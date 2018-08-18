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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3838383938403841>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:48

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:airmax78, камон, припиняйте офтопіть :shock:

По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".

Ну, от скажіть, як маючи таке розуміння, можна бетонуватись на х00 000 уе в Києві?
Пам"ятаєте, я писав про ментальний розлом? Ось, цікаво по якій лінії він проходить через КРЖН?

Я забетонувався за часів Пороха - з'явилось відчуття, що рухаємось у вірному напрямку. А потім вже за інерцією - не зміг відмовитись. Нерухомість затягує.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:50

  reus написав:
  adeges написав:коррупция усугубляет ситуацию с спросом, который у нас не может быть у нас ниже десятков меньших стран. на икею спрос был бы аш бегом, но шо то я ее не вижу на неньке.

https://delo.ua/business/ikea-otkroet-p ... te-365189/
Так посмотрите.

я уже даже не помню скільки років вона відкриває "цього року", тільки "цей рік" не настає
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:57

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Кстати, ФТ - это будет сверхяркий пример, как локейшн не решает. Метр в домах через дорогу будет стоить минимум в 2 раза ниже.

airmax78, камон, припиняйте офтопіть :shock:

По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".

а патріоти, як завжди будуть із-за кордону вчити "антіфашистів" як правильно "любіть Родіну" та кожних п"ять років придумувати новий правопис, щоб москалі геть запуталися в мові
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:59

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:airmax78, камон, припиняйте офтопіть :shock:

По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".

Ну, от скажіть, як маючи таке розуміння, можна бетонуватись на х00 000 уе в Києві?
Пам"ятаєте, я писав про ментальний розлом? Ось, цікаво по якій лінії він проходить через КРЖН?

красівим мопам vs з балкончики з виносом,
вопщэм максік в глубокій, як би то сказати, оппозиції
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:06

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".

Ну, от скажіть, як маючи таке розуміння, можна бетонуватись на х00 000 уе в Києві?
Пам"ятаєте, я писав про ментальний розлом? Ось, цікаво по якій лінії він проходить через КРЖН?

Я забетонувався за часів Пороха - з'явилось відчуття, що рухаємось у вірному напрямку. А потім вже за інерцією - не зміг відмовитись. Нерухомість затягує.

Так ти Віті 2му повірив,
а потім Зе повіриш, років через 3

Нерухомість затягує

учотка Первий, перелогінся
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:11

  airmax78 написав:И это пишет человек, который пару дней назад возмущался моей оценкой интерьера а-ля цыганский барон к успеху пришел.

предмет нашего прошлого общения был на тему того, что квартира барона, вполне возможно, удовлетворяет вкусы большинства жителей страны. но я не говорил, что она радует меня

так же, как и деревенька на воскресенке, или чудо мост через владимирский спуск.

но это совершенно не значит, что масса людей не может иметь другое мнение и быть в восторге от самых разных убогостей (с моей субъективной точки зрения)
Востаннє редагувалось adeges в Нед 10 тра, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:11

  stas_rst написав:
  hume написав:Если "братья" пойдут полномасштабной войной, то, боюсь, вы даже всраться не успеете, а москали будут уже под Будапештом. Уж очень силы не равны. Так что выдыхайте, будете партизанить в тылу

тут вчора одного "брата" послали по відомому напрямку ... не напрошуйтесь, щоб самому не "усраться" ... хамство - останнє, що застосує розумна людина, і перше, що використовує биdло ...
вы даже всраться не успеете, а москали будут уже под Будапештом.

з якої территории такі "стратегічні" думки ???

Странно, что вы не знаете с какой территории я пишу , я на ветке практически каждый день. Сообщением выше обсуждали исторические районы Киева. Что делаете вы на этой ветке вопрос, или зашли москалей поганять?
Если так, то попридержите свой пыл для москалей. И не смешите общество своим от "урала до Китайской границы". Вы взрослый адекватный человек должны понимать соотношение сил. Или мало украинцев перемололо по котлам, и это всего лишь путин ввел какие то полурегулярные части без поддержки с воздуха, точечных ударов, элитных подразделений (на пол шишечки, если можно так выразиться). Я живу по принципу худой мир лучше доброй войны (тем более войны с неадекватным соседом со второй армией в мире)

Хамство в чем? я вас обзывал? Или вы не понимаете, что словосочетание "не успеть всраться" буквально означает "очень быстро". В общем не обижайтесь, можете начинать гнать русню на китайскую границу уже сейчас, на донбасе стоят наши части.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:27

  hume написав:Сообщением выше обсуждали исторические районы Киева. Что делаете вы на этой ветке вопрос, или зашли москалей поганять?

вирване вами з контексту твердження "про війну" стало причиною суперечки, а сенс був в іншому ... перечитайте повільно, буде більш зрозуміло.
Решта дозволю собі не озвучувати, про "быстро в Будапешт" теж не коментуватиму, ... живіть за своїми принципами, дай Бог, не завжди "в поганому мирі" ... згадуйте Черчиля: "Якщо країна, вибираючи між війною і ганьбою, віддасть перевагу ганьбі, вона отримає і війну, і ганьбу". (с)
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Итак, просмотрел все объявления по Файна Тауну. Удивление...тот неловкий момент когда уровень продукта на выход, а не локация, диктует цену. В дупе Нивок, фактически даже не в пешей доступности от метро, через забор от взлётной полосы антонова квартиры торгуются от 1650 уе до 1800 уе без ремонта. И это без променадных аллей, которые будут введены в эксплуатацию с последующими очередями. Посмотрим как оно дальше будет. Но определённо есть за что отдавать эти деньги

продажа квартиры с ремонтом
35 метров за 85 куе :D
https://www.olx.ua/obyavlenie/2kom-fayn ... 77086adec0
ПС
Все таки наличие метро есть. Думал будет более двух км от комплекса, но там 1,4 км в самой дальней точке.
Востаннє редагувалось hume в Нед 10 тра, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:50

  hume написав:Итак, просмотрел все объявления по Файна Тауну. Удивление...тот неловкий момент когда уровень продукта на выход, а не локация, диктует цену.
При том что качество самого строительства - под вопросом. По крайней мере, по Комфорт Тауну не раз слышала нарекания, что слышимость там - пипец и маленькая тележка.

Это говорит о том, что люди готовы платить за территорию, закрытость комплекса и т.д., а не только непосредственно за стены квартиры. Чем больше таких покупателей, тем меньше Мордоров будет строиться.

Мне, кстати, тоже концепция ФТ и Республики нравится.

  hume написав:продажа квартиры с ремонтом
35 метров за 85 куе :D
https://www.olx.ua/obyavlenie/2kom-fayn ... 77086adec0

Что это за мода потолок от строителей оставлять? Немихаила насмотрелись?
Востаннє редагувалось Natt в Нед 10 тра, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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