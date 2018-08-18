reus написав:

Вы считаете, что у нас на дворе 2008 год по ценам на недвигу?Я, например, смотрю на ситуацию по-другому. Те страны, которые Вы озвучили, это государства с высокоразвитой экономикой, там есть куда падать. Мы и так лежим на глубоком дне, по сравнению с ними, нам практически некуда падать, только разве, что совсем развалиться, но это уже другая история и реалии. Думаю, что не дадут развалится. Вспомните 2014-2015, когда пу наступал по всем фронтам, когда существование Украины было под угрозой и крах финансовый оч. реальным казался, но цены на бизнес класс не просели так катастрофически, как все ждали. Поэтому не думаю, что цены просядут сильно, если вообще просядут на бизнес.Да, кстати, лично я, заинтересован в низких ценах на недвигу. У меня есть с чем встретить кризис, но в это особо не верю.