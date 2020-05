Додано: Нед 10 тра, 2020 09:46

один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.

Согласно лун

Киев - продажа в 357 жилых комплексах



Ирпень - продажа в 105 жилых комплексах, 42 тыс человек



Буча - продажа в 19 жилых комплексах, 28 тыс человек



Борисполь - продажа в 27 комплексах, 60 тысяч человек + аэропорт (как магнит для арендодателей)



Бровары - продажа в 19 жилых комплексах, 98 тысяч



Вышгород - продажа в 10 комплексах, 22 тысячи



Украинка - продажа в 1 жилом комплексе, 17 тысяч человек



Как то обсуждали, что возможно в Ирпене нашли нефть/газ/золото, или претендует на перенос столицы, или просто девелоперам нравится строить там, или стоить задача поменять деревянный лес на бетонный 1:1.



А накупил квартир под сдачу это 2? одна стоит, а во второй снизил до 3500? Он специально выбрал город с самой большой конкуренцией по новостроям?

В общем непонятно



украинка недооцененные пригород

был на днях там, очень симпатично

украинка недооцененные пригород

был на днях там, очень симпатично

городок чистый, ухоженные....а пляж какой там, сказка...

на пенсії жити нормас

