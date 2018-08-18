Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".
Ну, от скажіть, як маючи таке розуміння, можна бетонуватись на х00 000 уе в Києві? Пам"ятаєте, я писав про ментальний розлом? Ось, цікаво по якій лінії він проходить через КРЖН?
Я забетонувався за часів Пороха - з'явилось відчуття, що рухаємось у вірному напрямку. А потім вже за інерцією - не зміг відмовитись. Нерухомість затягує.
airmax78 написав:Кстати, ФТ - это будет сверхяркий пример, как локейшн не решает. Метр в домах через дорогу будет стоить минимум в 2 раза ниже.
airmax78, камон, припиняйте офтопіть
По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".
а патріоти, як завжди будуть із-за кордону вчити "антіфашистів" як правильно "любіть Родіну" та кожних п"ять років придумувати новий правопис, щоб москалі геть запуталися в мові
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".
Ну, от скажіть, як маючи таке розуміння, можна бетонуватись на х00 000 уе в Києві? Пам"ятаєте, я писав про ментальний розлом? Ось, цікаво по якій лінії він проходить через КРЖН?
красівим мопам vs з балкончики з виносом, вопщэм максік в глубокій, як би то сказати, оппозиції
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".
Ну, от скажіть, як маючи таке розуміння, можна бетонуватись на х00 000 уе в Києві? Пам"ятаєте, я писав про ментальний розлом? Ось, цікаво по якій лінії він проходить через КРЖН?
Я забетонувався за часів Пороха - з'явилось відчуття, що рухаємось у вірному напрямку. А потім вже за інерцією - не зміг відмовитись. Нерухомість затягує.
Так ти Віті 2му повірив, а потім Зе повіриш, років через 3
Нерухомість затягує
учотка Первий, перелогінся
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
hume написав:Если "братья" пойдут полномасштабной войной, то, боюсь, вы даже всраться не успеете, а москали будут уже под Будапештом. Уж очень силы не равны. Так что выдыхайте, будете партизанить в тылу
тут вчора одного "брата" послали по відомому напрямку ... не напрошуйтесь, щоб самому не "усраться" ... хамство - останнє, що застосує розумна людина, і перше, що використовує биdло ...
вы даже всраться не успеете, а москали будут уже под Будапештом.
з якої территории такі "стратегічні" думки ???
Странно, что вы не знаете с какой территории я пишу , я на ветке практически каждый день. Сообщением выше обсуждали исторические районы Киева. Что делаете вы на этой ветке вопрос, или зашли москалей поганять? Если так, то попридержите свой пыл для москалей. И не смешите общество своим от "урала до Китайской границы". Вы взрослый адекватный человек должны понимать соотношение сил. Или мало украинцев перемололо по котлам, и это всего лишь путин ввел какие то полурегулярные части без поддержки с воздуха, точечных ударов, элитных подразделений (на пол шишечки, если можно так выразиться). Я живу по принципу худой мир лучше доброй войны (тем более войны с неадекватным соседом со второй армией в мире)
Хамство в чем? я вас обзывал? Или вы не понимаете, что словосочетание "не успеть всраться" буквально означает "очень быстро". В общем не обижайтесь, можете начинать гнать русню на китайскую границу уже сейчас, на донбасе стоят наши части.
hume написав:Сообщением выше обсуждали исторические районы Киева. Что делаете вы на этой ветке вопрос, или зашли москалей поганять?
вирване вами з контексту твердження "про війну" стало причиною суперечки, а сенс був в іншому ... перечитайте повільно, буде більш зрозуміло. Решта дозволю собі не озвучувати, про "быстро в Будапешт" теж не коментуватиму, ... живіть за своїми принципами, дай Бог, не завжди "в поганому мирі" ... згадуйте Черчиля: "Якщо країна, вибираючи між війною і ганьбою, віддасть перевагу ганьбі, вона отримає і війну, і ганьбу". (с)
Итак, просмотрел все объявления по Файна Тауну. Удивление...тот неловкий момент когда уровень продукта на выход, а не локация, диктует цену. В дупе Нивок, фактически даже не в пешей доступности от метро, через забор от взлётной полосы антонова квартиры торгуются от 1650 уе до 1800 уе без ремонта. И это без променадных аллей, которые будут введены в эксплуатацию с последующими очередями. Посмотрим как оно дальше будет. Но определённо есть за что отдавать эти деньги