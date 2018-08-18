Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Да, мне очень нравится ФТ и я бы очень хотел, чтобы Воздвиженку застраивали не быки, а Никонов. Но переезжать на окраину города - не готов. Еще в Рыбальский - куда ни шло. Но ФТ - это просто край географии.
Тоже не могу пройти мимо Во -первых, до того, как высказаться по Укрбуду, дядька говорит то, что мы и так знаем. Никонов, как и его коллега Хмельницкий, строит столько, сколько ему надо для поддержания высокой цены. Так что забота о большом количестве красивых домов и побыстрее-это бла-бла-бла. Главное-снять много денег при небольшом вложении капитала. Потому стройка рассчитана на 8 лет. Во вторых, дядька вроде архитектор, а не финансовый специалист. Не спорю, он может и в финансах разбираться, но заливать о том, что причина краха Укрбуда-это неправильная ценовая политика и большой объём строительства-тоже бла-бла-бла. Доказательства: Киевгорстрой-такая же доля, но не упал ( пока еще) Укрбуд взялся достраивать Герцен-парк с высокого старта, у него уже был фундамент ( первый дом-свечка), но мучали очень долго. Новомостицкий строили очень долго и последняя очередь до сих пор не сдана. В Казацком ценник был высок, но строили долго. Артёмовский построили быстро в 2015 и 2016 у Укрбуда летом были акции-все квартиры по 16500 за метр. До лета было больше. Это по мнению дядьки-дёшево...А что же Файна? В 2017, до официальной презентации по интернету разогнали инфу, что ФТ будет стартовать от 16500 грн. В инете после презентации в апреле написано, что старт будет от 17500 грн. http://kievvlast.com.ua/text/kan_develo ... ivkah51972 то есть ценник тот же, что и Укрбуда. Так что дело не столько в ценнике, у Укрбуда тоже он был не маленький, дело в том, что не надо красть. у КАНа -финансовая дисциплина, денежка капает в ФФС, а у Укрбуда? Мы все читали про недвигу, машины Микитася, про схемы получения земли и возможное финансирование предвыборной гонки...
ОМГ... Серж, Вы же могли себе позволить почти 100 квадратов в ФТ. Почему не запрыгнули? Маленькие спальни?
reus написав:Популисты все, те, кто светится в СМИ, принадлежащим олигархам, ......ведь великий боксер, в обиду киевлян не даст. Конкурентов на сегодня у него нет.
Спасибо за ответ. Но, как я понимаю из него, никого стоящего в прошлом на пост президента народ не прощёлкал. То есть, на трон шли только популисты. Киевляне: те которые коренные и любят свой город, некоренные, но небедные, купившие недвижимсть и получившие прописку, а значит богатые проголосовали за популиста Виталика...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
абсолютно верно. К тому же на тот момент был движ по вторичке вниз, например трёха на Трое-ниже 40, знакомый брал еще позже за 44 панельку 81 метр в Мисто квитив, потому я решил, что вполне могу взять приличную вторичку, через год-два...не срослось
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
reus написав:Популисты все, те, кто светится в СМИ, принадлежащим олигархам, ......ведь великий боксер, в обиду киевлян не даст. Конкурентов на сегодня у него нет.
Спасибо за ответ. Но, как я понимаю из него, никого стоящего в прошлом на пост президента народ не прощёлкал. То есть, на трон шли только популисты. Киевляне: те которые коренные и любят свой город, некоренные, но небедные, купившие недвижимсть и получившие прописку, а значит богатые проголосовали за популиста Виталика...
На трон шли те, для кого власть, это способ обогащения и удовлетворения своего самолюбия, а риторика популизма, это инструмент для достижения цели. Исключение Зе, который, только сейчас начинает понимать куда он вляпался. А за Виталика голосовали различные социальные прослойки, т.к. верили ему и думали, что великий боксер способен стать великим мером. А на престол он даже психологически не дозрел, у него были все шансы.
абсолютно верно. К тому же на тот момент был движ по вторичке вниз, например трёха на Трое-ниже 40, знакомый брал еще позже за 44 панельку 81 метр в Мисто квитив, потому я решил, что вполне могу взять приличную вторичку, через год-два...не срослось
нужно ждать...
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