просядут сильно, если вообще просядут на бизнес. Да, кстати, лично я, заинтересован в низких ценах на недвигу. У меня есть с чем встретить кризис, но в это особо не верю.
Serg-ik написав:07.05.20 11:51 Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"
Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции Источник: https://censor.net.ua/n3193970
Я не совсем в курсе, - объекты Укрбуда под фондом гарантирования строительства? Если да, то почему не работает схема как с ФГВФЛ?
Serg-ik написав:07.05.20 11:51 Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"
Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции Источник: https://censor.net.ua/n3193970
Нашли к кому обращаться. ЗЕ вон даже со встречей самолета обделался на ровном месте, какая там к черту защита инвесторов.
А я ось зрозуміти не можу, до чого тут президент, блін, інвестували у всяку хрєнь, а тепер кричать щоб їм допомогли. А ті у кого бізнес прогорів - їм також Зеленський має допомагати? Скоро лампочки в підїздах будуть Зе просити міняти...
Кстати, да! Я в 2008 влошился в недострой, который оставался оным лишние 7 лет. Что-то я не помню, чтобы винил в своем головотяпстве ющенко-януковоща-пороха. Как-то сами разруливали ситуацию. Меня-же никто не заставлял туда влазить - не было злого дяди с утюгом.
Santehnik написав:Тут є один нюанс. Вони інвестували в державну будівельну компанію. Так, це ми знаємо що це франшиза і там держави по факту немає, але люди про це не знали, а держава не робила нічого щоб сказати що ні це не ми, це якісь аферисти. Тому у випадку Укрбуду претензії та вимоги до держави цілком логічні. У випадку Аркади - трохи інша справа.
Что написано в их договоре? Они подписывали договор с государственной компанией? Или теперь, если любая компания в рекламе использует слово "государственная", это автоматически значит госгарантии?
Я не следил за темой Укрбуда. Из-за чего он упал? Растрата? Кража? Конфликт совладельцев?
Фактически, это пирамида. При этом все раскручено на присвоенных печати и статуте бывшего главка стройиндустрии. История давняя и многое уже припало пылью.
hume написав:Инвестирование это риск, и это надо понимать прежде чем подписывать мутные договоры согласно которому ты бесправное существо.
вот именно, инвестирования, как такового, там нет. Из инвестиции можно с убытком, но выйти, а из такой истории можно выйти только с горьким опытом
Меня вот что удивляет... В стране с банкопадами с 1991 года с миллионными девалами, со сменой денежной единицы с рубля на рубле-купоны (если кто забыл, то было время, когда в придачу к рублям надо было иметь отрезные купоны) потом на купоно-карбованцы, а потом на гривны(которая в свою очередь с 1,76 свалилась...и до 40 доходила), со всеми этими Домами Селенга, МММ, Меркурий и тд, ...овнобанки в том числе...Элита-Центр прочие застройщики-кидалы... За 30-то лет можно научиться быть осторожными? Ну если сыграл и проиграл - почему кто-то другой это должен покрывать? Почему народ с невключенным мозгом перекладывает свои пройопы на государство? Почему государство не скажет - Люди! Ваша жадность и глупость - это ваше! Не ипите остальным мОзги!
ЗЫ: Я имею право это писать - я влетел на Сбербанке СССР, но потом не игрался с украинскими банками, мои родители игрались в трастовые игры и где-то выиграли где-то потеряли, но не вопили "Верните нам наши деньги!", Вляпался со стройкой, но не искал виноватых за пределами своего мозга и сам искал выход з ситуации. Нянька ушла из нашей жизни в 1991 году. Все! Стали взрослыми и независимыми. Сами думаем и принимаем решения. И сами исправляем свои косяки. А вместо митингов и беспорядков в правительственном квартале - нашли где живет условный микитась, навезли шин ну и майданьте до тех пор покка не решит вопросы. И с банками аналогично.
hume написав:Нет, это не логично. Их просто наибали. Весь сыр бор связан с "Укрбуд девелопмент", частной компанией, так же компаниями подконтрольными "укрбуд девелопмент".
Так а чья вина что это произошло? Государственная компания выступала с заявлениями что это аферисты прикрываются нашим именем? Нет, она наоборот всеми силами рекламировала это и говорила - да, это мы! Государство выступало с заявлениями что на наших землях аферисты по беспределу строят жк? Нет. Силовой блок предпринял меры по блокированию этой аферы? Нет. Так чей тогда это косяк? Тут вопрос более глубокий и философский в том что зачем нам вообще нужно такое государство которое ничего не может, но вот что бы массы таких вопросов не задавали - государство за этот свой же косяк и решает проблему, вот и всё.
Государство там и рядом не валялось. Это афера чистой воды. А как государство решит проблему? Соберет деньги со всех и отдаст тем кто влошился? Как с банками? Напечатает пустую гривну и обвалит курс?
reus написав:Не завалится, а очистится. Если есть Алени, которых можно стричь, то кто будет от этого отказываться. Если лохов не окажется, то строительная отрасль будет подстраиваться под компетентный спрос. На сегодня условный Серж должен сделать для себя выбор или синица в руках в виде бабушатника на ДВРЗ, либо виртуальная квартира в новострое в виде котлована, которая может и не стать реальной квартирой. Но он должен понимать, что это его выбор и риски, тоже его, а не налогоплательщика. Оплачивать потери "инвесторов", все равно, что платить за влет игрока в казино.
Тут уже не раз писали - прозрачное строительство в киеве - это рост цен и мизер построенного. Посмотри сам где то была статистика, до 70 процентов строящегося имеет проблемы с документами. Если туда не будут нести деньги на этапе "потом порешаем", то и строить никто ничего не будет.