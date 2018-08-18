Додано: Нед 10 тра, 2020 07:44

Serg-ik написав: hume написав: Инвестирование это риск, и это надо понимать прежде чем подписывать мутные договоры согласно которому ты бесправное существо. Инвестирование это риск, и это надо понимать прежде чем подписывать мутные договоры согласно которому ты бесправное существо.

вот именно, инвестирования, как такового, там нет. Из инвестиции можно с убытком, но выйти, а из такой истории можно выйти только с горьким опытом вот именно, инвестирования, как такового, там нет. Из инвестиции можно с убытком, но выйти, а из такой истории можно выйти только с горьким опытом

Меня вот что удивляет...В стране с банкопадами с 1991 года с миллионными девалами, со сменой денежной единицы с рубля на рубле-купоны (если кто забыл, то было время, когда в придачу к рублям надо было иметь отрезные купоны) потом на купоно-карбованцы, а потом на гривны(которая в свою очередь с 1,76 свалилась...и до 40 доходила), со всеми этими Домами Селенга, МММ, Меркурий и тд, ...овнобанки в том числе...Элита-Центр прочие застройщики-кидалы...За 30-то лет можно научиться быть осторожными? Ну если сыграл и проиграл - почему кто-то другой это должен покрывать?Почему народ с невключенным мозгом перекладывает свои пройопы на государство?Почему государство не скажет - Люди! Ваша жадность и глупость - это ваше! Не ипите остальным мОзги!ЗЫ: Я имею право это писать - я влетел на Сбербанке СССР, но потом не игрался с украинскими банками, мои родители игрались в трастовые игры и где-то выиграли где-то потеряли, но не вопили "Верните нам наши деньги!", Вляпался со стройкой, но не искал виноватых за пределами своего мозга и сам искал выход з ситуации.Нянька ушла из нашей жизни в 1991 году. Все! Стали взрослыми и независимыми. Сами думаем и принимаем решения. И сами исправляем свои косяки.А вместо митингов и беспорядков в правительственном квартале - нашли где живет условный микитась, навезли шин ну и майданьте до тех пор покка не решит вопросы. И с банками аналогично.