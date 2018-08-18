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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3832383338343835>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:44

  reus написав:
  change_pm написав:Імхо, все хфантастика От дивіться, мене б влаштувала в Україні з.п. 150 куе чистими в рік на держслужбі і я міг би генерували велью. Я вмію

Але дивіться, по перше таку з.п. "Васє" з вулиці ніхто не дасть!
По друге, якщо схематозніки нікуди не дінуться, то я буду виглядати, як лох, який в місяць має те, що інші мають за хвилину чи годину. Будучи білою вороною, мене швидко "апарат" зіжре і не подавиться, і я буду щаслив, якщо просто звільненням відділаюсь, а не статею по "бєспределу" чи смерттю.

То і нах нормальній психічно здоровій людині такі проблеми

Тому цунцванг, і неньці торба. Ну може її ще для "прілічія" 10 років потанцюють, щоб 40 років пройшло, а потім зіллють... коли красти не буде чого

Ви все вірно кажете, але подивіться на досвід Грузії, яка була у значно більшій ж***, ніж Україна. Ми що гірші за грузин? Все можливо, було б бажання. І я не такий песиміст, як Ви. Борітеся - поборете (с)

грузинський вільнолюдь вирішив інакше,
тобто щось зробила команда Сакашвілі, і на тому покращення зупинилися
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:58

  reus написав:Ви все вірно кажете, але подивіться на досвід Грузії, яка була у значно більшій ж***, ніж Україна. Ми що гірші за грузин? Все можливо, було б бажання. І я не такий песиміст, як Ви. Борітеся - поборете (с)

Мононаціональна бідна країна, яка втратила сепарські регіони і з самого дна, завдячуючи міжнародній допомозі, піднялась.
Яка завжди мала, завдячуючи мононацільнальності і витисненню не-грузин з країни, грузин при владі. Ну-ну, закрив на багато перемінних очі, можно порівняти, імхо :D !

Я вірю, якщо буде нова ЗУНР, то вона також бардзо швидко підніметься. А в цій конфігурації, наш шлях тіки вниз, до поченого звання східноєвропейське сомалі :(

ps. Люблю розмовляти з оптимістами. Дякую Вам!
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:01

  BIGor написав: :shock:


Эир, объясните как вам это нравилось? Это какая то псевдо историческая отрыжка под фирменным соусом укрбуда. ПодолЪ ГрадЪ, как это вы там не приобрели квартирку
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:18

  change_pm написав:
  reus написав:Ви все вірно кажете, але подивіться на досвід Грузії, яка була у значно більшій ж***, ніж Україна. Ми що гірші за грузин? Все можливо, було б бажання. І я не такий песиміст, як Ви. Борітеся - поборете (с)

Мононаціональна бідна країна, яка втратила сепарські регіони і з самого дна, завдячуючи міжнародній допомозі, піднялась.
Яка завжди мала, завдячуючи мононацільнальності і витисненню не-грузин з країни, грузин при владі. Ну-ну, закрив на багато перемінних очі, можно порівняти, імхо :D !

Я вірю, якщо буде нова ЗУНР, то вона також бардзо швидко підніметься. А в цій конфігурації, наш шлях тіки вниз, до поченого звання східноєвропейське сомалі :(

ps. Люблю розмовляти з оптимістами. Дякую Вам!

Я не вважаю, що проблема України на сьогодні, це те, що не етнічні українці при владі (якщо я вас правильно зрозумів). Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко - українці, і що? Щось змінилося на краще? Мовчу вже про свободу, (як кажуть злі язики)яка дискридитувала себе, також грабувала, як і всі інші, коли була у парламенті і на місцевому рівні, але під лозунгами патріотизму. Справа не в національності, а в бажанні здійснити реальні реформи. Подивіться на Швейцарію, яку створили декілька національних етносів, і вона дуже успішна.
Востаннє редагувалось reus в Нед 10 тра, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:20

  hume написав:
  BIGor написав: :shock:

Эир, объясните как вам это нравилось? Это какая то псевдо историческая отрыжка под фирменным соусом укрбуда. ПодолЪ ГрадЪ, как это вы там не приобрели квартирку

Мне не нравится застройка, меня бесит тотальная запаркованность, но есть там какая-то особая атсосфера. В Новолипках, например, она напрочь отсутствует, на всеми любимой Мечникова и ЛУ - ее нет. На Сермиле - нет никакой атмосферы. А на Воздвиженке - есть.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:21

  change_pm написав:
  reus написав:Ви все вірно кажете, але подивіться на досвід Грузії, яка була у значно більшій ж***, ніж Україна. Ми що гірші за грузин? Все можливо, було б бажання. І я не такий песиміст, як Ви. Борітеся - поборете (с)

Мононаціональна бідна країна, яка втратила сепарські регіони і з самого дна, завдячуючи міжнародній допомозі, піднялась.
Яка завжди мала, завдячуючи мононацільнальності і витисненню не-грузин з країни, грузин при владі. Ну-ну, закрив на багато перемінних очі, можно порівняти, імхо :D !

Я вірю, якщо буде нова ЗУНР, то вона також бардзо швидко підніметься. А в цій конфігурації, наш шлях тіки вниз, до поченого звання східноєвропейське сомалі :(

ps. Люблю розмовляти з оптимістами. Дякую Вам!

Ха! Мутрий укро-нарот спеціально прогаласував за клоуна, щоб той з єрмаками та іншими шаріями опустив занавіс. До речі, уроти стараються зробити це найшвидше. Не терпиться заробити мідних грошей на співробітництві з московитським кінематографом
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:22

  reus написав: Подивіться на Швейцарію, яку створили декілька національних етносів, і вона дуже успішна.

Какие этносы сторили Швейцарию, и какие - Украину. Этнос этносу рознь.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:23

За последние 5 лет несколько раз был по делам в Грузии. Коррупцию, воровство и кумовство просто замели под коврик. Против природы не попрёшь. Удивили обоссанные арки в переулках, непосредственно примыкающих к центральной улице Шота Руставели. Амбре такое, что слезятся глаза. Вот вам и вся голозадая грузинская гиднисть. Нищета, депрессивность и бесперспективняк - это если очень кратко.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:25

  reus написав:
  vitaliian написав:мы пришли к тому что всему виной менталитет и человеческий фактор? Центральная власть слаба, возможны бунты на местах. Мэр Черкасс - 1й звоночек. Понимаете куда воля элит катится?

Я верю в эволюционный путь развития. Не все так быстро получится, как нам хочется, разве, что к власти придет какой-нибудь Ли Куан Ю


1991 - 52 млн, 2020 - офіційно 37 млн (неофіційно, може й 32 млн).
ВВП-2020 в 1,5 рази меньше, ніж ВВП-1991. Радянські мости падають, дорогі страшні, 25% працездатного населення - за кордоном.

Назвіть будь ласка нам, основні досягнення цієї тержави за 29 років
По пунктам.
Тому що я не бачу жодного.
Обрання клоуна преЗедентом у воєнний час - прошу не рахувати досягненням
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:30

  airmax78 написав:
  reus написав: Подивіться на Швейцарію, яку створили декілька національних етносів, і вона дуже успішна.

Какие этносы сторили Швейцарию, и какие - Украину. Этнос этносу рознь.

Украину пока еще никто не строил. Ее только грабили. У нас на сегодня есть 2 варианта или построить успешное государство, или снова стать колонией. Украинцы не чем не хуже грузин, болгар, поляков, так что, шансы есть.
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