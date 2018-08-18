reus написав: Ладно, хрен с той Грузией. Что Вы скажете о результатах реформ в Прибалтике, Польше? Или Вы считаете, сто мы тупее поляк или эстонцев? Ладно, хрен с той Грузией. Что Вы скажете о результатах реформ в Прибалтике, Польше? Или Вы считаете, сто мы тупее поляк или эстонцев?

сначала ответьте себе на вопрос: на каком грунте проводились "реформы" в Польше и Прибалтике.кто такой 40-летний поляк или эстонец? это сын/дочь поколения, родившегося во время или сразу после войны.то есть, их родители, - дедушки/бабушки 40-летнего поляка - были почти взрослые люди, прожившие без совка. конца 10-х начала 20-х годов рождения.а кто бабушки/дедушки современного 40-летнего украинца? это дети, всю жизнь прожившие в СССР. современный взрослый украинец ничего, кроме совка, не видел на 2 поколения вниз. и бабушки, и родители, были советскими людьми. со всеми вытекающими.моя бабушка 1919 г.р. была полностью советским человеком, хоть и из раскулаченной семьи. в полном смысле этих слов. вторая бабушка, 1920 г.р., ничем не отличалась.бабушка современного поляка/прибалта 1919 г.р. лишь в конце тридцатых попала под пропаганду.это объясняет разницу в менталитете потомков украинцев. тех, что были в совке, и тех, которых присоединили в 1939г.