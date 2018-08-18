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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 тра, 2020 16:32
Yuri_T написав: reus написав:
Ладно, хрен с той Грузией. Что Вы скажете о результатах реформ в Прибалтике, Польше? Или Вы считаете, сто мы тупее поляк или эстонцев?
сначала ответьте себе на вопрос: на каком грунте проводились "реформы" в Польше и Прибалтике.
кто такой 40-летний поляк или эстонец? это сын/дочь поколения, родившегося во время или сразу после войны.
то есть, их родители, - дедушки/бабушки 40-летнего поляка - были почти взрослые люди, прожившие без совка. конца 10-х начала 20-х годов рождения.
а кто бабушки/дедушки современного 40-летнего украинца? это дети, всю жизнь прожившие в СССР. современный взрослый украинец ничего, кроме совка, не видел на 2 поколения вниз. и бабушки, и родители, были советскими людьми. со всеми вытекающими.
моя бабушка 1919 г.р. была полностью советским человеком, хоть и из раскулаченной семьи. в полном смысле этих слов. вторая бабушка, 1920 г.р., ничем не отличалась.
бабушка современного поляка/прибалта 1919 г.р. лишь в конце тридцатых попала под пропаганду.
это объясняет разницу в менталитете потомков украинцев. тех, что были в совке, и тех, которых присоединили в 1939г.
Вы где-то правы, но все-таки мне кажется, что большое значение имеет, кто проводит эти реформы. Ведь поляки сначала были не в восторге от реформ Бальцеровича, и не поддерживали, даже ненавидели его, но результат на табло (с) На мой взгляд, успешные, реальные реформы, возможно осуществить только через верх. Ключ к успеху, это воля верховной власти.
Яркие примеры, один народ, противоположные результаты. ФРГ - ГДР, Южная Корея - Северная Корея.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 16:34
stas_rst написав:
читаю і диву дивуюсь ... хлопці, здається мені, на форумі "невільнолюди" розділились на дві категорії:
- одні критикують державу і владу, сидячи на чемоданах, і бачать себе при негативних розкладах (агресія, рецесія т.д.) у польщах, угорщинах, іспаніях і т.п;
- інші - сидять у тих же областях та столиці, критикують владу, але намагаються щось зробити і не бачать себе за межами України.
Це я пишу як "западенець", який виріс саме на Заході країни ... тікати з держави не буду, у впадку агресії північного сусіда зустріну на Дніпрі, або й ближче до хутора Михайлівський
, і буду пліч-о-пліч з товаришами по зброї гнати гопоту московську аж до Уралу на спільний з Китаєм кордон.
Якщо можете запропонувати свою альтернативу розвитку історії і власних дій - пишіть, буду радий почитати ...
І робіть висновок для себе: чи ви для України, чи Україна для вас і ваших "хотєлок".
А сейчас агрессии нет?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:04
Вкладчик1234 написав:
А сейчас агрессии нет?
Є, звісно ж, перетворена в позиційну війну ... "Брусиловських проривів" поки не передбачається. Про решта довзольте не коментувати ... писалось не про війну, а про сприйняття Держави різими дописувачами.
Є принцип JFK, озвучений на його інавгурації, - у найкоротшій промові в історії інавгурацій президентів США: "Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни!".
Без пафосу, просто кожному свій шлях і своє розуміння Країни, в якій живемо.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:16
airmax78 написав: change_pm написав: airmax78 написав:
Кстати, ФТ - это будет сверхяркий пример, как локейшн не решает. Метр в домах через дорогу будет стоить минимум в 2 раза ниже.
airmax78, камон, припиняйте офтопіть
По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".
Ну, от скажіть, як маючи таке розуміння, можна бетонуватись на х00 000 уе в Києві?
Пам"ятаєте, я писав про ментальний розлом? Ось, цікаво по якій лінії він проходить через КРЖН?
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:28
artlife написав:
Плюсую. Бутафорская пенопластовая атмосфера и бесталанный карго-культ. Вообще, не понятно, зачем лепить новодельный кусочек Киева времен Российской империи (или кусочек Европы 19 века, кому как нравится) в 21 веке. Себя, своего лица нету, приходится что-то имитировать, чтобы быть хоть кем-то.
Всё идёт к тому, что у Киева на данный момент нет современной архитектуры присущей какому то временному промежутку. Яркий пример - вся воздвиженка + другие примеры нового пенопластового строительства в центральной части города. Потомки будут в шоке приклеивая отваливающийся пенопласт со зданий якобы 19ого века.
Хорошо, что уже сейчас начинают появляться примеры современного зодчества. Лучше поздно чем никогда.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:36
stas_rst написав:
Якщо можете запропонувати свою альтернативу розвитку історії і власних дій - пишіть, буду радий почитати ...
І робіть висновок для себе: чи ви для України, чи Україна для вас і ваших "хотєлок".
Если "братья" пойдут полномасштабной войной, то, боюсь, вы даже всраться не успеете, а москали будут уже под Будапештом. Уж очень силы не равны. Так что выдыхайте, будете партизанить в тылу
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:43
airmax78 написав:
Да, мне очень нравится ФТ и я бы очень хотел, чтобы Воздвиженку застраивали не быки, а Никонов. Но переезжать на окраину города - не готов. Еще в Рыбальский - куда ни шло. Но ФТ - это просто край географии.
Поэтому видео полёта Никонова с Бахматовым на вертолёте было показательным с точки зрения рассуждения Никонова про лакомые куски. Уж очень он хочет построить что-то типа файны,республики ближе к центру (старые промки), или возле воды, где он сможет выжать гуда больше добавленной стоимости, чем где то на окраинах (но в современных комплексах). С этой точки зрения Юнит показательный, посмотрим сколько будет метр после ввода первой очереди. Пока это единственный комплекс такого формата приближённый к центру. Я бы ещё за рыбальский сказал, но он теперь отдельно существует от анонсированной застройки острова. Хотя, на мой не проф взгляд, что Lipki island, похож больше на китч, чем на реальный проект разработанный для европейского города
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:46
change_pm
Так одесситы в подавляющем большинстве и есть антифашисты. Которым ОУН и Бендера - враг из врагов. Но они люди состоятельные часто, с "матрасиком", и понимают, что в случае повального "русскАго" языка в городе и памятникам Жукову на каждом перекрёстке их полусытому существованию придёт конец. Как и там же зажиточным антифашистам в Луганске, Донецке (далекий пример,плохо) - вот хороший, рядом - в Тирасполе. Ибо не нужны самостоятельные евреи, которые не спрашивают у Кремля, как и закакойхер нам жить, а ездят на новых джипах, живут не в коммуналке на дерибасовской, а в Кадоррах, и отдыхают не в затоке, а в Анталии и Греции новой Од.Нар. республике, и 7км там не нужен, да много что в море новые большевики могут пристроить как и сто лет назад.
Так что линия Днепра конкретно в Жемчужине - это пример Лугандона и уровень жизни, более-менее стабильный лет 20 уже (не у всех конечно)
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:46
hume написав: stas_rst написав:
Якщо можете запропонувати свою альтернативу розвитку історії і власних дій - пишіть, буду радий почитати ...
І робіть висновок для себе: чи ви для України, чи Україна для вас і ваших "хотєлок".
Если "братья" пойдут полномасштабной войной, то, боюсь, вы даже всраться не успеете, а москали будут уже под Будапештом. Уж очень силы не равны. Так что выдыхайте, будете партизанить в тылу
тут вчора одного "брата" послали по відомому напрямку ... не напрошуйтесь, щоб самому не "усраться" ... хамство - останнє, що застосує розумна людина, і перше, що використовує биdло ...
вы даже всраться не успеете, а москали будут уже под Будапештом.
з якої территории такі "стратегічні" думки ???
Востаннє редагувалось stas_rst
в Нед 10 тра, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:47
vitaliian написав:
ничто не отпугивает инвестора так как наша бедность. Но какая причина у бедности? коррупция (которая даёт право власти безнаказанно воровать) и общее отношение власти к своему народу. Власть за годы независимости не стала сервисом, а осталась феодалом от настроения которой зависят судьбы миллионов. Можно прыгать от радости со словом независимость но народ как был рабом при совке так им и остался. Только при совке рабов ценили, давали им квартиры и лечили бесплатно. Сейчас вроде бы и работать не заставляют но люди в таких условиях хочешь работай хочешь бомжуй качество жизни примерно одинаковое (если смотреть со стороны).
Вдумайтесь если бы заробитчане не выехали, какая была бы безработица. Страна которой не нужно собственное молодое активное население, про пенсионеров и инвалидов вообще молу.
К сожалению это правда. Нужно идти своим путём, а не на поводке либо за одними, либо за другими. Брать лучшее нужно отовсюду. Пока мы научились только эталонно сраться со всеми. Настолько слабы, что любая шмакадявка на международном уровне может диктовать нам условия внутренней политики. Ну а такие "братья" как поляки наших заробитчан и за людей то не считают
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