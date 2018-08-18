Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Итак, просмотрел все объявления по Файна Тауну. Удивление...тот неловкий момент когда уровень продукта на выход, а не локация, диктует цену. В дупе Нивок, фактически даже не в пешей доступности от метро, через забор от взлётной полосы антонова квартиры торгуются от 1650 уе до 1800 уе без ремонта. И это без променадных аллей, которые будут введены в эксплуатацию с последующими очередями. Посмотрим как оно дальше будет. Но определённо есть за что отдавать эти деньги
Ребята, остановитесь, какая Файна таун по 1800, вы чего вообще??
Это будет второй комфорт таун только на правом берегу, со всеми вытекающими- с дикой перенаселённостью/ плотностью населения , без достаточного количества паркомест, такое себе качество строительства где слышно соседа с каждой стороны, отсутствие консьержей в домах и как следствие постоянные грабежи, вид в ,, трусы,, и прочие плюшки. И ключи от этой супер территории будут у всех нивок, и все маргиналы с хрущей будут там тусить. Не ведитесь на красивые лавочки и аллеи, вы вряд ли будете по ним гулять. Красивые картинки это не то за что надо платить деньги, смотрите реально на вещи
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
airmax78 написав:И это пишет человек, который пару дней назад возмущался моей оценкой интерьера а-ля цыганский барон к успеху пришел.
предмет нашего прошлого общения был на тему того, что квартира барона, вполне возможно, удовлетворяет вкусы большинства жителей страны. но я не говорил, что она радует меня
так же, как и деревенька на воскресенке, или чудо мост через владимирский спуск.
но это совершенно не значит, что масса людей не может иметь другое мнение и быть в восторге от самых разных убогостей (с моей субъективной точки зрения)
Так вот от декораций на Воздвиженке ссутся кипятком очень многие киевляне и 99% гостей города, особенно попадая туда из ада Валов или Глубочицкой, но им вы свое мнение готовы навязать, а цыганскому барону - нет. Двойные стандарты.
airmax78 написав:И это пишет человек, который пару дней назад возмущался моей оценкой интерьера а-ля цыганский барон к успеху пришел.
предмет нашего прошлого общения был на тему того, что квартира барона, вполне возможно, удовлетворяет вкусы большинства жителей страны. но я не говорил, что она радует меня
так же, как и деревенька на воскресенке, или чудо мост через владимирский спуск.
но это совершенно не значит, что масса людей не может иметь другое мнение и быть в восторге от самых разных убогостей (с моей субъективной точки зрения)
Так вот от декораций на Воздвиженке ссутся кипятком очень многие киевляне и 99% гостей города, особенно попадая туда из ада Валов или Глубочицкой, но им вы свое мнение готовы навязать, а цыганскому барону - нет. Двойные стандарты.
I'm just a human, after all Don't put your blame on me
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Что это за мода потолок от строителей оставлять? Немихаила насмотрелись?
Всё таки немного причесали потолок. Ну то такэ
Строительство из газоблока, а это по части слышимости полнейший провал, людей не останавливает. Люди хотят красиво и удобно.
От самой концепции я тоже в восторге. Судя по цене аренды не нам одним нравится. Аренда от 30 до 50 метров стоит на данный момент где то от 12кгрн до 16 грн, а это стоимость ближнего прицентралья типа всяких Лукьяновок, Соломенок, Васильковских. Можно констатировать, что люди начали делать выбор в сторону комфортных жк (к газоблоку это не относится ). По сравнению с Комфорт тауном Республика и Файна это серьёзная работа над ошибками. Очень понравился комментарий Попова (руководителя Архиматики), что впихивая невпихуемое в виде 25этажной стены на участок в 20 соток ты не можешь продать всё по максимуму, тебе приходится опускаться по цене. Они же размазывают цену равномерно на комплекс (и его этажность) и вытаскивают по макс.
ПС Наверное нужно было брать юнит с максимальной скидкой
airmax78 написав:Кстати, ФТ - это будет сверхяркий пример, как локейшн не решает. Метр в домах через дорогу будет стоить минимум в 2 раза ниже.
airmax78, камон, припиняйте офтопіть
По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".
у многих стран нет нац.идеи. Никто в ЕС не попрекает немцев за войну, поляк и чех с удовольствием ездят в Германию на работу. Румыния и Молдова воевали по разные стороны баррикад, тем не менее это не вызывает у них конфликтов. У нас же делают конфликт из чего угодно. Язык, конфессия, Бандера, СССР, кандидат в президенты - любая тема вызывает ругань и ненависть. В школах не учат с уважением воспринимать чужую точку зрения, поэтому всё что не соответствует шаблону некой референтной группы автоматически отвергается. Могу долго обсуждать, но неохота оффтопить. Ментально Украина застряла в 19 веке. Отсюда неискоренимая коррупция, деспотизм чиновников и местечковый феодализм, отношение к старикам, сиротам и инвалидам как к неполноценным людям. Это пережитки 19 века. Вот с чем надо бороться если хотим по человечески жить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 тра, 2020 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Жека79 написав:Ребята, остановитесь, какая Файна таун по 1800, вы чего вообще??
Это будет второй комфорт таун только на правом берегу, со всеми вытекающими- с дикой перенаселённостью/ плотностью населения , без достаточного количества паркомест, такое себе качество строительства где слышно соседа с каждой стороны, отсутствие консьержей в домах и как следствие постоянные грабежи, вид в ,, трусы,, и прочие плюшки. И ключи от этой супер территории будут у всех нивок, и все маргиналы с хрущей будут там тусить. Не ведитесь на красивые лавочки и аллеи, вы вряд ли будете по ним гулять. Красивые картинки это не то за что надо платить деньги, смотрите реально на вещи
Мы ведём речь о концепции. Где комфортней жить в файне или манхэттене? На мой взгляд файна куда более подходящий вариант даже если из манхэттена вид во много раз лучше. Сейчас архитектура сводится к ваянию 25 этажных стен, или 25 этажных свечек стоящих паравозиком. Где будет больше плотность в условном урловском или в файне? думаю ответ тоже очевиден. В низкоэтажной застройке с 20 соседями по парадному жить в любом случае удобней, чем в условном жк грейт с 250 соседями по парадному.
ПС так же мы с вами когда то пришли к выводу, что жильё стоит ровно столько сколько за него готовы платить. Как бы мне не нравился пох, но стабильно высокие цены говорят о том, что народ в восторге. Так же и в комфорт тауне, хотя там даже метро нет (то есть его нет совсем там)
airmax78 написав:По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".
у многих стран нет нац.идеи. Никто в ЕС не попрекает немцев за войну, поляк и чех с удовольствием ездят в Германию на работу. Румыния и Молдова воевали по разные стороны баррикад, тем не менее это не вызывает у них конфликтов. У нас же делают конфликт из чего угодно. Язык, конфессия, Бандера, СССР, кандидат в президенты - любая тема вызывает ругань и ненависть. В школах не учат с уважением воспринимать чужую точку зрения, поэтому всё что не соответствует шаблону некой референтной группы автоматически отвергается. Могу долго обсуждать, но неохота оффтопить. Ментально Украина застряла в 19 веке. Отсюда неискоренимая коррупция, деспотизм чиновников и местечковый феодализм, отношение к старикам, сиротам и инвалидам как к неполноценным людям. Это пережитки 19 века. Вот с чем надо бороться если хотим по человечески жить.
Молдова - как г0вно в проруби болтается +/- как и мы. А остальным эта идея уже не нужна. Он состоялись как национальные государства 100 и более лет назад. А мы - так и не состоялись. И не факт что состоимся.