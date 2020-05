Додано: Нед 10 тра, 2020 13:01

reus написав: vitaliian написав: Богатые становятся богаче, а бедные беднеют. Общемировой тренд... Для вас это новость? мы хуже многих стран африки ... на графике средние зарлаты Богатые становятся богаче, а бедные беднеют. Общемировой тренд... Для вас это новость? мы хуже многих стран африки ... на графике средние зарлаты

Для меня это не новость, поэтому и говорю, что падать ниже уже некуда. Для меня это не новость, поэтому и говорю, что падать ниже уже некуда.



да вы просто пессимист. а я - как оптимист - говорю: есть куда!

-30% к осени 2021 в среднем по Киеву да вы просто пессимист. а я - как оптимист - говорю: есть куда!-30% к осени 2021 в среднем по Киеву

