Додано: Нед 10 тра, 2020 19:20

Жека79 написав: Ребята, остановитесь, какая Файна таун по 1800, вы чего вообще??



Это будет второй комфорт таун только на правом берегу, со всеми вытекающими- с дикой перенаселённостью/ плотностью населения , без достаточного количества паркомест, такое себе качество строительства где слышно соседа с каждой стороны, отсутствие консьержей в домах и как следствие постоянные грабежи, вид в ,, трусы,, и прочие плюшки. И ключи от этой супер территории будут у всех нивок, и все маргиналы с хрущей будут там тусить. Не ведитесь на красивые лавочки и аллеи, вы вряд ли будете по ним гулять. Красивые картинки это не то за что надо платить деньги, смотрите реально на вещи Ребята, остановитесь, какая Файна таун по 1800, вы чего вообще??Это будет второй комфорт таун только на правом берегу, со всеми вытекающими- с дикой перенаселённостью/ плотностью населения , без достаточного количества паркомест, такое себе качество строительства где слышно соседа с каждой стороны, отсутствие консьержей в домах и как следствие постоянные грабежи, вид в ,, трусы,, и прочие плюшки. И ключи от этой супер территории будут у всех нивок, и все маргиналы с хрущей будут там тусить. Не ведитесь на красивые лавочки и аллеи, вы вряд ли будете по ним гулять. Красивые картинки это не то за что надо платить деньги, смотрите реально на вещи

Мы ведём речь о концепции. Где комфортней жить в файне или манхэттене? На мой взгляд файна куда более подходящий вариант даже если из манхэттена вид во много раз лучше. Сейчас архитектура сводится к ваянию 25 этажных стен, или 25 этажных свечек стоящих паравозиком. Где будет больше плотность в условном урловском или в файне? думаю ответ тоже очевиден. В низкоэтажной застройке с 20 соседями по парадному жить в любом случае удобней, чем в условном жк грейт с 250 соседями по парадному.ПСтак же мы с вами когда то пришли к выводу, что жильё стоит ровно столько сколько за него готовы платить. Как бы мне не нравился пох, но стабильно высокие цены говорят о том, что народ в восторге. Так же и в комфорт тауне, хотя там даже метро нет (то есть его нет совсем там)