Додано: Нед 10 тра, 2020 19:40

Жека79 написав: Но если честно , то я за жизнь в квартире где не слышно соседей, чем за жизнь в квартире с красивой лавочкой на территории

Это понимают только те, у кого были проблемы с шумными соседями и плохой звукоизоляцией.



Для остальных важен декор. На который ложить если ты не чувствуешь себя комфортно в квартире и ложишься спать когда это удобно соседям

