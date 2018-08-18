Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Мне не нравится застройка, меня бесит тотальная запаркованность, но есть там какая-то особая атсосфера. В Новолипках, например, она напрочь отсутствует, на всеми любимой Мечникова и ЛУ - ее нет. На Сермиле - нет никакой атмосферы. А на Воздвиженке - есть.
атмосфера есть сверху, на гончарке (пейзажной аллее). воздвиженка - малярийная канава, где нет солнца. а напоминает она бутафорское поселение, out of place and context. понял, когда едешь мимо постановочных деревенек на Universal Studios, очень похожие впечатления
Плюсую. Бутафорская пенопластовая атмосфера и бесталанный карго-культ. Вообще, не понятно, зачем лепить новодельный кусочек Киева времен Российской империи (или кусочек Европы 19 века, кому как нравится) в 21 веке. Себя, своего лица нету, приходится что-то имитировать, чтобы быть хоть кем-то.
Frant написав:Після обрання клоуна преЗедентом, на жаль, є лише один варіант. Другий. І це відбувається досить швидко. Ви ж за кордоном живете і не знаєте, що відбувається, і що робить Зелений Торчок.
Зараз я в Україні. Я не прихильник Зе, але поки що він не очолює корупцію, як всі інші до нього. Не думаю, що у нього є бажання стати генерал-губернатором колонії. Якщо зробить правильні висновки по кадрам, то не все так жахливо.
не очолює, від від неї ховається
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
artlife написав:Коррупция в нищей Грузии просто зашкаливает. Например, один из бывших министров из команды "реформаторов" Саакашвили (а сейчас бизнесмен, приватизировавший несколько предприятий) мне объяснял, что через гос.тендер купят то, о чем договорятся заранее. Папа этого министра-реформатора - тоже минстр. Новый министр, пришедший ему на смену, его близкий друг и компаньон. Да, и продолжайте "открывать тайны" и прочие философствования. Очень интересно.
Ладно, хрен с той Грузией. Что Вы скажете о результатах реформ в Прибалтике, Польше? Или Вы считаете, что мы тупее поляк или эстонцев?
Извините, не интересно. Вижу потуги натянуть сову на глобус, как в той мантре, "Я не хочу какать. Я не хочу какать. Я не хочу какать. Я не обкакался. Я не обкакался.." Вы, конечно, не тупее, но кто-то постоянно срёт вам в шаровары.
Frant написав:Клоун тупуватий, тому не здатен очолити корупцію. Він з єрмаками , таранами і тп. просто здає державу Московії. Обережно, потихеньку, крок за кроком.
До речі, економічний спад в Україні почався ще до епідемії короновірусу. Що свідчить про "якість управління" від єрмаківських клоунів.
Тобто Порошенко, який підписав мінські угоди про умови капітуляції московії, не здав Україну? Зе поки що нічого не підписав. Ще раз, я не прихильник Зе, більше того був категорично був проти нього, але факти неможливо ігнорувати.
Востаннє редагувалось reus в Нед 10 тра, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
читаю і диву дивуюсь ... хлопці, здається мені, на форумі "невільнолюди" розділились на дві категорії: - одні критикують державу і владу, сидячи на чемоданах, і бачать себе при негативних розкладах (агресія, рецесія т.д.) у польщах, угорщинах, іспаніях і т.п; - інші - сидять у тих же областях та столиці, критикують владу, але намагаються щось зробити і не бачать себе за межами України. Це я пишу як "западенець", який виріс саме на Заході країни ... тікати з держави не буду, у впадку агресії північного сусіда зустріну на Дніпрі, або й ближче до хутора Михайлівський, і буду пліч-о-пліч з товаришами по зброї гнати гопоту московську аж до Уралу на спільний з Китаєм кордон. Якщо можете запропонувати свою альтернативу розвитку історії і власних дій - пишіть, буду радий почитати ... І робіть висновок для себе: чи ви для України, чи Україна для вас і ваших "хотєлок".