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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3835383638373838>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:15

  reus написав:У нас на сегодня есть 2 варианта или построить успешное государство, или снова стать колонией. Украинцы не чем не хуже грузин, болгар, поляков, так что, шансы есть.


Вы написали что падать недвиге уже некуда. Окей. А вот тут пишете что есть шанс что Укр станет колонией. При таком раскладе еще минус 50% это легкая разминка.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:17

  adeges написав:
  airmax78 написав:Мне не нравится застройка, меня бесит тотальная запаркованность, но есть там какая-то особая атсосфера. В Новолипках, например, она напрочь отсутствует, на всеми любимой Мечникова и ЛУ - ее нет. На Сермиле - нет никакой атмосферы. А на Воздвиженке - есть.

атмосфера есть сверху, на гончарке (пейзажной аллее). воздвиженка - малярийная канава, где нет солнца.
а напоминает она бутафорское поселение, out of place and context.
понял, когда едешь мимо постановочных деревенек на Universal Studios, очень похожие впечатления

Плюсую. Бутафорская пенопластовая атмосфера и бесталанный карго-культ. Вообще, не понятно, зачем лепить новодельный кусочек Киева времен Российской империи (или кусочек Европы 19 века, кому как нравится) в 21 веке. Себя, своего лица нету, приходится что-то имитировать, чтобы быть хоть кем-то.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:23

  reus написав:
  Frant написав:Після обрання клоуна преЗедентом, на жаль, є лише один варіант. Другий. І це відбувається досить швидко.
Ви ж за кордоном живете і не знаєте, що відбувається, і що робить Зелений Торчок.

Зараз я в Україні. Я не прихильник Зе, але поки що він не очолює корупцію, як всі інші до нього. Не думаю, що у нього є бажання стати генерал-губернатором колонії. Якщо зробить правильні висновки по кадрам, то не все так жахливо.

не очолює, від від неї ховається
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:25

  Frant написав:А цього не буде.
Можу поспорити на ящик коньяку.

З усією вашею бригадою рожевоокулярних растішок.
Не для того за 29 років тут виросло два покоління "вільнолюдей", щоб закони виконувались.


Здраво оцініть шанси на існування цієї тержави і ймовірність побудови правової держави.

Ви вже старий дідуган, по поглядах. :D У всьому бачите зраду. Ви справжній українець!
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:27

  reus написав:
  artlife написав:Коррупция в нищей Грузии просто зашкаливает. Например, один из бывших министров из команды "реформаторов" Саакашвили (а сейчас бизнесмен, приватизировавший несколько предприятий) мне объяснял, что через гос.тендер купят то, о чем договорятся заранее. Папа этого министра-реформатора - тоже минстр. Новый министр, пришедший ему на смену, его близкий друг и компаньон.
Да, и продолжайте "открывать тайны" и прочие философствования. Очень интересно.

Ладно, хрен с той Грузией. Что Вы скажете о результатах реформ в Прибалтике, Польше? Или Вы считаете, что мы тупее поляк или эстонцев?

Извините, не интересно. Вижу потуги натянуть сову на глобус, как в той мантре, "Я не хочу какать. Я не хочу какать. Я не хочу какать. Я не обкакался. Я не обкакался.." Вы, конечно, не тупее, но кто-то постоянно срёт вам в шаровары.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:29

  adeges написав:коррупция усугубляет ситуацию с спросом, который у нас не может быть у нас ниже десятков меньших стран. на икею спрос был бы аш бегом, но шо то я ее не вижу на неньке.

https://delo.ua/business/ikea-otkroet-p ... te-365189/
Так посмотрите.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:35

  Frant написав:Клоун тупуватий, тому не здатен очолити корупцію. Він з єрмаками , таранами і тп. просто здає державу Московії. Обережно, потихеньку, крок за кроком.

До речі, економічний спад в Україні почався ще до епідемії короновірусу. Що свідчить про "якість управління" від єрмаківських клоунів.

Тобто Порошенко, який підписав мінські угоди про умови капітуляції московії, не здав Україну?
Зе поки що нічого не підписав.
Ще раз, я не прихильник Зе, більше того був категорично був проти нього, але факти неможливо ігнорувати.
Востаннє редагувалось reus в Нед 10 тра, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:37

  reus написав:
  change_pm написав:Чому вверх? Можна в сторони: одні вправо, інші вліво.
Яка якість державного управління, такий і шлях

Да, можливо деякий час будемо лежати.

Лет 5? 10? 20? Еще 30? 100?
На самом деле, после 20 - ответ на этот вопрос для людей его задающих вообще не имеет никакого значения.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:37

читаю і диву дивуюсь ... хлопці, здається мені, на форумі "невільнолюди" розділились на дві категорії:
- одні критикують державу і владу, сидячи на чемоданах, і бачать себе при негативних розкладах (агресія, рецесія т.д.) у польщах, угорщинах, іспаніях і т.п;
- інші - сидять у тих же областях та столиці, критикують владу, але намагаються щось зробити і не бачать себе за межами України.
Це я пишу як "западенець", який виріс саме на Заході країни ... тікати з держави не буду, у впадку агресії північного сусіда зустріну на Дніпрі, або й ближче до хутора Михайлівський, і буду пліч-о-пліч з товаришами по зброї гнати гопоту московську аж до Уралу на спільний з Китаєм кордон.
Якщо можете запропонувати свою альтернативу розвитку історії і власних дій - пишіть, буду радий почитати ...
І робіть висновок для себе: чи ви для України, чи Україна для вас і ваших "хотєлок".
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:47

  reus написав:
  adeges написав:коррупция усугубляет ситуацию с спросом, который у нас не может быть у нас ниже десятков меньших стран. на икею спрос был бы аш бегом, но шо то я ее не вижу на неньке.

https://delo.ua/business/ikea-otkroet-p ... te-365189/
Так посмотрите.


конечно коррупция не имеет никакого отношения к тому, что икеа открывается в 2020 году, а не открылась в период бума покупательной способности 2005-2008 гг
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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