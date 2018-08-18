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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 тра, 2020 23:37
hume написав:
Он бы спас ситуацию если бы кладка была идеальной. К сожалению то, что штукатурится сверху просто складывается на пару мазков с щелями с ладошку. Монолит нас спасёт.или звукоизоляция по кнауфу, её вполне достаточно, чтоб ушли воздушные шумы
Последний вариант выбрала кирпич и комната, которая соседствует с лестничной клеткой. Ибо хотя бы с одной стороны хочу быть без молодых соседей-кроликов. И на потолок брошу шумку, не пожалею денег. А вот что делать с полом... Там предустановленная опция - в кухне теплый пол, так что плавающий делать не получится, а если делать только в комнате, то даже если убирать стяжку, то с большой долей вероятности будет перепад высот...
В свете вопросов звукоизоляции угловые квартиры предстают в новом свете. Ведь раньше в объявлениях писали "не угловая", преподнося это как достоинство, а сейчас это достоинство весьма сомнительное. Правда, угловые в основном двушки и трешки...
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Natt
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Додано: Нед 10 тра, 2020 23:40
Natt написав:
И на потолок брошу шумку, не пожалею денег.
с целью? защитить соседей сверху от шума в вашей квартире?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Нед 10 тра, 2020 23:41
hume написав:
Вы же не всерьёз?
Всерьез. Мне скоро заходить в монолит с газоблоком на ремонт. Квартира под аренду, так что особо там распинаться естественно не буду. Тем более, что со стороны кухни общая с соседями стена - почти сплошной монолит, а вот в комнате на общую стену можно и зафигачить, если эти панели хоть в какой-то степени гасят звуки. Ну и типа лофт, как нынче любят. Конечно, надо считать, что там по деньгам.
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Natt
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Додано: Нед 10 тра, 2020 23:43
adeges написав: remark написав: adeges написав:
межэтажные перекрытия и другие несущие элементы конструкции не изолируются ничем и удары голых пяток не говоря уже про басы, не остановимы
И что не помогают всякие Тексаунды, фонестары, шумостопы, стяжки с ватой, как то народ на ютубах изолируются или тоже стеб?
1) заизолировать перекрытие над вами не возможно изнутри квартиры. для этого нужно, чтобы человек сверху положил звукоизолирующее покрытие - лучше 4+ см - на пол - под стяжку, оторвал стяжку от стен при помощи другого звукоизолурующего материала. но нет гарантий, что это поможет
2) звуки, приходящие из всех другим (кроме перекрытия сверху - хотя конечно это главный источник звука) источников ударного шума, распространяются через колебания по полу, стенам, перекрытиям.
3) главные источники бытового ударного шума в доме - пятки, кондиционеры, басы (сабвуфер - страшная вещь)
а подвесной гипсовый потолок?
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Унуноктий
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Додано: Нед 10 тра, 2020 23:44
adeges написав: Natt написав:
И на потолок брошу шумку, не пожалею денег.
с целью? защитить соседей сверху от шума в вашей квартире?
И себя тоже, ибо соседи о моем спокойствии точно не позаботятся. Как-то заходила на один объект, когда еще стяжку не заливали. б***, там щели между плитами перекрытия такие были, что мужскую руку к соседям снизу просунуть можно было, а женские так и две прекрасно проходили.
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Natt
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Додано: Нед 10 тра, 2020 23:45
Natt написав:
У меня сейчас кирпич. Ну что сказать... Жалею, что не сделала шумку, понадеявшись, что кирпич спасет ситуацию.
Ахаха, то вы даже не представляете что было бы, если бы у вас вместо кирпича был газоблок ))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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