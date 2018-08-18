Додано: Нед 10 тра, 2020 18:11

stas_rst написав: hume написав: Если "братья" пойдут полномасштабной войной, то, боюсь, вы даже всраться не успеете, а москали будут уже под Будапештом. Уж очень силы не равны. Так что выдыхайте, будете партизанить в тылу Если "братья" пойдут полномасштабной войной, то, боюсь, вы даже всраться не успеете, а москали будут уже под Будапештом. Уж очень силы не равны. Так что выдыхайте, будете партизанить в тылу

тут вчора одного "брата" послали по відомому напрямку ... не напрошуйтесь, щоб самому не "усраться" ... хамство - останнє, що застосує розумна людина, і перше, що використовує биdло ...

вы даже всраться не успеете, а москали будут уже под Будапештом.

з якої территории такі "стратегічні" думки ??? тут вчора одного "брата" послали по відомому напрямку ... не напрошуйтесь, щоб самому не "усраться" ... хамство - останнє, що застосує розумна людина, і перше, що використовує биdло ...з якої территории такі "стратегічні" думки ???

Странно, что вы не знаете с какой территории я пишу , я на ветке практически каждый день. Сообщением выше обсуждали исторические районы Киева. Что делаете вы на этой ветке вопрос, или зашли москалей поганять?Если так, то попридержите свой пыл для москалей. И не смешите общество своим от "урала до Китайской границы". Вы взрослый адекватный человек должны понимать соотношение сил. Или мало украинцев перемололо по котлам, и это всего лишь путин ввел какие то полурегулярные части без поддержки с воздуха, точечных ударов, элитных подразделений (на пол шишечки, если можно так выразиться). Я живу по принципу худой мир лучше доброй войны (тем более войны с неадекватным соседом со второй армией в мире)Хамство в чем? я вас обзывал? Или вы не понимаете, что словосочетание "не успеть всраться" буквально означает "очень быстро". В общем не обижайтесь, можете начинать гнать русню на китайскую границу уже сейчас, на донбасе стоят наши части.