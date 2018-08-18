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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3841384238433844>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:01

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:В продолжении видео того же архитектора. Интервью с руководителем архиматики о Файна тауне. С 6.40 руководитель архиматики рассказывает о крахе Укрбуд
https://www.youtube.com/watch?v=I8_aLuFHjEE

Да, мне очень нравится ФТ и я бы очень хотел, чтобы Воздвиженку застраивали не быки, а Никонов. Но переезжать на окраину города - не готов. Еще в Рыбальский - куда ни шло. Но ФТ - это просто край географии.

Тоже не могу пройти мимо
Во -первых, до того, как высказаться по Укрбуду, дядька говорит то, что мы и так знаем. Никонов, как и его коллега Хмельницкий, строит столько, сколько ему надо для поддержания высокой цены. Так что забота о большом количестве красивых домов и побыстрее-это бла-бла-бла. Главное-снять много денег при небольшом вложении капитала. Потому стройка рассчитана на 8 лет.
Во вторых, дядька вроде архитектор, а не финансовый специалист. Не спорю, он может и в финансах разбираться, но заливать о том, что причина краха Укрбуда-это неправильная ценовая политика и большой объём строительства-тоже бла-бла-бла.
Доказательства:
Киевгорстрой-такая же доля, но не упал ( пока еще)
Укрбуд взялся достраивать Герцен-парк с высокого старта, у него уже был фундамент ( первый дом-свечка), но мучали очень долго.
Новомостицкий строили очень долго и последняя очередь до сих пор не сдана.
В Казацком ценник был высок, но строили долго.
Артёмовский построили быстро
в 2015 и 2016 у Укрбуда летом были акции-все квартиры по 16500 за метр. До лета было больше. Это по мнению дядьки-дёшево...А что же Файна? В 2017, до официальной презентации по интернету разогнали инфу, что ФТ будет стартовать от 16500 грн. В инете после презентации в апреле написано, что старт будет от 17500 грн.
http://kievvlast.com.ua/text/kan_develo ... ivkah51972
то есть ценник тот же, что и Укрбуда. Так что дело не столько в ценнике, у Укрбуда тоже он был не маленький, дело в том, что не надо красть. у КАНа -финансовая дисциплина, денежка капает в ФФС, а у Укрбуда? Мы все читали про недвигу, машины Микитася, про схемы получения земли и возможное финансирование предвыборной гонки...

ОМГ... Серж, Вы же могли себе позволить почти 100 квадратов в ФТ. Почему не запрыгнули? Маленькие спальни?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Популисты все, те, кто светится в СМИ, принадлежащим олигархам, ......ведь великий боксер, в обиду киевлян не даст. Конкурентов на сегодня у него нет.

Спасибо за ответ. Но, как я понимаю из него, никого стоящего в прошлом на пост президента народ не прощёлкал. То есть, на трон шли только популисты.
Киевляне:
те которые коренные и любят свой город,
некоренные, но небедные, купившие недвижимсть и получившие прописку, а значит богатые
проголосовали за популиста Виталика...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Маленькие спальни?

абсолютно верно.
К тому же на тот момент был движ по вторичке вниз, например трёха на Трое-ниже 40, знакомый брал еще позже за 44 панельку 81 метр в Мисто квитив, потому я решил, что вполне могу взять приличную вторичку, через год-два...не срослось
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:13

  Serg-ik написав:
  reus написав:Популисты все, те, кто светится в СМИ, принадлежащим олигархам, ......ведь великий боксер, в обиду киевлян не даст. Конкурентов на сегодня у него нет.

Спасибо за ответ. Но, как я понимаю из него, никого стоящего в прошлом на пост президента народ не прощёлкал. То есть, на трон шли только популисты.
Киевляне:
те которые коренные и любят свой город,
некоренные, но небедные, купившие недвижимсть и получившие прописку, а значит богатые
проголосовали за популиста Виталика...

На трон шли те, для кого власть, это способ обогащения и удовлетворения своего самолюбия, а риторика популизма, это инструмент для достижения цели. Исключение Зе, который, только сейчас начинает понимать куда он вляпался. А за Виталика голосовали различные социальные прослойки, т.к. верили ему и думали, что великий боксер способен стать великим мером. А на престол он даже психологически не дозрел, у него были все шансы.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:14

  airmax78 написав:Кстати, ФТ - это будет сверхяркий пример, как локейшн не решает. Метр в домах через дорогу будет стоить минимум в 2 раза ниже.

узнайте цену в в сталинке на Коновальца соседней с Скайлайном или напротив)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:24

  Natt написав:
  Жека79 написав: Но если честно , то я за жизнь в квартире где не слышно соседей, чем за жизнь в квартире с красивой лавочкой на территории

Так если сейчас, как выше писали, в любой новостройке печаль со звукоизоляцией, что делать? Жить в хруще? Делать полную шумку?


Для начала хотя бы избегать квартир с межквартирными перегородками из газо/пено/ блоков :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:Для начала хотя бы избегать квартир с межквартирными перегородками из газо/пено/ блоков

получается, что большинство тех, кто избегал таких перегородок, вляпался в Укрбуд с кирпичными стенами.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Мы ведём речь о концепции. Где комфортней жить в файне или манхэттене? На мой взгляд файна куда более подходящий вариант даже если из манхэттена вид во много раз лучше

при одинаковой стоимости за м2 Я однозначно выбираю Манхеттен, а если перспектива под аренду то вообще не о чем говорить)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:44

Прохожий Вы бы согласились там жить???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:46

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Маленькие спальни?

абсолютно верно.
К тому же на тот момент был движ по вторичке вниз, например трёха на Трое-ниже 40, знакомый брал еще позже за 44 панельку 81 метр в Мисто квитив, потому я решил, что вполне могу взять приличную вторичку, через год-два...не срослось

нужно ждать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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