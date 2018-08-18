Додано: Нед 10 тра, 2020 12:39

Richi написав: У Вас не было мысли, что люди платят налоги, которые должны идти на преобразование страны и вправе требовать порядка? У Вас не было мысли, что люди платят налоги, которые должны идти на преобразование страны и вправе требовать порядка?

Сначала нужно перестать выбрать во власть популистов, которые вкладывают в предвыборную компанию большие деньги, обещая лохам золотые горы, подкупая деньгами, гречкой и т. д. А потом отбивают вложенные деньги и даже оч. хор. зарабатывают, продавая за бабки места в исполнительную, правоохранительную власть, зарабатывают через различные коррупционные схемы в т. ч. и в строительной отрасли. Или Вы думаете, что все альтруисты. Потом появляются всякие Войцеховские, которые покупают решения суда и вводят в эксплуатацию дома на коллекторах опасные для жизни и т. д. Другие "девелоперы" финансируют предвыборные компании за счет лохов "инвесторов" и президент на белом коне обещает достроить за счет налогоплательщиков киевской громады. И многое другое. Требовать порядка от вора пользы мало, нужно не допускать его до власти.