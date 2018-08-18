Додано: Нед 10 тра, 2020 17:46

change_pm

Так одесситы в подавляющем большинстве и есть антифашисты. Которым ОУН и Бендера - враг из врагов. Но они люди состоятельные часто, с "матрасиком", и понимают, что в случае повального "русскАго" языка в городе и памятникам Жукову на каждом перекрёстке их полусытому существованию придёт конец. Как и там же зажиточным антифашистам в Луганске, Донецке (далекий пример,плохо) - вот хороший, рядом - в Тирасполе. Ибо не нужны самостоятельные евреи, которые не спрашивают у Кремля, как и закакойхер нам жить, а ездят на новых джипах, живут не в коммуналке на дерибасовской, а в Кадоррах, и отдыхают не в затоке, а в Анталии и Греции новой Од.Нар. республике, и 7км там не нужен, да много что в море новые большевики могут пристроить как и сто лет назад.

Так что линия Днепра конкретно в Жемчужине - это пример Лугандона и уровень жизни, более-менее стабильный лет 20 уже (не у всех конечно)