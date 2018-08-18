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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 тра, 2020 16:32
Yuri_T написав: reus написав:
Ладно, хрен с той Грузией. Что Вы скажете о результатах реформ в Прибалтике, Польше? Или Вы считаете, сто мы тупее поляк или эстонцев?
сначала ответьте себе на вопрос: на каком грунте проводились "реформы" в Польше и Прибалтике.
кто такой 40-летний поляк или эстонец? это сын/дочь поколения, родившегося во время или сразу после войны.
то есть, их родители, - дедушки/бабушки 40-летнего поляка - были почти взрослые люди, прожившие без совка. конца 10-х начала 20-х годов рождения.
а кто бабушки/дедушки современного 40-летнего украинца? это дети, всю жизнь прожившие в СССР. современный взрослый украинец ничего, кроме совка, не видел на 2 поколения вниз. и бабушки, и родители, были советскими людьми. со всеми вытекающими.
моя бабушка 1919 г.р. была полностью советским человеком, хоть и из раскулаченной семьи. в полном смысле этих слов. вторая бабушка, 1920 г.р., ничем не отличалась.
бабушка современного поляка/прибалта 1919 г.р. лишь в конце тридцатых попала под пропаганду.
это объясняет разницу в менталитете потомков украинцев. тех, что были в совке, и тех, которых присоединили в 1939г.
Вы где-то правы, но все-таки мне кажется, что большое значение имеет, кто проводит эти реформы. Ведь поляки сначала были не в восторге от реформ Бальцеровича, и не поддерживали, даже ненавидели его, но результат на табло (с) На мой взгляд, успешные, реальные реформы, возможно осуществить только через верх. Ключ к успеху, это воля верховной власти.
Яркие примеры, один народ, противоположные результаты. ФРГ - ГДР, Южная Корея - Северная Корея.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 16:34
stas_rst написав:
читаю і диву дивуюсь ... хлопці, здається мені, на форумі "невільнолюди" розділились на дві категорії:
- одні критикують державу і владу, сидячи на чемоданах, і бачать себе при негативних розкладах (агресія, рецесія т.д.) у польщах, угорщинах, іспаніях і т.п;
- інші - сидять у тих же областях та столиці, критикують владу, але намагаються щось зробити і не бачать себе за межами України.
Це я пишу як "западенець", який виріс саме на Заході країни ... тікати з держави не буду, у впадку агресії північного сусіда зустріну на Дніпрі, або й ближче до хутора Михайлівський
, і буду пліч-о-пліч з товаришами по зброї гнати гопоту московську аж до Уралу на спільний з Китаєм кордон.
Якщо можете запропонувати свою альтернативу розвитку історії і власних дій - пишіть, буду радий почитати ...
І робіть висновок для себе: чи ви для України, чи Україна для вас і ваших "хотєлок".
А сейчас агрессии нет?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:04
Вкладчик1234 написав:
А сейчас агрессии нет?
Є, звісно ж, перетворена в позиційну війну ... "Брусиловських проривів" поки не передбачається. Про решта довзольте не коментувати ... писалось не про війну, а про сприйняття Держави різими дописувачами.
Є принцип JFK, озвучений на його інавгурації, - у найкоротшій промові в історії інавгурацій президентів США: "Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни!".
Без пафосу, просто кожному свій шлях і своє розуміння Країни, в якій живемо.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:16
airmax78 написав: change_pm написав: airmax78 написав:
Кстати, ФТ - это будет сверхяркий пример, как локейшн не решает. Метр в домах через дорогу будет стоить минимум в 2 раза ниже.
airmax78, камон, припиняйте офтопіть
По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".
Ну, от скажіть, як маючи таке розуміння, можна бетонуватись на х00 000 уе в Києві?
Пам"ятаєте, я писав про ментальний розлом? Ось, цікаво по якій лінії він проходить через КРЖН?
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:28
artlife написав:
Плюсую. Бутафорская пенопластовая атмосфера и бесталанный карго-культ. Вообще, не понятно, зачем лепить новодельный кусочек Киева времен Российской империи (или кусочек Европы 19 века, кому как нравится) в 21 веке. Себя, своего лица нету, приходится что-то имитировать, чтобы быть хоть кем-то.
Всё идёт к тому, что у Киева на данный момент нет современной архитектуры присущей какому то временному промежутку. Яркий пример - вся воздвиженка + другие примеры нового пенопластового строительства в центральной части города. Потомки будут в шоке приклеивая отваливающийся пенопласт со зданий якобы 19ого века.
Хорошо, что уже сейчас начинают появляться примеры современного зодчества. Лучше поздно чем никогда.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:36
stas_rst написав:
Якщо можете запропонувати свою альтернативу розвитку історії і власних дій - пишіть, буду радий почитати ...
І робіть висновок для себе: чи ви для України, чи Україна для вас і ваших "хотєлок".
Если "братья" пойдут полномасштабной войной, то, боюсь, вы даже всраться не успеете, а москали будут уже под Будапештом. Уж очень силы не равны. Так что выдыхайте, будете партизанить в тылу
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