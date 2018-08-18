airmax78 написав: hume написав: В продолжении видео того же архитектора. Интервью с руководителем архиматики о Файна тауне. С 6.40 руководитель архиматики рассказывает о крахе Укрбуд

https://www.youtube.com/watch?v=I8_aLuFHjEE В продолжении видео того же архитектора. Интервью с руководителем архиматики о Файна тауне. С 6.40 руководитель архиматики рассказывает о крахе Укрбуд

Да, мне очень нравится ФТ и я бы очень хотел, чтобы Воздвиженку застраивали не быки, а Никонов. Но переезжать на окраину города - не готов. Еще в Рыбальский - куда ни шло. Но ФТ - это просто край географии. Да, мне очень нравится ФТ и я бы очень хотел, чтобы Воздвиженку застраивали не быки, а Никонов. Но переезжать на окраину города - не готов. Еще в Рыбальский - куда ни шло. Но ФТ - это просто край географии.

Тоже не могу пройти мимоВо -первых, до того, как высказаться по Укрбуду, дядька говорит то, что мы и так знаем. Никонов, как и его коллега Хмельницкий, строит столько, сколько ему надо для поддержания высокой цены. Так что забота о большом количестве красивых домов и побыстрее-это бла-бла-бла. Главное-снять много денег при небольшом вложении капитала. Потому стройка рассчитана на 8 лет.Во вторых, дядька вроде архитектор, а не финансовый специалист. Не спорю, он может и в финансах разбираться, но заливать о том, что причина краха Укрбуда-это неправильная ценовая политика и большой объём строительства-тоже бла-бла-бла.Доказательства:Киевгорстрой-такая же доля, но не упал ( пока еще)Укрбуд взялся достраивать Герцен-парк с высокого старта, у него уже был фундамент ( первый дом-свечка), но мучали очень долго.Новомостицкий строили очень долго и последняя очередь до сих пор не сдана.В Казацком ценник был высок, но строили долго.Артёмовский построили быстров 2015 и 2016 у Укрбуда летом были акции-все квартиры по 16500 за метр. До лета было больше. Это по мнению дядьки-дёшево...А что же Файна? В 2017, до официальной презентации по интернету разогнали инфу, что ФТ будет стартовать от 16500 грн. В инете после презентации в апреле написано, что старт будет от 17500 грн.то есть ценник тот же, что и Укрбуда. Так что дело не столько в ценнике, у Укрбуда тоже он был не маленький, дело в том, что не надо красть. у КАНа -финансовая дисциплина, денежка капает в ФФС, а у Укрбуда? Мы все читали про недвигу, машины Микитася, про схемы получения земли и возможное финансирование предвыборной гонки...