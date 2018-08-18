Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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_Mykola_ написав:[ Основная проблема это звукоизоляция межэтажных перекрытий особенно в монолите, со стенами немного проще. Как вариант особо шумную стену можно звукоизолировать сплошным шкафом.
К сожалению проблема перекочевалиа из вертикального пространства в горизонтальное, а именно в газобетонные межквартирные перегородки. Материал ну очень "шумный", так же обычно в нем делают подрозетники с двух сторон и вот уже вместо 200 мм между вами 100 в лучшем случае. Со шкафом проблема, тк обычно ширина комнат около 3м и туда как раз становится кровать 2,25 см. И проход. Тут не то, что шкаф тяжело сделать, но и звукоизолироваться по кнауфу, так же если звукоизолировать межквартирную стену туда нельзя вбить розетки.
Последние две квартиры покупал с межкомнатные несущей стеной 30 см. С одной стороны и газоблоком/кирпичом со стороны кухни.
Natt написав:[ У меня сейчас кирпич. Ну что сказать... Жалею, что не сделала шумку, понадеявшись, что кирпич спасет ситуацию.
Он бы спас ситуацию если бы кладка была идеальной. К сожалению то, что штукатурится сверху просто складывается на пару мазков с щелями с ладошку. Монолит нас спасёт.или звукоизоляция по кнауфу, её вполне достаточно, чтоб ушли воздушные шумы
Востаннє редагувалось hume в Нед 10 тра, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".
у многих стран нет нац.идеи. Никто в ЕС не попрекает немцев за войну, поляк и чех с удовольствием ездят в Германию на работу. Румыния и Молдова воевали по разные стороны баррикад, тем не менее это не вызывает у них конфликтов. У нас же делают конфликт из чего угодно. Язык, конфессия, Бандера, СССР, кандидат в президенты - любая тема вызывает ругань и ненависть. В школах не учат с уважением воспринимать чужую точку зрения, поэтому всё что не соответствует шаблону некой референтной группы автоматически отвергается. Могу долго обсуждать, но неохота оффтопить. Ментально Украина застряла в 19 веке. Отсюда неискоренимая коррупция, деспотизм чиновников и местечковый феодализм, отношение к старикам, сиротам и инвалидам как к неполноценным людям. Это пережитки 19 века. Вот с чем надо бороться если хотим по человечески жить.
Молдова - как г0вно в проруби болтается +/- как и мы. А остальным эта идея уже не нужна. Он состоялись как национальные государства 100 и более лет назад. А мы - так и не состоялись. И не факт что состоимся.
Нові зелені обличчя намагаються дискредитувати як національну ідею, так і національну державу.
adeges написав:межэтажные перекрытия и другие несущие элементы конструкции не изолируются ничем и удары голых пяток не говоря уже про басы, не остановимы
И что не помогают всякие Тексаунды, фонестары, шумостопы, стяжки с ватой, как то народ на ютубах изолируются или тоже стеб?
1) заизолировать перекрытие над вами не возможно изнутри квартиры. для этого нужно, чтобы человек сверху положил звукоизолирующее покрытие - лучше 4+ см - на пол - под стяжку, оторвал стяжку от стен при помощи другого звукоизолурующего материала. но нет гарантий, что это поможет 2) звуки, приходящие из всех другим (кроме перекрытия сверху - хотя конечно это главный источник звука) источников ударного шума, распространяются через колебания по полу, стенам, перекрытиям. 3) главные источники бытового ударного шума в доме - пятки, кондиционеры, басы (сабвуфер - страшная вещь)
Востаннє редагувалось adeges в Нед 10 тра, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
vitaliian написав:[ ковер с длинной ворсой, проверено советскими коммуналками. Я клеил декоративный гипсовый кирпич на всю стену, после чего соседей слышал только сверху и в вентиляционное окно на кухне.
Новинка из мира звукоизоляции. Можно приклеить ковёр, а поверх гипсовый кирпич. Или приклеить ковёр, а поверх половинку кладки кирпича. Работа мастера боится.