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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:59
vitaliian написав:
Богатые становятся богаче, а бедные беднеют. Общемировой тренд... Для вас это новость? мы хуже многих стран африки ... на графике средние зарлаты
Для меня это не новость, поэтому и говорю, что падать ниже уже некуда. Потенциал у нас высокий.
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reus
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:01
reus написав: vitaliian написав:
Богатые становятся богаче, а бедные беднеют. Общемировой тренд... Для вас это новость? мы хуже многих стран африки ... на графике средние зарлаты
Для меня это не новость, поэтому и говорю, что падать ниже уже некуда.
да вы просто пессимист. а я - как оптимист - говорю: есть куда!
-30% к осени 2021 в среднем по Киеву
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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