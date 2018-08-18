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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3830383138323833

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 12:59

  vitaliian написав:Богатые становятся богаче, а бедные беднеют. Общемировой тренд... Для вас это новость? мы хуже многих стран африки ... на графике средние зарлаты

Для меня это не новость, поэтому и говорю, что падать ниже уже некуда. Потенциал у нас высокий.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:01

  reus написав:
  vitaliian написав:Богатые становятся богаче, а бедные беднеют. Общемировой тренд... Для вас это новость? мы хуже многих стран африки ... на графике средние зарлаты

Для меня это не новость, поэтому и говорю, что падать ниже уже некуда.


да вы просто пессимист. а я - как оптимист - говорю: есть куда!
-30% к осени 2021 в среднем по Киеву
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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  #<1 ... 3830383138323833
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