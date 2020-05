Додано: Нед 10 тра, 2020 14:54

freeze написав: reus написав: Коррупция есть на сегодня и в США, ЕС и т. д. Но, понизить до уровня, когда интересно будет заходить иностранным реальным инвесторам, и это подстегнет экономическое развитие,



Вряд ли на сегодня коррупция является основным препятствием для захода в Украину, здесь нет платежеспособного спроса с одной стороны, с другой стороны за бесплатно и качественно здесь уже никто не хочет работать.



коррупция усугубляет ситуацию с спросом, который у нас не может быть у нас ниже десятков меньших стран. на икею спрос был бы аш бегом, но шо то я ее не вижу на неньке.

