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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3838383938403841

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:59

  hume написав:Итак, просмотрел все объявления по Файна Тауну. Удивление...тот неловкий момент когда уровень продукта на выход, а не локация, диктует цену. В дупе Нивок, фактически даже не в пешей доступности от метро, через забор от взлётной полосы антонова квартиры торгуются от 1650 уе до 1800 уе без ремонта. И это без променадных аллей, которые будут введены в эксплуатацию с последующими очередями. Посмотрим как оно дальше будет. Но определённо есть за что отдавать эти деньги

продажа квартиры с ремонтом
35 метров за 85 куе :D
https://www.olx.ua/obyavlenie/2kom-fayn ... 77086adec0


Ребята, остановитесь, какая Файна таун по 1800, вы чего вообще??

Это будет второй комфорт таун только на правом берегу, со всеми вытекающими- с дикой перенаселённостью/ плотностью населения , без достаточного количества паркомест, такое себе качество строительства где слышно соседа с каждой стороны, отсутствие консьержей в домах и как следствие постоянные грабежи, вид в ,, трусы,, и прочие плюшки. И ключи от этой супер территории будут у всех нивок, и все маргиналы с хрущей будут там тусить. Не ведитесь на красивые лавочки и аллеи, вы вряд ли будете по ним гулять. Красивые картинки это не то за что надо платить деньги, смотрите реально на вещи
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:07

  adeges написав:
  airmax78 написав:И это пишет человек, который пару дней назад возмущался моей оценкой интерьера а-ля цыганский барон к успеху пришел.

предмет нашего прошлого общения был на тему того, что квартира барона, вполне возможно, удовлетворяет вкусы большинства жителей страны. но я не говорил, что она радует меня

так же, как и деревенька на воскресенке, или чудо мост через владимирский спуск.

но это совершенно не значит, что масса людей не может иметь другое мнение и быть в восторге от самых разных убогостей (с моей субъективной точки зрения)

Так вот от декораций на Воздвиженке ссутся кипятком очень многие киевляне и 99% гостей города, особенно попадая туда из ада Валов или Глубочицкой, но им вы свое мнение готовы навязать, а цыганскому барону - нет. Двойные стандарты.
airmax78
 
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  #<1 ... 3838383938403841
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