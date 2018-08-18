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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38423843384438453846>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:00

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Маленькие спальни?

абсолютно верно.
К тому же на тот момент был движ по вторичке вниз, например трёха на Трое-ниже 40, знакомый брал еще позже за 44 панельку 81 метр в Мисто квитив, потому я решил, что вполне могу взять приличную вторичку, через год-два...не срослось

нужно ждать...


Это рекомендация или просто реплика? По количеству постов вы тут авторитет, но понять вас сложно, имхо.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:00

с валютной ветки
один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:04

  Serg-ik написав:с валютной ветки
один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.

этот вброс уже перетерли тут вчера
баян...
да и не про Ирпень ветка...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Это рекомендация или просто реплика?
это он с меня стебётся
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:15

  Natt написав:
  Жека79 написав: Но если честно , то я за жизнь в квартире где не слышно соседей, чем за жизнь в квартире с красивой лавочкой на территории

Так если сейчас, как выше писали, в любой новостройке печаль со звукоизоляцией, что делать? Жить в хруще? Делать полную шумку?
З.Ы. Нашла варианты звукоизолирующей подложки под обои и звукоизолирующих декоративных панелей. Понятно, что не панацея, но на заметку взяла на всякий случай.

Основная проблема это звукоизоляция межэтажных перекрытий особенно в монолите, со стенами немного проще. Как вариант особо шумную стену можно звукоизолировать сплошным шкафом.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:17

  Serg-ik написав:
  remark написав:Это рекомендация или просто реплика?
это он с меня стебётся


Это понятно, стеб какой то не конструктивный.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:19

  _Mykola_ написав:
  Natt написав:
  Жека79 написав: Но если честно , то я за жизнь в квартире где не слышно соседей, чем за жизнь в квартире с красивой лавочкой на территории

Так если сейчас, как выше писали, в любой новостройке печаль со звукоизоляцией, что делать? Жить в хруще? Делать полную шумку?
З.Ы. Нашла варианты звукоизолирующей подложки под обои и звукоизолирующих декоративных панелей. Понятно, что не панацея, но на заметку взяла на всякий случай.

Основная проблема это звукоизоляция межэтажных перекрытий особенно в монолите, со стенами немного проще. Как вариант особо шумную стену можно звукоизолировать сплошным шкафом.


если набить его целиком книгами, то вариант)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:26

  remark написав:
  _Mykola_ написав:
  Natt написав:Так если сейчас, как выше писали, в любой новостройке печаль со звукоизоляцией, что делать? Жить в хруще? Делать полную шумку?
З.Ы. Нашла варианты звукоизолирующей подложки под обои и звукоизолирующих декоративных панелей. Понятно, что не панацея, но на заметку взяла на всякий случай.

Основная проблема это звукоизоляция межэтажных перекрытий особенно в монолите, со стенами немного проще. Как вариант особо шумную стену можно звукоизолировать сплошным шкафом.


если набить его целиком книгами, то вариант)

Это компромиссный вариант, т.к. звукоизоляция это минимум 15 см, а шкаф 35см, с полезным содержимым + заднюю стенку делать сплошной на виброопорах с воздушным промежутком между стеной.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:37

  _Mykola_ написав:
  Natt написав:
  Жека79 написав: Но если честно , то я за жизнь в квартире где не слышно соседей, чем за жизнь в квартире с красивой лавочкой на территории

Так если сейчас, как выше писали, в любой новостройке печаль со звукоизоляцией, что делать? Жить в хруще? Делать полную шумку?
З.Ы. Нашла варианты звукоизолирующей подложки под обои и звукоизолирующих декоративных панелей. Понятно, что не панацея, но на заметку взяла на всякий случай.

Основная проблема это звукоизоляция межэтажных перекрытий особенно в монолите, со стенами немного проще. Как вариант особо шумную стену можно звукоизолировать сплошным шкафом.


межэтажные перекрытия и другие несущие элементы конструкции не изолируются ничем и удары голых пяток не говоря уже про басы, не остановимы
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:50

  Serg-ik написав:Тоже не могу пройти мимо
Во -первых, до того, как высказаться по Укрбуду, дядька говорит то, что мы и так знаем. Никонов, как и его коллега Хмельницкий, строит столько, сколько ему надо для поддержания высокой цены. Так что забота о большом количестве красивых домов и побыстрее-это бла-бла-бла. Главное-снять много денег при небольшом вложении капитала. Потому стройка рассчитана на 8 лет.
Во вторых, дядька вроде архитектор, а не финансовый специалист. Не спорю, он может и в финансах разбираться, но заливать о том, что причина краха Укрбуда-это неправильная ценовая политика и большой объём строительства-тоже бла-бла-бла.
Доказательства:
Киевгорстрой-такая же доля, но не упал ( пока еще)
Укрбуд взялся достраивать Герцен-парк с высокого старта, у него уже был фундамент ( первый дом-свечка), но мучали очень долго.
Новомостицкий строили очень долго и последняя очередь до сих пор не сдана.
В Казацком ценник был высок, но строили долго.
Артёмовский построили быстро
в 2015 и 2016 у Укрбуда летом были акции-все квартиры по 16500 за метр. До лета было больше. Это по мнению дядьки-дёшево...А что же Файна? В 2017, до официальной презентации по интернету разогнали инфу, что ФТ будет стартовать от 16500 грн. В инете после презентации в апреле написано, что старт будет от 17500 грн.
. Так что дело не столько в ценнике, у Укрбуда тоже он был не маленький, дело в том, что не надо красть. у КАНа -финансовая дисциплина, денежка капает в ФФС, а у Укрбуда? Мы все читали про недвигу, машины Микитася, про схемы получения земли и возможное финансирование предвыборной гонки...

1. В файне ценник никогда не был 17 500
2. Укрбуд строил тоже через ффс. А это ещё раз доказывает, что если вас захотят кинуть, то вас кинут независимо от того какой документ вы подписали: белый ффс, или серую филькину грамоту инвестора договор.
3. Зачем дядьке разводить бла бла бла о красивых домах если они и так на заднем плане, и это просто шедевр если сравнивать с условным старокиевским, или Герцена парк.
4. Хмельницкий строит под заказ, если речь идёт о юнит сити, или пока не продаётся определённое количество квартир в одном доме, и это правильно. Чтоб не было как в некоторых жилых комплексах когда стартует в продажу весь комплекс и через месяц остались только трехкомнатные северные квартиры на втором этаже.
5. Ну если киевский ценник в 16 500 при курсе 23 для вас высокий, то имеет смысл посмотреть новострои Запорожья, кстати к Геос там планировал строить.
hume
 
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