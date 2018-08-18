Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:в мире много стран где зарплаты ниже чем в Украине, почему мы не можем упасть до их уровня? Доходы олигархов (которые восстановятся в первую очередь с оживлением экономики) мало влияют на стоимость бетонометров.
Мы и так самая бедная страна Европы. Куда ниже? превратиться в Африку? Те страны, где ниже зарплата, трудно считать государствами. Поэтому только вверх.
На Печерську горіла лазня на 20-му поверсі житлового будинку по вул. Драгомірова, 17
Повідомлення по пожежу надійшло до ДСНС о 18:23. Рятувальники встановили, що пожежа виникла у лазні квартири на 20-му поверсі 29-поверхового житлового будинку. Пожежа супроводжувалася сильним задимленням.
Рятувальники одразу приступили до гасіння пожежі та евакуації людей. О 19:12 пожежу на площі 20 кв.м. було локалізовано, а 19:17 ліквідовано. Під час гасіння пожежі було виведено на безпечну відстань 4-х осіб, які перебували у квартирі, де виникла пожежа.
Richi написав:У Вас не было мысли, что люди платят налоги, которые должны идти на преобразование страны и вправе требовать порядка?
Сначала нужно перестать выбрать во власть популистов, которые вкладывают в предвыборную компанию большие деньги, обещая лохам золотые горы, подкупая деньгами, гречкой и т. д. А потом отбивают вложенные деньги и даже оч. хор. зарабатывают, продавая за бабки места в исполнительную, правоохранительную власть, зарабатывают через различные коррупционные схемы в т. ч. и в строительной отрасли. Или Вы думаете, что все альтруисты. Потом появляются всякие Войцеховские, которые покупают решения суда и вводят в эксплуатацию дома на коллекторах опасные для жизни и т. д. Другие "девелоперы" финансируют предвыборные компании за счет лохов "инвесторов" и президент на белом коне обещает достроить за счет налогоплательщиков киевской громады. И многое другое. Требовать порядка от вора пользы мало, нужно не допускать его до власти.
flyman написав:Від Ірпеня 15 хв метро до ст.Святошин, і аналогічно авто/маршруткою до м.Академістечко буде ближче чим з багатьох районів Києва. Якщо дотягнути метро поверхнею до Ірпеня та Бучі то за кілька років там буде дві Троєщини.
Проблема Києва в тому, що до цього часу нема 4ї лінії метро від Жулян до Троєщини та не його не закільцьовано (напр. не ходить нормально міська електричка,цілий день з мінімальним інтервалом в обидва боки по колу).
Це би тимчасово зняло би транспортну проблему.
Далі, тре забирати геть маршрутки і запускати нормальні автобуси.
Закільцувюати об"їзну дорогу з правого берега на лівий на півночі та півдні.
Почати будувати друге транспортне кільце.
Впровадити єдиний квиток на громадьский транспорт, як це майже скрізь у Європі. І т.д і т.п.
Йой, флайчик, зупинись... Це все буде, буде, але в 2289 році. Але й не мені і не тобі жити в тому класному часі
Richi написав:У Вас не было мысли, что люди платят налоги, которые должны идти на преобразование страны и вправе требовать порядка?
Сначала нужно перестать выбрать во власть популистов, которые вкладывают в предвыборную компанию большие деньги, обещая лохам золотые горы, подкупая деньгами, гречкой и т. д. А потом отбивают вложенные деньги и даже оч. хор. зарабатывают, продавая за бабки места в исполнительную, правоохранительную власть, зарабатывают через различные коррупционные схемы в т. ч. и в строительной отрасли. Или Вы думаете, что все альтруисты. Потом появляются всякие Войцеховские, которые покупают решения суда и вводят в эксплуатацию дома на коллекторах опасные для жизни и т. д. Другие "девелоперы" финансируют предвыборные компании за счет лохов "инвесторов" и президент на белом коне обещает достроить за счет налогоплательщиков киевской громады. И многое другое. Требовать порядка от вора пользы мало, нужно не допускать его до власти.
А если список десятилетиями только из таких и состоит?
(Не считая отдельных романтиков-идеалистов в отдельных сёлах и райцентрах)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
vitaliian написав:в мире много стран где зарплаты ниже чем в Украине, почему мы не можем упасть до их уровня? Доходы олигархов (которые восстановятся в первую очередь с оживлением экономики) мало влияют на стоимость бетонометров.
Мы и так самая бедная страна Европы. Куда ниже? превратиться в Африку? Те страны, где ниже зарплата, трудно считать государствами. Поэтому только вверх.
Богатые становятся богаче, а бедные беднеют. Общемировой тренд... Для вас это новость? мы хуже многих стран африки ... на графике средние зарлаты
лёгкий вопросик, знаете какая средняя зарплата в Монголии? и вопрос посложнее в каких ещё странах в разгар эпидемии сокращают врачей?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 тра, 2020 12:55, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian написав:в мире много стран где зарплаты ниже чем в Украине, почему мы не можем упасть до их уровня? Доходы олигархов (которые восстановятся в первую очередь с оживлением экономики) мало влияют на стоимость бетонометров.
Мы и так самая бедная страна Европы. Куда ниже? превратиться в Африку? Те страны, где ниже зарплата, трудно считать государствами. Поэтому только вверх.
Чому вверх? Можна в сторони: одні вправо, інші вліво. Яка якість державного управління, такий і шлях
Вкладчик1234 написав:А если список десятилетиями только из таких и состоит?
(Не считая отдельных романтиков-идеалистов в отдельных сёлах и райцентрах)
Польша, Прибалтика и даже Болгария как-то справилась с этим. Значит, время еще наше не пришло. Благополучные страны проходили подобное нам, но, правда, много лет назад. А пока нужно понимать реалии, быть адекватными не жить в иллюзиях, тогда мало шансов попасть в неприятную историю.
Вкладчик1234 написав:А если список десятилетиями только из таких и состоит?
(Не считая отдельных романтиков-идеалистов в отдельных сёлах и райцентрах)
Польша, Прибалтика и даже Болгария как-то справилась с этим. Значит, время еще наше не пришло. Благополучные страны проходили подобное нам, но, правда, много лет назад. А пока нужно понимать реалии, быть адекватными не жить в иллюзиях, тогда мало шансов попасть в неприятную историю.
в этих странах тоже 20 лет было всё плохо а потом резко стало хорошо? Есть тренды которые дают чёткое понимание куда кто движется. После выборов 2009 года все наши тренды негативные и договор про ассоциацию с ЕС глобально ничего не смог изменить. Капитал к нам так и не пошёл.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 тра, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.