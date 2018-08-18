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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:44
reus написав: change_pm написав:
Імхо, все хфантастика От дивіться, мене б влаштувала в Україні з.п. 150 куе чистими в рік на держслужбі і я міг би генерували велью. Я вмію
Але дивіться, по перше таку з.п. "Васє" з вулиці ніхто не дасть!
По друге, якщо схематозніки нікуди не дінуться, то я буду виглядати, як лох, який в місяць має те, що інші мають за хвилину чи годину. Будучи білою вороною, мене швидко "апарат" зіжре і не подавиться, і я буду щаслив, якщо просто звільненням відділаюсь, а не статею по "бєспределу" чи смерттю.
То і нах нормальній психічно здоровій людині такі проблеми
Тому цунцванг, і неньці торба. Ну може її ще для "прілічія" 10 років потанцюють, щоб 40 років пройшло, а потім зіллють... коли красти не буде чого
Ви все вірно кажете, але подивіться на досвід Грузії, яка була у значно більшій ж***, ніж Україна. Ми що гірші за грузин? Все можливо, було б бажання. І я не такий песиміст, як Ви. Борітеся - поборете (с)
грузинський вільнолюдь вирішив інакше,
тобто щось зробила команда Сакашвілі, і на тому покращення зупинилися
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:58
reus написав:
Ви все вірно кажете, але подивіться на досвід Грузії,
яка була у значно більшій ж***, ніж Україна. Ми що гірші за грузин? Все можливо, було б бажання. І я не такий песиміст, як Ви. Борітеся - поборете (с)
Мононаціональна бідна країна, яка втратила сепарські регіони і з самого дна, завдячуючи міжнародній допомозі, піднялась.
Яка завжди мала, завдячуючи мононацільнальності і витисненню не-грузин з країни, грузин при владі. Ну-ну, закрив на багато перемінних очі, можно порівняти, імхо
!
Я вірю, якщо буде нова ЗУНР, то вона також бардзо швидко підніметься. А в цій конфігурації, наш шлях тіки вниз, до поченого звання східноєвропейське сомалі
ps. Люблю розмовляти з оптимістами. Дякую Вам!
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:18
change_pm написав: reus написав:
Ви все вірно кажете, але подивіться на досвід Грузії,
яка була у значно більшій ж***, ніж Україна. Ми що гірші за грузин? Все можливо, було б бажання. І я не такий песиміст, як Ви. Борітеся - поборете (с)
Мононаціональна бідна країна, яка втратила сепарські регіони і з самого дна, завдячуючи міжнародній допомозі, піднялась.
Яка завжди мала, завдячуючи мононацільнальності і витисненню не-грузин з країни, грузин при владі. Ну-ну, закрив на багато перемінних очі, можно порівняти, імхо
!
Я вірю, якщо буде нова ЗУНР, то вона також бардзо швидко підніметься. А в цій конфігурації, наш шлях тіки вниз, до поченого звання східноєвропейське сомалі
ps. Люблю розмовляти з оптимістами. Дякую Вам!
Я не вважаю, що проблема України на сьогодні, це те, що не етнічні українці при владі (якщо я вас правильно зрозумів). Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко - українці, і що? Щось змінилося на краще? Мовчу вже про свободу, (як кажуть злі язики)яка дискридитувала себе, також грабувала, як і всі інші, коли була у парламенті і на місцевому рівні, але під лозунгами патріотизму. Справа не в національності, а в бажанні здійснити реальні реформи. Подивіться на Швейцарію, яку створили декілька національних етносів, і вона дуже успішна.
Востаннє редагувалось reus
в Нед 10 тра, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:20
Мне не нравится застройка, меня бесит тотальная запаркованность, но есть там какая-то особая атсосфера. В Новолипках, например, она напрочь отсутствует, на всеми любимой Мечникова и ЛУ - ее нет. На Сермиле - нет никакой атмосферы. А на Воздвиженке - есть.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:21
change_pm написав: reus написав:
Ви все вірно кажете, але подивіться на досвід Грузії,
яка була у значно більшій ж***, ніж Україна. Ми що гірші за грузин? Все можливо, було б бажання. І я не такий песиміст, як Ви. Борітеся - поборете (с)
Мононаціональна бідна країна, яка втратила сепарські регіони і з самого дна, завдячуючи міжнародній допомозі, піднялась.
Яка завжди мала, завдячуючи мононацільнальності і витисненню не-грузин з країни, грузин при владі. Ну-ну, закрив на багато перемінних очі, можно порівняти, імхо
!
Я вірю, якщо буде нова ЗУНР, то вона також бардзо швидко підніметься. А в цій конфігурації, наш шлях тіки вниз, до поченого звання східноєвропейське сомалі
ps. Люблю розмовляти з оптимістами. Дякую Вам!
Ха! Мутрий укро-нарот спеціально прогаласував за клоуна, щоб той з єрмаками та іншими шаріями опустив занавіс. До речі, уроти стараються зробити це найшвидше. Не терпиться заробити мідних грошей на співробітництві з московитським кінематографом
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:22
reus написав:
Подивіться на Швейцарію, яку створили декілька національних етносів, і вона дуже успішна.
Какие этносы сторили Швейцарию, и какие - Украину. Этнос этносу рознь.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:23
За последние 5 лет несколько раз был по делам в Грузии. Коррупцию, воровство и кумовство просто замели под коврик. Против природы не попрёшь. Удивили обоссанные арки в переулках, непосредственно примыкающих к центральной улице Шота Руставели. Амбре такое, что слезятся глаза. Вот вам и вся голозадая грузинская гиднисть. Нищета, депрессивность и бесперспективняк - это если очень кратко.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:25
reus написав: vitaliian написав:
мы пришли к тому что всему виной менталитет и человеческий фактор? Центральная власть слаба, возможны бунты на местах. Мэр Черкасс - 1й звоночек. Понимаете куда воля элит катится?
Я верю в эволюционный путь развития. Не все так быстро получится, как нам хочется, разве, что к власти придет какой-нибудь Ли Куан Ю
1991 - 52 млн, 2020 - офіційно 37 млн (неофіційно, може й 32 млн).
ВВП-2020 в 1,5 рази меньше, ніж ВВП-1991. Радянські мости падають, дорогі страшні, 25% працездатного населення - за кордоном.
Назвіть будь ласка нам, основні досягнення цієї тержави за 29 років
По пунктам.
Тому що я не бачу жодного.
Обрання клоуна преЗедентом у воєнний час - прошу не рахувати досягненням
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:30
airmax78 написав: reus написав:
Подивіться на Швейцарію, яку створили декілька національних етносів, і вона дуже успішна.
Какие этносы сторили Швейцарию, и какие - Украину. Этнос этносу рознь.
Украину пока еще никто не строил. Ее только грабили. У нас на сегодня есть 2 варианта или построить успешное государство, или снова стать колонией. Украинцы не чем не хуже грузин, болгар, поляков, так что, шансы есть.
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