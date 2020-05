Додано: Нед 10 тра, 2020 13:44

reus написав: change_pm написав: Імхо, все хфантастика От дивіться, мене б влаштувала в Україні з.п. 150 куе чистими в рік на держслужбі і я міг би генерували велью. Я вмію



Але дивіться, по перше таку з.п. "Васє" з вулиці ніхто не дасть!

По друге, якщо схематозніки нікуди не дінуться, то я буду виглядати, як лох, який в місяць має те, що інші мають за хвилину чи годину. Будучи білою вороною, мене швидко "апарат" зіжре і не подавиться, і я буду щаслив, якщо просто звільненням відділаюсь, а не статею по "бєспределу" чи смерттю.



То і нах нормальній психічно здоровій людині такі проблеми



Ви все вірно кажете, але подивіться на досвід Грузії, яка була у значно більшій ж***, ніж Україна. Ми що гірші за грузин? Все можливо, було б бажання. І я не такий песиміст, як Ви. Борітеся - поборете (с) Ви все вірно кажете, але подивіться на досвід Грузії, яка була у значно більшій ж***, ніж Україна. Ми що гірші за грузин? Все можливо, було б бажання. І я не такий песиміст, як Ви. Борітеся - поборете (с)

грузинський вільнолюдь вирішив інакше,

