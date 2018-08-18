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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38313832383338343835>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 12:59

  vitaliian написав:Богатые становятся богаче, а бедные беднеют. Общемировой тренд... Для вас это новость? мы хуже многих стран африки ... на графике средние зарлаты

Для меня это не новость, поэтому и говорю, что падать ниже уже некуда. Потенциал у нас высокий. Или вы думаете, что мы превратимся в Эфиопию или в Уганду? :shock:
Востаннє редагувалось reus в Нед 10 тра, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:01

  reus написав:
  vitaliian написав:Богатые становятся богаче, а бедные беднеют. Общемировой тренд... Для вас это новость? мы хуже многих стран африки ... на графике средние зарлаты

Для меня это не новость, поэтому и говорю, что падать ниже уже некуда.


да вы просто пессимист. а я - как оптимист - говорю: есть куда!
-30% к осени 2021 в среднем по Киеву
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:06

  vitaliian написав:в этих странах тоже 20 лет было всё плохо а потом резко стало хорошо? Есть тренды которые дают чёткое понимание куда кто движется.

Все зависит от воли элит. Вон Грузия во времена Саакашвили показала быстрый рост ВВП. И в строительной отрасли и них нет такого беспредела, как у нас. У Украины потенциал гораздо выше. Но пока нет воли у элит.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:да вы просто пессимист. а я - как оптимист - говорю: есть куда!
-30% к осени 2021 в среднем по Киеву

Посмотрим, я уже приготовил котлету :D И что значит в среднем. Меня не интересует эконом, а только бизнес. А в этом сегменте я не жду особо проседания.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:10

  reus написав:
  vitaliian написав:в этих странах тоже 20 лет было всё плохо а потом резко стало хорошо? Есть тренды которые дают чёткое понимание куда кто движется.

Все зависит от воли элит. Вон Грузия во времена Саакашвили показала быстрый рост ВВП. И в строительной отрасли и них нет такого беспредела, как у нас. У Украины потенциал гораздо выше. Но пока нет воли у элит.


мы пришли к тому что всему виной менталитет и человеческий фактор? Центральная власть слаба, возможны бунты на местах. Мэр Черкасс - 1й звоночек. Понимаете куда воля элит катится?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:16

  reus написав:
  vitaliian написав:Богатые становятся богаче, а бедные беднеют. Общемировой тренд... Для вас это новость? мы хуже многих стран африки ... на графике средние зарлаты

Для меня это не новость, поэтому и говорю, что падать ниже уже некуда. Потенциал у нас высокий. Или вы думаете, что мы превратимся в Эфиопию или в Уганду? :shock:

BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:17

  reus написав:
  Richi написав:У Вас не было мысли, что люди платят налоги, которые должны идти на преобразование страны и вправе требовать порядка?

Сначала нужно перестать выбрать во власть популистов, которые вкладывают в предвыборную компанию большие деньги, обещая лохам золотые горы, подкупая деньгами, гречкой и т. д. А потом отбивают вложенные деньги и даже оч. хор. зарабатывают, продавая за бабки места в исполнительную, правоохранительную власть, зарабатывают через различные коррупционные схемы в т. ч. и в строительной отрасли. Или Вы думаете, что все альтруисты. Потом появляются всякие Войцеховские, которые покупают решения суда и вводят в эксплуатацию дома на коллекторах опасные для жизни и т. д. Другие "девелоперы" финансируют предвыборные компании за счет лохов "инвесторов" и президент на белом коне обещает достроить за счет налогоплательщиков киевской громады. И многое другое. Требовать порядка от вора пользы мало, нужно не допускать его до власти.

Імхо, все хфантастика :( От дивіться, мене б влаштувала в Україні з.п. 150 куе чистими в рік на держслужбі і я міг би генерували велью. Я вмію :!:

Але дивіться, по перше таку з.п. "Васє" з вулиці ніхто не дасть!
По друге, якщо схематозніки нікуди не дінуться, то я буду виглядати, як лох, який в місяць має те, що інші мають за хвилину чи годину. Будучи білою вороною, мене швидко "апарат" зіжре і не подавиться, і я буду щаслив, якщо просто звільненням відділаюсь, а не статею по "бєспределу" чи смерттю.

То і нах нормальній психічно здоровій людині такі проблеми :?:

Тому цунцванг, і неньці торба. Ну може її ще для "прілічія" 10 років потанцюють, щоб 40 років пройшло, а потім зіллють... коли красти не буде чого :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:23

  vitaliian написав:мы пришли к тому что всему виной менталитет и человеческий фактор? Центральная власть слаба, возможны бунты на местах. Мэр Черкасс - 1й звоночек. Понимаете куда воля элит катится?

Я верю в эволюционный путь развития. Не все так быстро получится, как нам хочется, разве, что к власти придет какой-нибудь Ли Куан Ю
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:35

  change_pm написав:Імхо, все хфантастика От дивіться, мене б влаштувала в Україні з.п. 150 куе чистими в рік на держслужбі і я міг би генерували велью. Я вмію

Але дивіться, по перше таку з.п. "Васє" з вулиці ніхто не дасть!
По друге, якщо схематозніки нікуди не дінуться, то я буду виглядати, як лох, який в місяць має те, що інші мають за хвилину чи годину. Будучи білою вороною, мене швидко "апарат" зіжре і не подавиться, і я буду щаслив, якщо просто звільненням відділаюсь, а не статею по "бєспределу" чи смерттю.

То і нах нормальній психічно здоровій людині такі проблеми

Тому цунцванг, і неньці торба. Ну може її ще для "прілічія" 10 років потанцюють, щоб 40 років пройшло, а потім зіллють... коли красти не буде чого

Ви все вірно кажете, але подивіться на досвід Грузії, яка була у значно більшій ж***, ніж Україна. Ми що гірші за грузин? Все можливо, було б бажання. І я не такий песиміст, як Ви. Борітеся - поборете (с)
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:38

  BIGor написав:

Ну что тут скажешь? На Соляной и вообще на Татарке (да и вообще много где в Киеве), можно снимать хорроры и слэшеры за 0 грн. вложений в декорации.
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