Додано: Нед 10 тра, 2020 16:00

freeze написав: Вряд ли на сегодня коррупция является основным препятствием для захода в Украину, здесь нет платежеспособного спроса с одной стороны, с другой стороны за бесплатно и качественно здесь уже никто не хочет работать. Вряд ли на сегодня коррупция является основным препятствием для захода в Украину, здесь нет платежеспособного спроса с одной стороны, с другой стороны за бесплатно и качественно здесь уже никто не хочет работать.

ничто не отпугивает инвестора так как наша бедность. Но какая причина у бедности? коррупция (которая даёт право власти безнаказанно воровать) и общее отношение власти к своему народу. Власть за годы независимости не стала сервисом, а осталась феодалом от настроения которой зависят судьбы миллионов. Можно прыгать от радости со словом независимость но народ как был рабом при совке так им и остался. Только при совке рабов ценили, давали им квартиры и лечили бесплатно. Сейчас вроде бы и работать не заставляют но люди в таких условиях хочешь работай хочешь бомжуй качество жизни примерно одинаковое (если смотреть со стороны).Вдумайтесь если бы заробитчане не выехали, какая была бы безработица. Страна которой не нужно собственное молодое активное население, про пенсионеров и инвалидов вообще молу.