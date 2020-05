Додано: Нед 10 тра, 2020 10:37

airmax78 написав: UA Все на этой ветке, включая Вас (исключая Сержа) вкладывались в недострои. И это нормально. Я вот еще ни разу не попадал на недостроях. А на готовом - попадал. Все на этой ветке, включая Вас (исключая Сержа) вкладывались в недострои. И это нормально. Я вот еще ни разу не попадал на недостроях. А на готовом - попадал.



это нормально так же, как и протесты попавших "инвесторов" потом. исключительно в украине это нормально так же, как и протесты попавших "инвесторов" потом. исключительно в украине

