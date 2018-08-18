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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 тра, 2020 09:02
reus написав: adeges написав: reus написав:
Я Вам давно говорил, что 1500 НЛ не будет, по многим причинам и пока прав оказался.
так это, пока еще и ковида не было
reus написав:
Только если совсем пипец, но надеюсь, что не настанет. Вася опытный бизнесмен. И если вы не побегите покупать, то это не значит, что не найдутся другие. Я, например, купил бы за 1500.
надо подождать, сколько других будет к осени следующего года
Да, тут когда-то модно было говорить о ядерной зиме, радиоактивном пепле, и что-то там втирать нужно было в висок (это Макс был больше в курсе), окне возможностей и т. д. Потом о рОкетах
І де ті рокети зараз?
Де дорожай КРЖН?
Ціни "вторинки" і "первинки" зараз на рівні 2005 року. Ну і "досягнення"!
Мабуть, ікономічним досягнення є обрання Ватного Клоуна на найвищу посаду. Мутрий, мутрий укро-нарот...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Нед 10 тра, 2020 09:29
PS4 написав: Унуноктий написав:
Если бы мне предложили на выбор Липки или Парк авеню, не задумываясь взял бы парк авеню.
и слушал бі как самолеті проносятся над головой каждые пол часа
кайф
Тут прямо в точку. Одна из самых основных причин по которой вычеркнул ПА из списка это самолёты. Просто лютая жесть. До карантина как то кушал с приятелем в ресторане ,, Тбилисо,, в парк авеню вип. Когда над нами пролетал самолёт на посадку в Жуляны мы просто переставали друг друга слышать. Так это мы были на первом этаже. Что творится на высоких этажах не хочу даже представлять, а тем более ночью.
Кстати, респект, а сколько обслуживание в ЦП за квадрат?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Нед 10 тра, 2020 09:40
reus написав:
Вы считаете, что у нас на дворе 2008 год по ценам на недвигу?
Я, например, смотрю на ситуацию по-другому. Те страны, которые Вы озвучили, это государства с высокоразвитой экономикой, там есть куда падать. Мы и так лежим на глубоком дне, по сравнению с ними, нам практически некуда падать, только разве, что совсем развалиться, но это уже другая история и реалии. Думаю, что не дадут развалится. Вспомните 2014-2015, когда пу наступал по всем фронтам, когда существование Украины было под угрозой и крах финансовый оч. реальным казался, но цены на бизнес класс не просели так катастрофически, как все ждали. Поэтому не думаю, что цены просядут сильно, если вообще просядут на бизнес.
Да, кстати, лично я, заинтересован в низких ценах на недвигу. У меня есть с чем встретить кризис, но в это особо не верю.
Смотрю на ситуацию с точки зрения рынка труда.
Не знаю что там рисовала официальная статистика по зарплатам и безработице. Мои наблюдения такие:
В 2012-2013 было на удивление легко найти рукастых - головастых работников за сравнительно небольшие деньги. Уже нанятым работникам, для поддерживания дисциплины можно было даже угрожать увольнением. Люди боялись потерять работу. Почти крепостное право
В 2014-2015 на удивление, роста безработицы не произошло. Падение долларовых зарплат вследствие девальвации было, но не рост безработицы.
С 2016 по 2019 рукастые - головастые работники чувствовали себя королями. Похожая ситуация была только в 2006-2008 годах.
Посмотрим что будет после снятия карантина.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 09:46
PS4 написав: hume написав: flyman написав:
з валютної копіпастаhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4959738#p4959738
один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.
Согласно лун
Киев - продажа в 357 жилых комплексах
Ирпень - продажа в 105 жилых комплексах, 42 тыс человек
Буча - продажа в 19 жилых комплексах, 28 тыс человек
Борисполь - продажа в 27 комплексах, 60 тысяч человек + аэропорт (как магнит для арендодателей)
Бровары - продажа в 19 жилых комплексах, 98 тысяч
Вышгород - продажа в 10 комплексах, 22 тысячи
Украинка - продажа в 1 жилом комплексе, 17 тысяч человек
Как то обсуждали, что возможно в Ирпене нашли нефть/газ/золото, или претендует на перенос столицы, или просто девелоперам нравится строить там, или стоить задача поменять деревянный лес на бетонный 1:1.
А накупил квартир под сдачу это 2? одна стоит, а во второй снизил до 3500? Он специально выбрал город с самой большой конкуренцией по новостроям?
В общем непонятно
украинка недооцененные пригород
был на днях там, очень симпатично
городок чистый, ухоженные....а пляж какой там, сказка...
на пенсії жити нормас
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Нед 10 тра, 2020 10:06
rjkz написав:
Почему народ с невключенным мозгом перекладывает свои пройопы на государство?
Почему государство не скажет - Люди! Ваша жадность и глупость - это ваше! Не ипите остальным мОзги!
Человек с включенными мозгами не понесет деньги в строительное казино.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 10:26
UA Все на этой ветке, включая Вас (исключая Сержа) вкладывались в недострои. И это нормально. Я вот еще ни разу не попадал на недостроях. А на готовом - попадал.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 10:37
airmax78 написав:UA
Все на этой ветке, включая Вас (исключая Сержа) вкладывались в недострои. И это нормально. Я вот еще ни разу не попадал на недостроях. А на готовом - попадал.
это нормально так же, как и протесты попавших "инвесторов" потом. исключительно в украине
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Нед 10 тра, 2020 10:42
hume написав:
А накупил квартир под сдачу это 2? одна стоит, а во второй снизил до 3500? Он специально выбрал город с самой большой конкуренцией по новостроям?
В общем непонятно
10 лет назад в Ирпене в продаже было до 10 новостроев из которых минимум 3 проблемных. Спрос превышал предложения и квартиры хорошо продавались по 850долл/м на этапе котлована. Нефти и газа в Ирпене нет, зато по скорости застройки целины я уверен - твердое 1е место в Украине. Почему застройщики решили, что на их объекты будет спрос - одна из загадок истории. Вангую работы ирпенским риелторам хватит на 10-20 лет вперёд. Сейчас ситуация такая, из-за плотности застройки нет мест для парковки авто и прогулок с детьми. Есть красивые парки до которых еще надо дойти по узким улицам с интенсивным движением транспорта. В час пик маршрутки на Киев забиты, вечером на академе очереди как в мавзолей, садиков , школ и поликлиник на всех не хватает, вобщем все как обычно. Дырявое законодательство разрешает массовую застройку там где нет школ и поликлиник.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 10 тра, 2020 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 10:48
adeges написав: airmax78 написав:UA
Все на этой ветке, включая Вас (исключая Сержа) вкладывались в недострои. И это нормально. Я вот еще ни разу не попадал на недостроях. А на готовом - попадал.
это нормально так же, как и протесты попавших "инвесторов" потом. исключительно в украине
Мне задерживали ввод дома в эксплуатацию на 3 года. На протесты не ходили. Понимали, что протестовать глупо. Ждали. Бомбили застройщика. Достроил. Продал с профитом, который +/- покрыл недополученный доход за годы ожидания. Со вторичкой так не получалось.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 10:50
vitaliian написав: hume написав:
А накупил квартир под сдачу это 2? одна стоит, а во второй снизил до 3500? Он специально выбрал город с самой большой конкуренцией по новостроям?
В общем непонятно
10 лет назад в Ирпене в продаже было до 10 новостроев из которых минимум 3 проблемных. Спрос превышал предложения и квартиры хорошо продавались по 850долл/м на этапе котлована. Нефти и газа в Ирпене нет, зато по скорости застройки целины я уверен - твердое 1е место в Украине. Почему застройщики решили, что на их объекты будет спрос - одна из загадок истории. Вангую работы ирпенским риелторам хватит на 10-20 лет вперёд. Сейчас ситуация такая, из-за плотности застройки нет мест для парковки авто и прогулок с детьми. Есть красивые парки до которых еще надо дойти по узким улицам с интенсивным движением транспорта. В час пик маршрутки на Киев забиты, вечером на академе очереди как в мавзолей, садиков , школ и поликлиник на всех не хватает, вобщем все как обычно. Дырявое законодательство разрешает массовую застройку там где нет школ и поликлиник.
Зато малоэтажная застройка, экология, все дела.
PS Если будут школы, поликлиники - не будет низких цен/прибыли застройщика. Цугцванг.
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