Додано: Нед 10 тра, 2020 15:56

reus написав: freeze написав: reus написав: Коррупция есть на сегодня и в США, ЕС и т. д. Но, понизить до уровня, когда интересно будет заходить иностранным реальным инвесторам, и это подстегнет экономическое развитие,



Вряд ли на сегодня коррупция является основным препятствием для захода в Украину, здесь нет платежеспособного спроса с одной стороны, с другой стороны за бесплатно и качественно здесь уже никто не хочет работать. Вряд ли на сегодня коррупция является основным препятствием для захода в Украину, здесь нет платежеспособного спроса с одной стороны, с другой стороны за бесплатно и качественно здесь уже никто не хочет работать.

Да, необходимо несколько составляющих, и проблема коррупции не на первом месте. Но без решения этого вопроса Украина не состоится как правовое государство, где право собственности, это священная корова и невозможно купить правосудие.



коррупция, правовой нигилизм, бесправие, продажная судебная и импотенция полицейской системы для обычного человека и честного бизнеса являются главными препятствиями для инвестиций в украину



коррупция, правовой нигилизм, бесправие, продажная судебная и импотенция полицейской системы для обычного человека и честного бизнеса являются главными препятствиями для инвестиций в украину

никак не спрос

