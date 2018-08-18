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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3843384438453846>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:53

  adeges написав:межэтажные перекрытия и другие несущие элементы конструкции не изолируются ничем и удары голых пяток не говоря уже про басы, не остановимы


И что не помогают всякие Тексаунды, фонестары, шумостопы, стяжки с ватой, как то народ на ютубах изолируются или тоже стеб?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:02

  _Mykola_ написав:[
Основная проблема это звукоизоляция межэтажных перекрытий особенно в монолите, со стенами немного проще. Как вариант особо шумную стену можно звукоизолировать сплошным шкафом.

К сожалению проблема перекочевалиа из вертикального пространства в горизонтальное, а именно в газобетонные межквартирные перегородки. Материал ну очень "шумный", так же обычно в нем делают подрозетники с двух сторон и вот уже вместо 200 мм между вами 100 в лучшем случае. Со шкафом проблема, тк обычно ширина комнат около 3м и туда как раз становится кровать 2,25 см. И проход. Тут не то, что шкаф тяжело сделать, но и звукоизолироваться по кнауфу, так же если звукоизолировать межквартирную стену туда нельзя вбить розетки.

Последние две квартиры покупал с межкомнатные несущей стеной 30 см. С одной стороны и газоблоком/кирпичом со стороны кухни.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:18

  Жека79 написав:
  Natt написав:
  Жека79 написав: Но если честно , то я за жизнь в квартире где не слышно соседей, чем за жизнь в квартире с красивой лавочкой на территории

Так если сейчас, как выше писали, в любой новостройке печаль со звукоизоляцией, что делать? Жить в хруще? Делать полную шумку?


Для начала хотя бы избегать квартир с межквартирными перегородками из газо/пено/ блоков :)

У меня сейчас кирпич. Ну что сказать... Жалею, что не сделала шумку, понадеявшись, что кирпич спасет ситуацию.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:20

  remark написав:
  adeges написав:межэтажные перекрытия и другие несущие элементы конструкции не изолируются ничем и удары голых пяток не говоря уже про басы, не остановимы


И что не помогают всякие Тексаунды, фонестары, шумостопы, стяжки с ватой, как то народ на ютубах изолируются или тоже стеб?

ковер с длинной ворсой, проверено советскими коммуналками. Я клеил декоративный гипсовый кирпич на всю стену, после чего соседей слышал только сверху и в вентиляционное окно на кухне.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:28

  Natt написав:[
У меня сейчас кирпич. Ну что сказать... Жалею, что не сделала шумку, понадеявшись, что кирпич спасет ситуацию.

Он бы спас ситуацию если бы кладка была идеальной. К сожалению то, что штукатурится сверху просто складывается на пару мазков с щелями с ладошку. Монолит нас спасёт.или звукоизоляция по кнауфу, её вполне достаточно, чтоб ушли воздушные шумы
Востаннє редагувалось hume в Нед 10 тра, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:28

  vitaliian написав:Я клеил декоративный гипсовый кирпич на всю стену, после чего соседей слышал только сверху и в вентиляционное окно на кухне.

А вот за это гранд мерси. То есть Вы не сразу его клеили и была возможность сравнить "до" и "после"? Возьму идею на вооружение.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:29

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:По теме ветки: я полностью согласен с Портниковым. Пока у нас нет национальной идеи и для одних Бандера - герой и борец за независимость Украины, а для других - "пособник нацистов", ничего хорошего в Украине не будет. Поэтому вынужден согласиться, скорее всего ждет нас дальнейшая потеря территорий, населенных "аниифашистами".

у многих стран нет нац.идеи. Никто в ЕС не попрекает немцев за войну, поляк и чех с удовольствием ездят в Германию на работу. Румыния и Молдова воевали по разные стороны баррикад, тем не менее это не вызывает у них конфликтов. У нас же делают конфликт из чего угодно. Язык, конфессия, Бандера, СССР, кандидат в президенты - любая тема вызывает ругань и ненависть. В школах не учат с уважением воспринимать чужую точку зрения, поэтому всё что не соответствует шаблону некой референтной группы автоматически отвергается. Могу долго обсуждать, но неохота оффтопить. Ментально Украина застряла в 19 веке. Отсюда неискоренимая коррупция, деспотизм чиновников и местечковый феодализм, отношение к старикам, сиротам и инвалидам как к неполноценным людям. Это пережитки 19 века. Вот с чем надо бороться если хотим по человечески жить.

Молдова - как г0вно в проруби болтается +/- как и мы. А остальным эта идея уже не нужна. Он состоялись как национальные государства 100 и более лет назад. А мы - так и не состоялись. И не факт что состоимся.


Нові зелені обличчя намагаються дискредитувати як національну ідею, так і національну державу.

Сивоха чого вартий був....

https://censor.net.ua/news/3180925/sivo ... oun_imeesh
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:31

  remark написав:
  adeges написав:межэтажные перекрытия и другие несущие элементы конструкции не изолируются ничем и удары голых пяток не говоря уже про басы, не остановимы


И что не помогают всякие Тексаунды, фонестары, шумостопы, стяжки с ватой, как то народ на ютубах изолируются или тоже стеб?


1) заизолировать перекрытие над вами не возможно изнутри квартиры. для этого нужно, чтобы человек сверху положил звукоизолирующее покрытие - лучше 4+ см - на пол - под стяжку, оторвал стяжку от стен при помощи другого звукоизолурующего материала. но нет гарантий, что это поможет
2) звуки, приходящие из всех другим (кроме перекрытия сверху - хотя конечно это главный источник звука) источников ударного шума, распространяются через колебания по полу, стенам, перекрытиям.
3) главные источники бытового ударного шума в доме - пятки, кондиционеры, басы (сабвуфер - страшная вещь)
Востаннє редагувалось adeges в Нед 10 тра, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:31

  vitaliian написав:[
ковер с длинной ворсой, проверено советскими коммуналками. Я клеил декоративный гипсовый кирпич на всю стену, после чего соседей слышал только сверху и в вентиляционное окно на кухне.

Новинка из мира звукоизоляции. Можно приклеить ковёр, а поверх гипсовый кирпич. Или приклеить ковёр, а поверх половинку кладки кирпича. Работа мастера боится.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:32

  Natt написав:
  vitaliian написав:Я клеил декоративный гипсовый кирпич на всю стену, после чего соседей слышал только сверху и в вентиляционное окно на кухне.

А вот за это гранд мерси. То есть Вы не сразу его клеили и была возможность сравнить "до" и "после"? Возьму идею на вооружение.

Вы же не всерьёз?
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