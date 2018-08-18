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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3839384038413842>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:59

  hume написав:Итак, просмотрел все объявления по Файна Тауну. Удивление...тот неловкий момент когда уровень продукта на выход, а не локация, диктует цену. В дупе Нивок, фактически даже не в пешей доступности от метро, через забор от взлётной полосы антонова квартиры торгуются от 1650 уе до 1800 уе без ремонта. И это без променадных аллей, которые будут введены в эксплуатацию с последующими очередями. Посмотрим как оно дальше будет. Но определённо есть за что отдавать эти деньги

продажа квартиры с ремонтом
35 метров за 85 куе :D
https://www.olx.ua/obyavlenie/2kom-fayn ... 77086adec0


Ребята, остановитесь, какая Файна таун по 1800, вы чего вообще??

Это будет второй комфорт таун только на правом берегу, со всеми вытекающими- с дикой перенаселённостью/ плотностью населения , без достаточного количества паркомест, такое себе качество строительства где слышно соседа с каждой стороны, отсутствие консьержей в домах и как следствие постоянные грабежи, вид в ,, трусы,, и прочие плюшки. И ключи от этой супер территории будут у всех нивок, и все маргиналы с хрущей будут там тусить. Не ведитесь на красивые лавочки и аллеи, вы вряд ли будете по ним гулять. Красивые картинки это не то за что надо платить деньги, смотрите реально на вещи
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:07

  adeges написав:
  airmax78 написав:И это пишет человек, который пару дней назад возмущался моей оценкой интерьера а-ля цыганский барон к успеху пришел.

предмет нашего прошлого общения был на тему того, что квартира барона, вполне возможно, удовлетворяет вкусы большинства жителей страны. но я не говорил, что она радует меня

так же, как и деревенька на воскресенке, или чудо мост через владимирский спуск.

но это совершенно не значит, что масса людей не может иметь другое мнение и быть в восторге от самых разных убогостей (с моей субъективной точки зрения)

Так вот от декораций на Воздвиженке ссутся кипятком очень многие киевляне и 99% гостей города, особенно попадая туда из ада Валов или Глубочицкой, но им вы свое мнение готовы навязать, а цыганскому барону - нет. Двойные стандарты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:11

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:И это пишет человек, который пару дней назад возмущался моей оценкой интерьера а-ля цыганский барон к успеху пришел.

предмет нашего прошлого общения был на тему того, что квартира барона, вполне возможно, удовлетворяет вкусы большинства жителей страны. но я не говорил, что она радует меня

так же, как и деревенька на воскресенке, или чудо мост через владимирский спуск.

но это совершенно не значит, что масса людей не может иметь другое мнение и быть в восторге от самых разных убогостей (с моей субъективной точки зрения)

Так вот от декораций на Воздвиженке ссутся кипятком очень многие киевляне и 99% гостей города, особенно попадая туда из ада Валов или Глубочицкой, но им вы свое мнение готовы навязать, а цыганскому барону - нет. Двойные стандарты.


I'm just a human, after all
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:12

  Natt написав:Мне, кстати, тоже концепция ФТ и Республики нравится.

  hume написав:продажа квартиры с ремонтом
35 метров за 85 куе :D
https://www.olx.ua/obyavlenie/2kom-fayn ... 77086adec0

Что это за мода потолок от строителей оставлять? Немихаила насмотрелись?

Всё таки немного причесали потолок. Ну то такэ

Строительство из газоблока, а это по части слышимости полнейший провал, людей не останавливает. Люди хотят красиво и удобно.

От самой концепции я тоже в восторге. Судя по цене аренды не нам одним нравится. Аренда от 30 до 50 метров стоит на данный момент где то от 12кгрн до 16 грн, а это стоимость ближнего прицентралья типа всяких Лукьяновок, Соломенок, Васильковских. Можно констатировать, что люди начали делать выбор в сторону комфортных жк (к газоблоку это не относится :mrgreen: ). По сравнению с Комфорт тауном Республика и Файна это серьёзная работа над ошибками. Очень понравился комментарий Попова (руководителя Архиматики), что впихивая невпихуемое в виде 25этажной стены на участок в 20 соток ты не можешь продать всё по максимуму, тебе приходится опускаться по цене. Они же размазывают цену равномерно на комплекс (и его этажность) и вытаскивают по макс.

ПС
Наверное нужно было брать юнит с максимальной скидкой
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:14

  hume написав:ПС
Наверное нужно было брать юнит с максимальной скидкой

Можете прямо сейчас: 1500 за метр в однухе, высокий этаж, первая очередь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот так начиналась фобия Максимки в Одессе
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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:15

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Кстати, ФТ - это будет сверхяркий пример, как локейшн не решает. Метр в домах через дорогу будет стоить минимум в 2 раза ниже.

airmax78, камон, припиняйте офтопіть :shock:

По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".

у многих стран нет нац.идеи. Никто в ЕС не попрекает немцев за войну, поляк и чех с удовольствием ездят в Германию на работу. Румыния и Молдова воевали по разные стороны баррикад, тем не менее это не вызывает у них конфликтов. У нас же делают конфликт из чего угодно. Язык, конфессия, Бандера, СССР, кандидат в президенты - любая тема вызывает ругань и ненависть. В школах не учат с уважением воспринимать чужую точку зрения, поэтому всё что не соответствует шаблону некой референтной группы автоматически отвергается. Могу долго обсуждать, но неохота оффтопить. Ментально Украина застряла в 19 веке. Отсюда неискоренимая коррупция, деспотизм чиновников и местечковый феодализм, отношение к старикам, сиротам и инвалидам как к неполноценным людям. Это пережитки 19 века. Вот с чем надо бороться если хотим по человечески жить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 тра, 2020 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:17

:shock: :( :? :mrgreen:
https://youtu.be/JXR5qFzqmJk
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:20

  Жека79 написав:Ребята, остановитесь, какая Файна таун по 1800, вы чего вообще??

Это будет второй комфорт таун только на правом берегу, со всеми вытекающими- с дикой перенаселённостью/ плотностью населения , без достаточного количества паркомест, такое себе качество строительства где слышно соседа с каждой стороны, отсутствие консьержей в домах и как следствие постоянные грабежи, вид в ,, трусы,, и прочие плюшки. И ключи от этой супер территории будут у всех нивок, и все маргиналы с хрущей будут там тусить. Не ведитесь на красивые лавочки и аллеи, вы вряд ли будете по ним гулять. Красивые картинки это не то за что надо платить деньги, смотрите реально на вещи

Мы ведём речь о концепции. Где комфортней жить в файне или манхэттене? На мой взгляд файна куда более подходящий вариант даже если из манхэттена вид во много раз лучше. Сейчас архитектура сводится к ваянию 25 этажных стен, или 25 этажных свечек стоящих паравозиком. Где будет больше плотность в условном урловском или в файне? думаю ответ тоже очевиден. В низкоэтажной застройке с 20 соседями по парадному жить в любом случае удобней, чем в условном жк грейт с 250 соседями по парадному.

ПС
так же мы с вами когда то пришли к выводу, что жильё стоит ровно столько сколько за него готовы платить. Как бы мне не нравился пох, но стабильно высокие цены говорят о том, что народ в восторге. Так же и в комфорт тауне, хотя там даже метро нет (то есть его нет совсем там)
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:22

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".

у многих стран нет нац.идеи. Никто в ЕС не попрекает немцев за войну, поляк и чех с удовольствием ездят в Германию на работу. Румыния и Молдова воевали по разные стороны баррикад, тем не менее это не вызывает у них конфликтов. У нас же делают конфликт из чего угодно. Язык, конфессия, Бандера, СССР, кандидат в президенты - любая тема вызывает ругань и ненависть. В школах не учат с уважением воспринимать чужую точку зрения, поэтому всё что не соответствует шаблону некой референтной группы автоматически отвергается. Могу долго обсуждать, но неохота оффтопить. Ментально Украина застряла в 19 веке. Отсюда неискоренимая коррупция, деспотизм чиновников и местечковый феодализм, отношение к старикам, сиротам и инвалидам как к неполноценным людям. Это пережитки 19 века. Вот с чем надо бороться если хотим по человечески жить.

Молдова - как г0вно в проруби болтается +/- как и мы. А остальным эта идея уже не нужна. Он состоялись как национальные государства 100 и более лет назад. А мы - так и не состоялись. И не факт что состоимся.
airmax78
 
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