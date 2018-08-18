Додано: Нед 10 тра, 2020 11:12

rjkz написав: Почему народ с невключенным мозгом перекладывает свои пройопы на государство?

Почему государство не скажет - Люди! Ваша жадность и глупость - это ваше! Не ипите остальным мОзги!



ЗЫ: Я имею право это писать - я влетел на Сбербанке СССР, но потом не игрался с украинскими банками, мои родители игрались в трастовые игры и где-то выиграли где-то потеряли, но не вопили "Верните нам наши деньги!", Вляпался со стройкой, но не искал виноватых за пределами своего мозга и сам искал выход з ситуации.

Нянька ушла из нашей жизни в 1991 году. Все! Стали взрослыми и независимыми. Сами думаем и принимаем решения. И сами исправляем свои косяки.

А вместо митингов и беспорядков в правительственном квартале - нашли где живет условный микитась, навезли шин ну и майданьте до тех пор покка не решит вопросы. И с банками аналогично. Почему народ с невключенным мозгом перекладывает свои пройопы на государство?Почему государство не скажет - Люди! Ваша жадность и глупость - это ваше! Не ипите остальным мОзги!ЗЫ: Я имею право это писать - я влетел на Сбербанке СССР, но потом не игрался с украинскими банками, мои родители игрались в трастовые игры и где-то выиграли где-то потеряли, но не вопили "Верните нам наши деньги!", Вляпался со стройкой, но не искал виноватых за пределами своего мозга и сам искал выход з ситуации.Нянька ушла из нашей жизни в 1991 году. Все! Стали взрослыми и независимыми. Сами думаем и принимаем решения. И сами исправляем свои косяки.А вместо митингов и беспорядков в правительственном квартале - нашли где живет условный микитась, навезли шин ну и майданьте до тех пор покка не решит вопросы. И с банками аналогично.

У Вас не было мысли, что люди платят налоги, которые должны идти на преобразование страны и вправе требовать порядка? Почему в нашей стране можно на дачном участке построить многоэтажный дом и 2-3 года пока этот дом стоят – никому нет до этого дела? Да Бог с ним, с этим домом …. Почему покупатель должен изучать множество документов перед тем как вкладываться? Мы же не приезжаем на заправку с мини-лабораторией, а я помню времена, когда от отвратительного бензина (газолина) патрубки на глазах распадались. Люди не должны разбираться, т.к. для этого они платят налоги на которые содержатся соответствующие организации.Приведу Вам простой пример, Болгарии. Обычному покупателю, практически не нужно разбираться в качестве строительства т.к. существуют нормы. Не нужно изучать документы застройщика т.к. существуют общедоступные и легко проверяемые 3 акта: Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Цель актов состоит в том, чтобы контролировать отдельные этапы строительного процесса и следить за тем, чтобы отдельные виды строительных и монтажных работ были выполнены в соответствии с действующим законодательством.Акт 14 (первая ступень) выдаётся, когда проверяются конструкции здания и здание достигло этапа „ грубое строительство/грубая стройка".Акта 15 - удостоверяет, что здание полностью завершено. Документ подписывается, как компетентными должностными лицами, так и собственниками объекта.Этим Актом осуществляется и передача строительства от подрядчика инвестору.Акт 15 устанавливает пригодность строительного объекта к эксплуатации (части или его этапа). Он является констатирующим актом, который удостоверяет, что строительство полностью отвечает утвержденным проектам. Это в принципе означает, что здание передается от строителя инвестору.Документ содержит описание договоров по выполнению строительства, строительную документацию,. Комплект также прилагаются документы о проведенных испытаниях, измерениях и других работах, которые доказывают, что объект построен правильно. Делается опись места и окружающей среды, для того, чтобы проверить восстановлен ли вид местности, который был перед началом строительства. Описываются недоделанные или плохо выполненные работы, которые следует закончить до подачи заявления на получение разрешения на эксплуатацию объекта.Акта 16, является разрешением на пользование зданием.ВСЁ! Людям не надо изучать на какой земле построено, из каких материалов, Вайцеховский или Микитась стоит за этим. Есть Акт 15 – есть люди, которые поставили подписи и гарантируют своей свободой, что здание построено правильно.Есть Акт 16 - есть подписи ВСЕХ ответственных лиц, которые гарантируют безопасность и законность ввода в эксплуатацию.Далее начинает работать закон о защите прав потребителя. Гарантия на внутренние работы – 5 лет, на внешние (стены, крыша) – 10 лет (могу не много ошибаться по цифрам).Вопрос: такой подход государства и предоставление подобной услуги стоит много денег и усилий? И люди прекрасно могут получить доступ к информации и правильно оценить риски.