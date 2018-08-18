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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 тра, 2020 15:49
adeges написав: airmax78 написав: hume написав:
Эир, объясните как вам это нравилось? Это какая то псевдо историческая отрыжка под фирменным соусом укрбуда. ПодолЪ ГрадЪ, как это вы там не приобрели квартирку
Мне не нравится застройка, меня бесит тотальная запаркованность, но есть там какая-то особая атсосфера. В Новолипках, например, она напрочь отсутствует, на всеми любимой Мечникова и ЛУ - ее нет. На Сермиле - нет никакой атмосферы. А на Воздвиженке - есть.
атмосфера есть сверху, на гончарке (пейзажной аллее). воздвиженка - малярийная канава, где нет солнца.
а напоминает она бутафорское поселение, out of place and context.
понял, когда едешь мимо постановочных деревенек на Universal Studios, очень похожие впечатления
И это пишет человек, который пару дней назад возмущался моей оценкой интерьера а-ля цыганский барон к успеху пришел.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 15:53
xio13 написав: reus написав:
У нас на сегодня есть 2 варианта или построить успешное государство, или снова стать колонией. Украинцы не чем не хуже грузин, болгар, поляков, так что, шансы есть.
Вы написали что падать недвиге уже некуда. Окей. А вот тут пишете что есть шанс что Укр станет колонией. При таком раскладе еще минус 50% это легкая разминка.
Уверен, что колонией не станем. Шансы незначительные. Да, можем в худшем случае потерять еще территории. Произошли необратимые процессы, выросло целое поколение молодых людей, которые не знают, что такое совок и русский мир и будут отстаивать с оружием в руках свою независимость. Да и таких как я, тоже достаточно. А вот на оккупированных территориях цены действительно упадут. Смотрите на сейчас цены в Донецке, Луганске. В Крыму другая история, там сделали оккупанты военную базу и вливают кучу бабла, но нормально развиваться Крым под оккупацией никогда не будет.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 15:56
reus написав: freeze написав: reus написав:
Коррупция есть на сегодня и в США, ЕС и т. д. Но, понизить до уровня, когда интересно будет заходить иностранным реальным инвесторам, и это подстегнет экономическое развитие,
Вряд ли на сегодня коррупция является основным препятствием для захода в Украину, здесь нет платежеспособного спроса с одной стороны, с другой стороны за бесплатно и качественно здесь уже никто не хочет работать.
Да, необходимо несколько составляющих, и проблема коррупции не на первом месте. Но без решения этого вопроса Украина не состоится как правовое государство, где право собственности, это священная корова и невозможно купить правосудие.
коррупция, правовой нигилизм, бесправие, продажная судебная и импотенция полицейской системы для обычного человека и честного бизнеса являются главными препятствиями для инвестиций в украину
никак не спрос
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Нед 10 тра, 2020 15:56
Да, мне очень нравится ФТ и я бы очень хотел, чтобы Воздвиженку застраивали не быки, а Никонов. Но переезжать на окраину города - не готов. Еще в Рыбальский - куда ни шло. Но ФТ - это просто край географии.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 15:57
artlife написав:
Извините, не интересно. Вижу потуги натянуть сову на глобус, как в той мантре, "Я не хочу какать. Я не хочу какать. Я не хочу какать. Я не обкакался. Я не обкакался.." Вы, конечно, не тупее, но кто-то постоянно срёт вам в шаровары.
Да, мокальськая падаль нам постоянно срет в шаровары, уже 400 лет. Наконец-то избавились.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 16:00
freeze написав:
Вряд ли на сегодня коррупция является основным препятствием для захода в Украину, здесь нет платежеспособного спроса с одной стороны, с другой стороны за бесплатно и качественно здесь уже никто не хочет работать.
ничто не отпугивает инвестора так как наша бедность. Но какая причина у бедности? коррупция (которая даёт право власти безнаказанно воровать) и общее отношение власти к своему народу. Власть за годы независимости не стала сервисом, а осталась феодалом от настроения которой зависят судьбы миллионов. Можно прыгать от радости со словом независимость но народ как был рабом при совке так им и остался. Только при совке рабов ценили, давали им квартиры и лечили бесплатно. Сейчас вроде бы и работать не заставляют но люди в таких условиях хочешь работай хочешь бомжуй качество жизни примерно одинаковое (если смотреть со стороны).
Вдумайтесь если бы заробитчане не выехали, какая была бы безработица. Страна которой не нужно собственное молодое активное население, про пенсионеров и инвалидов вообще молу.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 10 тра, 2020 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 16:03
Кстати, ФТ - это будет сверхяркий пример, как локейшн не решает. Метр в домах через дорогу будет стоить минимум в 2 раза ниже.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 16:14
reus написав:
Ладно, хрен с той Грузией. Что Вы скажете о результатах реформ в Прибалтике, Польше? Или Вы считаете, сто мы тупее поляк или эстонцев?
сначала ответьте себе на вопрос: на каком грунте проводились "реформы" в Польше и Прибалтике.
кто такой 40-летний поляк или эстонец? это сын/дочь поколения, родившегося во время или сразу после войны.
то есть, их родители, - дедушки/бабушки 40-летнего поляка - были почти взрослые люди, прожившие без совка. конца 10-х начала 20-х годов рождения.
а кто бабушки/дедушки современного 40-летнего украинца? это дети, всю жизнь прожившие в СССР. современный взрослый украинец ничего, кроме совка, не видел на 2 поколения вниз. и бабушки, и родители, были советскими людьми. со всеми вытекающими.
моя бабушка 1919 г.р. была полностью советским человеком, хоть и из раскулаченной семьи. в полном смысле этих слов. вторая бабушка, 1920 г.р., ничем не отличалась.
бабушка современного поляка/прибалта 1919 г.р. лишь в конце тридцатых попала под пропаганду.
это объясняет разницу в менталитете потомков украинцев. тех, что были в совке, и тех, которых присоединили в 1939г.
Востаннє редагувалось Yuri_T
в Нед 10 тра, 2020 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 16:14
airmax78 написав:
Кстати, ФТ - это будет сверхяркий пример, как локейшн не решает. Метр в домах через дорогу будет стоить минимум в 2 раза ниже.
airmax78, камон, припиняйте офтопіть
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change_pm
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Додано: Нед 10 тра, 2020 16:23
change_pm написав: airmax78 написав:
Кстати, ФТ - это будет сверхяркий пример, как локейшн не решает. Метр в домах через дорогу будет стоить минимум в 2 раза ниже.
airmax78, камон, припиняйте офтопіть
По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".
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