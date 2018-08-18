Додано: Нед 10 тра, 2020 20:35

Serg-ik написав: reus написав: Сначала нужно перестать выбрать во власть популистов, которые вкладывают в предвыборную компанию большие деньги, обещая лохам золотые горы, подкупая деньгами, гречкой и т. д. А потом отбивают вложенные деньги и даже оч. хор. зарабатывают, продавая за бабки места в исполнительную, правоохранительную власть, зарабатывают через различные коррупционные схемы в т. ч. и в строительной отрасли Сначала нужно перестать выбрать во власть популистов, которые вкладывают в предвыборную компанию большие деньги, обещая лохам золотые горы, подкупая деньгами, гречкой и т. д. А потом отбивают вложенные деньги и даже оч. хор. зарабатывают, продавая за бабки места в исполнительную, правоохранительную власть, зарабатывают через различные коррупционные схемы в т. ч. и в строительной отрасли

попробую еще раз спросить: в масштабах страны какого лидера и какую партию мы не выбрали? Кто этот не популист?

Виталик в этом плане хороший мэр или...? Коррупция с его ведома или под его руководством в строительной отрасли есть или нет? попробую еще раз спросить: в масштабах страны какого лидера и какую партию мы не выбрали? Кто этот не популист?Виталик в этом плане хороший мэр или...? Коррупция с его ведома или под его руководством в строительной отрасли есть или нет?

Популисты все, те, кто светится в СМИ, принадлежащим олигархам, правда независимых СМИ в Украине нет, т.к. все они убыточны и олигархи их содержат исключительно для того, чтобы во власть попадали их "политики" и работали на их интересы. Большинство народа жаждет популистов, т. к. хочет быть в стойле, но с гарантируемой косточкой. И им обещают косточку, но потом кидают, потом снова обещают и кидают, все идет по кругу. Сколько лет на плаву старая гвардия разводящих политиков, сами знаете. Наконец нашли новое лицо, для прикола, но народ повелся, поддержка зашкаливает, но толку снова пока мало т. к. уровень не дотягивает для понимания как делать реальные реформы. Наверняка, есть много реально мощных личностей, способных организовать правильно процессы, но их не допустят к власти. Народ должен съесть свою порцию дермеца, пока не поймет что к чему.А Виталька, как говорят злые языки свои 10% имеет от разрешения на строительство и в принципе неплохо себя чувствует, но народ его любит, ведь великий боксер, в обиду киевлян не даст. Конкурентов на сегодня у него нет. Народ у нас делает выбор эмоционально.