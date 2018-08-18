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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:51
flyman написав: reus написав: Frant написав:
1991 - 52 млн, 2020 - офіційно 37 млн (неофіційно, може й 32 млн).
ВВП-2020 в 1,5 рази меньше, ніж ВВП-1991. Радянські мости падають, дорогі страшні, 25% працездатного населення - за кордоном.
Назвіть будь ласка нам, основні досягнення цієї тержави за 29 років
По пунктам.
Тому що я не бачу жодного.
Обрання клоуна преЗедентом у воєнний час - прошу не рахувати досягненням
Якщо рівняти з 90-ми, то ми живемо набагато краще. Але значно гірше за Европейців.
А досягнення одне, але важливе, ми змогли відстояти свою незалежність.
Тому що я не бачу жодного.
живем краще, бо були відкриті кордони.
але зараз парадигма змінилася, кріпаки не тре щоб розбігалися від панів
Нинішня влада працює на Московію.
Це видно навіть незрячим.
Тому перспективи абсолютно чіткі.
Хіба що клоунів відправлять в Ростов раніше, ніж закінчиться їх офіційний термін.
Пан Реус не хоче порівняти нинішній рівень життя з 1913 роком?
Теж є певні досягнення.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 10 тра, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:52
Frant написав:
Після обрання клоуна преЗедентом, на жаль, є лише один варіант. Другий. І це відбувається досить швидко.
Ви ж за кордоном живете і не знаєте, що відбувається, і що робить Зелений Торчок.
Зараз я в Україні. Я не прихильник Зе, але поки що він не очолює корупцію, як всі інші до нього. Не думаю, що у нього є бажання стати генерал-губернатором колонії. Якщо зробить правильні висновки по кадрам, то не все так жахливо.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:52
reus написав: artlife написав:
За последние 5 лет несколько раз был по делам в Грузии. Коррупцию, воровство и кумовство просто замели под коврик. Против природы не попрёшь. Удивили обоссанные арки в переулках, непосредственно примыкающих к центральной улице Шота Руставели. Амбре такое, что слезятся глаза. Вот вам и вся голозадая грузинская гиднисть. Нищета, депрессивность и бесперспективняк - это если очень кратко.
Открою Вам тайну. Коррупцию искоренить на 100% не возможно, даже при Сталине она была. Есть на сегодня и в США, ЕС и т. д. Но, понизить до уровня, когда интересно будет заходить иностранным реальным инвесторам, и это подстегнет экономическое развитие, возможно. Но, правда, цены после этого на недвигу, будут уже другие.
Коррупция в нищей Грузии просто зашкаливает. Например, один из бывших министров из команды "реформаторов" Саакашвили (а сейчас бизнесмен, приватизировавший несколько предприятий) мне объяснял, что через гос.тендер купят то, о чем договорятся заранее. Папа этого министра-реформатора - тоже минстр. Новый министр, пришедший ему на смену, его близкий друг и компаньон.
Да, и продолжайте "открывать тайны" и прочие философствования. Очень интересно.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:54
freeze написав: reus написав:
Коррупция есть на сегодня и в США, ЕС и т. д. Но, понизить до уровня, когда интересно будет заходить иностранным реальным инвесторам, и это подстегнет экономическое развитие,
Вряд ли на сегодня коррупция является основным препятствием для захода в Украину, здесь нет платежеспособного спроса с одной стороны, с другой стороны за бесплатно и качественно здесь уже никто не хочет работать.
коррупция усугубляет ситуацию с спросом, который у нас не может быть у нас ниже десятков меньших стран. на икею спрос был бы аш бегом, но шо то я ее не вижу на неньке.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:55
reus написав: Frant написав:
Після обрання клоуна преЗедентом, на жаль, є лише один варіант. Другий. І це відбувається досить швидко.
Ви ж за кордоном живете і не знаєте, що відбувається, і що робить Зелений Торчок.
Зараз я в Україні. Я не прихильник Зе, але поки що він не очолює корупцію, як всі інші до нього. Не думаю, що у нього є бажання стати генерал-губернатором колонії. Якщо зробить правильні висновки по кадрам, то не все так жахливо.
Клоун тупуватий, тому не здатен очолити корупцію. Він з єрмаками , таранами і тп. просто здає державу Московії. Обережно, потихеньку, крок за кроком.
До речі, економічний спад в Україні почався ще до епідемії короновірусу. Що свідчить про "якість управління" від єрмаківських клоунів.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 10 тра, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 10 тра, 2020 15:00
freeze написав: reus написав:
Коррупция есть на сегодня и в США, ЕС и т. д. Но, понизить до уровня, когда интересно будет заходить иностранным реальным инвесторам, и это подстегнет экономическое развитие,
Вряд ли на сегодня коррупция является основным препятствием для захода в Украину, здесь нет платежеспособного спроса с одной стороны, с другой стороны за бесплатно и качественно здесь уже никто не хочет работать.
Да, необходимо несколько составляющих, и проблема коррупции не на первом месте. Но без решения этого вопроса Украина не состоится как правовое государство, где право собственности, это священная корова и невозможно купить правосудие.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 15:03
reus написав: freeze написав: reus написав:
Коррупция есть на сегодня и в США, ЕС и т. д. Но, понизить до уровня, когда интересно будет заходить иностранным реальным инвесторам, и это подстегнет экономическое развитие,
Вряд ли на сегодня коррупция является основным препятствием для захода в Украину, здесь нет платежеспособного спроса с одной стороны, с другой стороны за бесплатно и качественно здесь уже никто не хочет работать.
Да, необходимо несколько составляющих, и проблема коррупции не на первом месте. Но без решения этого вопроса Украина не состоится как правовое государство, где право собственности, это священная корова и невозможно купить правосудие.
А цього не буде.
Можу поспорити на ящик коньяку.
З усією вашею бригадою рожевоокулярних растішок.
Не для того за 29 років тут виросло два покоління "вільнолюдей", щоб закони виконувались.
Здраво оцініть шанси на існування цієї тержави і ймовірність побудови правової держави.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 15:07
Frant написав:
Нинішня влада працює на Московію.
Це видно навіть незрячим.
Тому перспективи абсолютно чіткі.
Хіба що клоунів відправлять в Ростов раніше, ніж закінчиться їх офіційний термін.
Пан Реус не хоче порівняти нинішній рівень життя з 1913 роком?
Теж є певні досягнення.
Не думаю, що лаври Януковича приваблює Зе.
Я порівнюю стан справ за період сучасної незалежної України. Давайте згадаємо ще часи Київської Русі.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 15:12
artlife написав:
Коррупция в нищей Грузии просто зашкаливает. Например, один из бывших министров из команды "реформаторов" Саакашвили (а сейчас бизнесмен, приватизировавший несколько предприятий) мне объяснял, что через гос.тендер купят то, о чем договорятся заранее. Папа этого министра-реформатора - тоже минстр. Новый министр, пришедший ему на смену, его близкий друг и компаньон.
Да, и продолжайте "открывать тайны" и прочие философствования. Очень интересно.
Ладно, хрен с той Грузией. Что Вы скажете о результатах реформ в Прибалтике, Польше? Или Вы считаете, сто мы тупее поляк или эстонцев?
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Додано: Нед 10 тра, 2020 15:13
Востаннє редагувалось artlife
в Нед 10 тра, 2020 15:16, всього редагувалось 2 разів.
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