Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кстати, у Кана количество квартир на гектар в их жк реально меньше, чем, например, точечная застройка куда пытаются запихнуть по макс. Я смотрел на Лукьяновке их Юнит с 2,5 тыс квартир на 10 га. И Старт от БУДа, где у них 900 -1 000 квартир на 1,5 га. Или файна таун с 9000 квартир и 50га земли
Востаннє редагувалось hume в Нед 10 тра, 2020 19:30, всього редагувалось 1 раз.
reus написав:Сначала нужно перестать выбрать во власть популистов, которые вкладывают в предвыборную компанию большие деньги, обещая лохам золотые горы, подкупая деньгами, гречкой и т. д. А потом отбивают вложенные деньги и даже оч. хор. зарабатывают, продавая за бабки места в исполнительную, правоохранительную власть, зарабатывают через различные коррупционные схемы в т. ч. и в строительной отрасли
попробую еще раз спросить: в масштабах страны какого лидера и какую партию мы не выбрали? Кто этот не популист? Виталик в этом плане хороший мэр или...? Коррупция с его ведома или под его руководством в строительной отрасли есть или нет?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Жека79 написав:Ребята, остановитесь, какая Файна таун по 1800, вы чего вообще??
Это будет второй комфорт таун только на правом берегу, со всеми вытекающими- с дикой перенаселённостью/ плотностью населения , без достаточного количества паркомест, такое себе качество строительства где слышно соседа с каждой стороны, отсутствие консьержей в домах и как следствие постоянные грабежи, вид в ,, трусы,, и прочие плюшки. И ключи от этой супер территории будут у всех нивок, и все маргиналы с хрущей будут там тусить. Не ведитесь на красивые лавочки и аллеи, вы вряд ли будете по ним гулять. Красивые картинки это не то за что надо платить деньги, смотрите реально на вещи
Мы ведём речь о концепции. Где комфортней жить в файне или манхэттене? На мой взгляд файна куда более подходящий вариант даже если из манхэттена вид во много раз лучше. Сейчас архитектура сводится к ваянию 25 этажных стен, или 25 этажных свечек стоящих паравозиком. Где будет больше плотность в условном урловском или в файне? думаю ответ тоже очевиден. В низкоэтажной застройке с 20 соседями по парадному жить в любом случае удобней, чем в условном жк грейт с 250 соседями по парадному.
ПС так же мы с вами когда то пришли к выводу, что жильё стоит ровно столько сколько за него готовы платить. Как бы мне не нравился пох, но стабильно высокие цены говорят о том, что народ в восторге. Так же и в комфорт тауне, хотя там даже метро нет (то есть его нет совсем там)
Про урловский нет вообще речи, хотя его гребут тоже. Но там хоть по штуке за квадрат. В файне почти в 2 раза дороже. Вообще, в очередной раз снимаю шляпу перед маркетологами КАНа, то что они делают и то, по какому они ценнику это продают рвёт все шаблоны. Но если честно , то я за жизнь в квартире где не слышно соседей, чем за жизнь в квартире с красивой лавочкой на территории
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав: Но если честно , то я за жизнь в квартире где не слышно соседей, чем за жизнь в квартире с красивой лавочкой на территории
Так если сейчас, как выше писали, в любой новостройке печаль со звукоизоляцией, что делать? Жить в хруще? Делать полную шумку? З.Ы. Нашла варианты звукоизолирующей подложки под обои и звукоизолирующих декоративных панелей. Понятно, что не панацея, но на заметку взяла на всякий случай.
Жека79 написав: Но если честно , то я за жизнь в квартире где не слышно соседей, чем за жизнь в квартире с красивой лавочкой на территории
Так если сейчас, как выше писали, в любой новостройке печаль со звукоизоляцией, что делать? Жить в хруще? Делать полную шумку? З.Ы. Нашла варианты звукоизолирующей подложки под обои и звукоизолирующих декоративных панелей. Понятно, что не панацея, но на заметку взяла на всякий случай.
абсолютно бесполезно. не тратьте денег
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
reus написав:Сначала нужно перестать выбрать во власть популистов, которые вкладывают в предвыборную компанию большие деньги, обещая лохам золотые горы, подкупая деньгами, гречкой и т. д. А потом отбивают вложенные деньги и даже оч. хор. зарабатывают, продавая за бабки места в исполнительную, правоохранительную власть, зарабатывают через различные коррупционные схемы в т. ч. и в строительной отрасли
попробую еще раз спросить: в масштабах страны какого лидера и какую партию мы не выбрали? Кто этот не популист? Виталик в этом плане хороший мэр или...? Коррупция с его ведома или под его руководством в строительной отрасли есть или нет?
Популисты все, те, кто светится в СМИ, принадлежащим олигархам, правда независимых СМИ в Украине нет, т.к. все они убыточны и олигархи их содержат исключительно для того, чтобы во власть попадали их "политики" и работали на их интересы. Большинство народа жаждет популистов, т. к. хочет быть в стойле, но с гарантируемой косточкой. И им обещают косточку, но потом кидают, потом снова обещают и кидают, все идет по кругу. Сколько лет на плаву старая гвардия разводящих политиков, сами знаете. Наконец нашли новое лицо, для прикола, но народ повелся, поддержка зашкаливает, но толку снова пока мало т. к. уровень не дотягивает для понимания как делать реальные реформы. Наверняка, есть много реально мощных личностей, способных организовать правильно процессы, но их не допустят к власти. Народ должен съесть свою порцию дермеца, пока не поймет что к чему. А Виталька, как говорят злые языки свои 10% имеет от разрешения на строительство и в принципе неплохо себя чувствует, но народ его любит, ведь великий боксер, в обиду киевлян не даст. Конкурентов на сегодня у него нет. Народ у нас делает выбор эмоционально.