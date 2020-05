Додано: Нед 10 тра, 2020 12:03

vitaliian написав: hume написав: А накупил квартир под сдачу это 2? одна стоит, а во второй снизил до 3500? Он специально выбрал город с самой большой конкуренцией по новостроям?

10 лет назад в Ирпене в продаже было до 10 новостроев из которых минимум 3 проблемных. Спрос превышал предложения и квартиры хорошо продавались по 850долл/м на этапе котлована. Нефти и газа в Ирпене нет, зато по скорости застройки целины я уверен - твердое 1е место в Украине. Почему застройщики решили, что на их объекты будет спрос - одна из загадок истории. Вангую работы ирпенским риелторам хватит на 10-20 лет вперёд. Сейчас ситуация такая, из-за плотности застройки нет мест для парковки авто и прогулок с детьми. Есть красивые парки до которых еще надо дойти по узким улицам с интенсивным движением транспорта. В час пик маршрутки на Киев забиты, вечером на академе очереди как в мавзолей, садиков , школ и поликлиник на всех не хватает, вобщем все как обычно. Дырявое законодательство разрешает массовую застройку там где нет школ и поликлиник.

Від Ірпеня 15 хв метро до ст.Святошин, і аналогічно авто/маршруткою до м.Академістечко буде ближче чим з багатьох районів Києва.

Якщо дотягнути метро поверхнею до Ірпеня та Бучі то за кілька років там буде дві Троєщини.



Проблема Києва в тому, що до цього часу нема 4ї лінії метро від Жулян до Троєщини та не його не закільцьовано (напр. не ходить нормально міська електричка,цілий день з мінімальним інтервалом в обидва боки по колу).



Це би тимчасово зняло би транспортну проблему.



Далі, тре забирати геть маршрутки і запускати нормальні автобуси.



Закільцувюати об"їзну дорогу з правого берега на лівий на півночі та півдні.



Почати будувати друге транспортне кільце.



Впровадити єдиний квиток на громадьский транспорт, як це майже скрізь у Європі.



