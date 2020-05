Додано: Нед 10 тра, 2020 22:37

_Mykola_ написав: Natt написав: Жека79 написав: Но если честно , то я за жизнь в квартире где не слышно соседей, чем за жизнь в квартире с красивой лавочкой на территории Но если честно , то я за жизнь в квартире где не слышно соседей, чем за жизнь в квартире с красивой лавочкой на территории

Так если сейчас, как выше писали, в любой новостройке печаль со звукоизоляцией, что делать? Жить в хруще? Делать полную шумку?

З.Ы. Нашла варианты звукоизолирующей подложки под обои и звукоизолирующих декоративных панелей. Понятно, что не панацея, но на заметку взяла на всякий случай. Так если сейчас, как выше писали, в любой новостройке печаль со звукоизоляцией, что делать? Жить в хруще? Делать полную шумку?З.Ы. Нашла варианты звукоизолирующей подложки под обои и звукоизолирующих декоративных панелей. Понятно, что не панацея, но на заметку взяла на всякий случай.

Основная проблема это звукоизоляция межэтажных перекрытий особенно в монолите, со стенами немного проще. Как вариант особо шумную стену можно звукоизолировать сплошным шкафом. Основная проблема это звукоизоляция межэтажных перекрытий особенно в монолите, со стенами немного проще. Как вариант особо шумную стену можно звукоизолировать сплошным шкафом.



межэтажные перекрытия и другие несущие элементы конструкции не изолируются ничем и удары голых пяток не говоря уже про басы, не остановимы межэтажные перекрытия и другие несущие элементы конструкции не изолируются ничем и удары голых пяток не говоря уже про басы, не остановимы

