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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:59
vitaliian написав:
Богатые становятся богаче, а бедные беднеют. Общемировой тренд... Для вас это новость? мы хуже многих стран африки ... на графике средние зарлаты
Для меня это не новость, поэтому и говорю, что падать ниже уже некуда. Потенциал у нас высокий. Или вы думаете, что мы превратимся в Эфиопию или в Уганду?
Востаннє редагувалось reus
в Нед 10 тра, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:01
reus написав: vitaliian написав:
Богатые становятся богаче, а бедные беднеют. Общемировой тренд... Для вас это новость? мы хуже многих стран африки ... на графике средние зарлаты
Для меня это не новость, поэтому и говорю, что падать ниже уже некуда.
да вы просто пессимист. а я - как оптимист - говорю: есть куда!
-30% к осени 2021 в среднем по Киеву
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:06
vitaliian написав:
в этих странах тоже 20 лет было всё плохо а потом резко стало хорошо? Есть тренды которые дают чёткое понимание куда кто движется.
Все зависит от воли элит. Вон Грузия во времена Саакашвили показала быстрый рост ВВП. И в строительной отрасли и них нет такого беспредела, как у нас. У Украины потенциал гораздо выше. Но пока нет воли у элит.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:09
adeges написав:
да вы просто пессимист. а я - как оптимист - говорю: есть куда!
-30% к осени 2021 в среднем
по Киеву
Посмотрим, я уже приготовил котлету
И что значит в среднем. Меня не интересует эконом, а только бизнес. А в этом сегменте я не жду особо проседания.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:10
reus написав: vitaliian написав:
в этих странах тоже 20 лет было всё плохо а потом резко стало хорошо? Есть тренды которые дают чёткое понимание куда кто движется.
Все зависит от воли элит. Вон Грузия во времена Саакашвили показала быстрый рост ВВП. И в строительной отрасли и них нет такого беспредела, как у нас. У Украины потенциал гораздо выше. Но пока нет воли у элит.
мы пришли к тому что всему виной менталитет и человеческий фактор? Центральная власть слаба, возможны бунты на местах. Мэр Черкасс - 1й звоночек. Понимаете куда воля элит катится?
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vitaliian
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BIGor
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:17
reus написав:
Сначала нужно перестать выбрать во власть популистов, которые вкладывают в предвыборную компанию большие деньги, обещая лохам золотые горы, подкупая деньгами, гречкой и т. д. А потом отбивают вложенные деньги и даже оч. хор. зарабатывают
Richi написав:
У Вас не было мысли, что люди платят налоги, которые должны идти на преобразование страны и вправе требовать порядка?
, продавая за бабки места в исполнительную, правоохранительную власть, зарабатывают через различные коррупционные схемы в т. ч. и в строительной отрасли. Или Вы думаете, что все альтруисты. Потом появляются всякие Войцеховские, которые покупают решения суда и вводят в эксплуатацию дома на коллекторах опасные для жизни и т. д. Другие "девелоперы" финансируют предвыборные компании за счет лохов "инвесторов" и президент на белом коне обещает достроить за счет налогоплательщиков киевской громады. И многое другое. Требовать порядка от вора пользы мало, нужно не допускать его до власти.
Імхо, все хфантастика
От дивіться, мене б влаштувала в Україні з.п. 150 куе чистими в рік на держслужбі і я міг би генерували велью. Я вмію
Але дивіться, по перше таку з.п. "Васє" з вулиці ніхто не дасть!
По друге, якщо схематозніки нікуди не дінуться, то я буду виглядати, як лох, який в місяць має те, що інші мають за хвилину чи годину. Будучи білою вороною, мене швидко "апарат" зіжре і не подавиться, і я буду щаслив, якщо просто звільненням відділаюсь, а не статею по "бєспределу" чи смерттю.
То і нах нормальній психічно здоровій людині такі проблеми
Тому цунцванг, і неньці торба. Ну може її ще для "прілічія" 10 років потанцюють, щоб 40 років пройшло, а потім зіллють... коли красти не буде чого
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:23
vitaliian написав:
мы пришли к тому что всему виной менталитет и человеческий фактор? Центральная власть слаба, возможны бунты на местах. Мэр Черкасс - 1й звоночек. Понимаете куда воля элит катится?
Я верю в эволюционный путь развития. Не все так быстро получится, как нам хочется, разве, что к власти придет какой-нибудь Ли Куан Ю
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reus
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:35
change_pm написав:
Імхо, все хфантастика От дивіться, мене б влаштувала в Україні з.п. 150 куе чистими в рік на держслужбі і я міг би генерували велью. Я вмію
Але дивіться, по перше таку з.п. "Васє" з вулиці ніхто не дасть!
По друге, якщо схематозніки нікуди не дінуться, то я буду виглядати, як лох, який в місяць має те, що інші мають за хвилину чи годину. Будучи білою вороною, мене швидко "апарат" зіжре і не подавиться, і я буду щаслив, якщо просто звільненням відділаюсь, а не статею по "бєспределу" чи смерттю.
То і нах нормальній психічно здоровій людині такі проблеми
Тому цунцванг, і неньці торба. Ну може її ще для "прілічія" 10 років потанцюють, щоб 40 років пройшло, а потім зіллють... коли красти не буде чого
Ви все вірно кажете, але подивіться на досвід Грузії, яка була у значно більшій ж***, ніж Україна. Ми що гірші за грузин? Все можливо, було б бажання. І я не такий песиміст, як Ви. Борітеся - поборете (с)
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:38
BIGor написав:
Ну что тут скажешь? На Соляной и вообще на Татарке (да и вообще много где в Киеве), можно снимать хорроры и слэшеры за 0 грн. вложений в декорации.
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